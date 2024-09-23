Шарапова дала ценный совет юной чемпионке ТБШ. Мария хочет стать её тренером?

20-летняя американская теннисистка Кори Гауфф на прошлой неделе объявила о расставании с тренером Брэдом Гилбертом. Гауфф под руководством Гилберта в сезоне-2023 взяла титулы в Вашингтоне, Цинциннати, на US Open и стала второй ракеткой мира.

Однако этот год складывается для Кори довольно неудачно. Гауфф опустилась на шестое место в рейтинге WTA и отдала статус первой ракетки США Джессике Пегуле.

Гилберта часто критиковали за то, что он параллельно занимается комментаторской работой и не в полной мере выкладывается как тренер Кори. Очевидно, Гауфф почувствовала необходимость перемен и решила прекратить сотрудничество с Брэдом. Важно, что расставание прошло без конфликтов – стороны поблагодарили друг друга за сотрудничество.

«Благодарю Кори и всю команду за просто невероятный летний отрезок в 2023-м и за 14 месяцев великолепной командной работы. Коко, тебе всего 20, и у тебя невероятно светлое будущее. Могу пожелать тебе только дальнейших успехов. С нетерпением жду новой главы в моей тренерской карьере», – написал Гилберт в соцсетях.

«Спасибо тебе, Брэд! Мы прошли невероятный путь. Желаю тебе всего наилучшего в дальнейшем», — ответила Гауфф.

Кори Гауфф и Брэд Гилберт Фото: Sarah Stier/Getty Images

Пока неясно, кто станет новым тренером Гауфф. СМИ в качестве возможной замены называют бывшую первую ракетку мира Энди Роддика, который славился мощнейшей подачей и теоретически способен подправить этот проблемный компонент в игре Кори. Во время US Open, который для Гауфф завершился разочаровывающим вылетом в четвёртом круге, тренером юной американки вызывался стать скандальный Ник Кирьос. Вряд ли он говорил серьёзно, но даже если так, то сама Кори наверняка не собирается с ним связываться.

Возможно, Гауфф следует обратить внимание не только на тренеров-мужчин. Расставание Кори с тренером прокомментировала пятикратная чемпионка ТБШ Мария Шарапова, которая посоветовала ей проявить терпение в процессе поиска подходящего наставника.

«У Кори удивительный интеллект. Она понимала, что со временем придётся вносить изменения в команду. В определённый момент вашей карьеры нужно сотрудничество с какими-то людьми, но это значит, что оно необходимо в дальнейшем. Мне очень повезло с командами, которые у меня были. Я по-прежнему очень близка со всеми моими тренерами. Команда действительно важна. Кори нужно время, чтобы построить доверие и учиться принимать советы от подходящих людей. Её ждет увлекательное путешествие», — заявила Шарапова в интервью US Weekly.

Мария Шарапова Фото: Stuart C. Wilson/Getty Images

Шарапова действительно понимает, как важен правильный выбор тренера. На протяжении игровой карьеры с ней работали отец Юрий Шарапов, а также Роберт Лэнсдорп, Майкл Джойс, Джимми Коннорс, Свен Грёнефельд, Томас Хогстедт и Рикардо Пьятти. Мария не стеснялась проводить изменения в штабе, когда чувствовала определённый застой. Особенно болезненно далось ей расставание с отцом Юрием,, которого она попросила полностью отстраниться от дел с ней в 2008 году.

«Тогда я только выиграла свой третий турнир «Большого шлема». Возможно, в подобной ситуации другой игрок посчитал бы, что не стоит отстраняться от отца, но я просто хотела решать всё сама. Мне было чуть больше 20 лет, но я чувствовала себя готовой к этому. Хотя отец всё равно сыграл важную роль в моей карьере. Я единственный ребёнок в семье, поэтому очень близка с обоими родителями. Они оказали на мою жизнь огромное влияние. Мы так много разделили друг с другом. Мы приехали в новую страну, когда я была совсем ребёнком. Поэтому мы стали маленькой командой. Я благодарна, что они были рядом со мной», — сказала Шарапова.

В прошлом году Мария активно тренировалась и дала повод предполагать, что она может возобновить карьеру. Надежды не оправдались, но что, если Шарапова подумывает стать тренером? Гауфф является едва ли не идеальным вариантом для неё. Мария ранее не скрывала, что испытывает симпатию к Кори.

«Я действительно думаю, что Кори Гауфф — лучшее, что могло случиться с женским теннисом. Мне нравится, как она победила на US Open. У неё есть талант, но при этом она уже стала значимым голосом и создала свою платформу», — говорила Шарапова в 2023 году

Шарапова зачехлила ракетку в 2020 году, но не выпадает из теннисной жизни. Она часто посещает крупные турниры, иногда комментирует те или иные новости. Возможно, прямо сейчас Мария не готова стать основным тренером Гауфф и ездить с ней на все турниры, но делить обязанности с каким-то другим специалистом – вполне жизнеспособная опция.

Тот же Гилберт, который ранее работал с чемпионами ТБШ Андре Агасси, Энди Роддиком и Энди Марреем, изначально не был единственным рулевым в команде Гауфф. Он делил тренерскую должность с испанцем Пере Рибой. В конце сезона-2023 Риба внезапно ушёл к китаянке Чжэн Циньвэнь, после чего результаты Кори пошли на спад. А Циньвэнь, наоборот, совершила прорыв – в этом году она дошла до финала Australian Open и выиграла Олимпиаду в Париже. Сейчас Чжэн является седьмой ракеткой мира и теоретически может обойти Гауфф в рейтинге WTA к концу сезона. Год назад подобный поворот событий многие сочли бы фантастикой.

В общем, Кори стоит найти тренера вроде Рибы, который будет работать с ней постоянно на всех турнирах. А ещё можно вернуться к практике сезона-2023, когда рядом также находился кто-то авторитетный с опытом побед на ТБШ. Например, Мария Шарапова, которая в следующем году, вероятно, попадёт в Зал славы тенниса и наверняка всерьёз рассмотрела бы предложение Гауфф о сотрудничестве в случае поступления такового.