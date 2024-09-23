«Отвратительно». Топ-теннисисты массово снимаются с Пекина, а Алькарас в шоке от календаря

ATP и WTA — разные организации, существующие каждая по своим правилам. Слухи об объединении мужского и женского туров в один руководящий орган уже витают в воздухе, однако пока этого не случилось. Тем не менее у обеих структур есть как минимум одна общая черта. Речь о напряжённом календаре, который в последнее время всё чаще и чаще вызывает недовольство у топовых теннисистов и теннисисток.

В конце сентября — начале октября в Пекине пройдут турниры ATP и WTA. И если у мужчин это будет «пятисотник», то женщины выступят на «тысячнике», то есть на соревновании, в котором, по идее, должны принимать участие все сильнейшие. К сожалению, в женской сетке оказалось столько снятий, что из отказниц вполне можно собрать отдельный турнир, причём весьма и весьма представительный. Список снявшихся теннисисток возглавила первая ракетка мира Ига Швёнтек.

«Из-за личных проблем я вынуждена отказаться от участия в Открытом чемпионате Китая в Пекине. Мне очень жаль, ведь я прекрасно провела здесь время в прошлом году, играя и побеждая. Я с нетерпением ждала возвращения туда. Мне жаль, что в этот раз я не смогу принять в нём участие», — сказала полька.

Швёнтек не играла после US Open — таким образом, Ига пропускает уже второй турнир подряд. Ранее она снялась с «пятисотника» в Сеуле. Польская теннисистка уже не раз жаловалась на напряжённое расписание в туре. Высказывалась она в этом духе и во время Открытого чемпионата США.

«WTA пообещала столько всего турнирам… Им сложно поменять свою позицию, это ведь бизнес. Думаю, игроки понимают, что это безумие (улыбается), ведь график действительно сложный. Я говорила об этом в Цинциннати. Кто-то говорит, что мне не стоит играть так много турниров. Но дело в том, что у нас куча обязательных турниров, на которые мы просто должны подавать заявку. И у нас нет времени над чем-то поработать, спокойно подумать, потому что мы сразу едем с одного турнира на другой. У нас нет времени даже в конце года, ведь первый турнир стартует 29 декабря. Поэтому, конечно, сезон слишком длинный.

Ига Швёнтек на US Open — 2024 Фото: Luke Hales/Getty Images

Считаю, это надо поменять. Так будет лучше и для болельщиков, ведь их любимые игроки перестанут сниматься или слишком часто травмироваться. Ещё я бы сказала, что так мы можем играть качественнее», — говорила Швёнтек на одной из пресс-конференций на US Open.

Елена Рыбакина, как и Швёнтек, также пока не появлялась на корте в официальных матчах после нью-йоркского мэйджора. И в ближайшее время не появится. «Из-за травмы спины, к сожалению, я вынуждена сняться с предстоящих азиатских турниров. Пока усердно работаю над своим восстановлением. Моя медицинская команда и я решили, что лучше всего сейчас отдать приоритет здоровью.

Это был сложный год, и я благодарна за поддержку организаторам турнира и всем моим болельщикам. Мы с командой будем работать над тем, чтобы я смогла вернуться на корт до окончания сезона», — приводит её слова пресс-служба WTA.

Впрочем, Рыбакина — это совершенно особая история.

В этот же список попадают Мария Саккари, также не игравшая после US Open, и Даниэль Коллинз, неожиданно уступившая в первом же матче в Гвадалахаре. Не сыграет в Пекине и Эмма Радукану. Чемпионка US Open — 2021 выступила в Сеуле, но из-за травмы стопы не смогла закончить четвертьфинал с Дарьей Касаткиной. «На прошлой неделе в Сеуле я растянула несколько связок в стопе. К сожалению, нужно больше времени, чтобы они зажили. Это значит, что я не смогу сыграть в Пекине. Но я надеюсь, что вернусь на соревнования как можно скорее», — написала Радукану на своей странице в социальной сети.

Ну а Онс Жабер и Элина Свитолина и вовсе досрочно завершили сезон. Тунисская теннисистка всё никак не может вылечить плечо и уже выпала из топ-20 мирового рейтинга, а украинка перенесла операцию на стопе.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис Фото: Из личного архива Свитолиной

О жёстком расписании говорят даже мужчины. Повторимся, календари ATP и WTA пересекаются далеко не всегда, но графики обоих туров сопоставимы по количеству крупных турниров. Карлос Алькарас заявил, что ATP в каком-то смысле убивает теннисистов. «Многие игроки хотят играть больше. Многие игроки считают, что это хороший календарь. И многие говорят, что он очень плотный и много турниров в течение всего года.

Я из тех, кто считает, что в течение года будет много турниров, обязательных турниров. Вероятно, в течение следующих нескольких лет будет ещё больше турниров, больше обязательных турниров. Вероятно, они собираются «убить» нас в каком-то смысле (улыбается)», — приводит его слова Tennis Majors.

Александр Зверев и Карлос Алькарас на Кубке Лэйвера — 2024 Фото: Clive Brunskill/Getty Images for Laver Cup

Ещё более жёстко высказался Александр Зверев. При этом он понимает, что радикальные меры вроде бойкота попросту бессмысленны, поскольку освободившиеся в сетке места тут же окажутся заняты не столь избалованными участниками. «Нет такого вида спорта, где настолько много играют. Так не может продолжаться. Здоровье игроков подвергается риску. Немыслимо, чтобы мы начали сезон 29 декабря и закончили его во вторую неделю ноября.

Всё дело в деньгах, это единственное, что волнует ATP. У игроков нет никаких полномочий принимать решения. Если мы объявим бойкот, то потеряем деньги. Другие игроки займут наше место, а в календаре ничего не изменится», — говорил Зверев на пресс-конференции во время Кубка Лэйвера.

В связи с этим возникает вопрос: зачем тогда Алькарас и Зверев ездили играть на Кубок Лэйвера? Турнир престижный, спору нет, но обязательным он не является. Неужели всё дело в призовых — поистине неубиенный аргумент? А после наполовину выставочного турнира в Берлине Александр… снялся с Пекина.

Одним из тех, кто высмеял жалобы игроков на жёсткий график, стал двукратный чемпион ТБШ Евгений Кафельников. Комментируя жалобы Швёнтек, Кафельников написал в своих соцсетях: «Боже мой! Целых 18 турниров (в сезоне-2023. — Прим. «Чемпионата»)! Ничего себе, какой длинный сезон! Просто интересно – сколько выставочных матчей она сыграла по ходу сезона и после него?

Для начала, она начинает всегда со второго круга! И потом, она играет всего 18 недель в году, но не против добавить ещё четыре-шесть недель выставочных турниров сверху. Её жалобы на длинный сезон выглядят отвратительно».

Точка в этом споре вряд ли когда-либо будет поставлена. Усталость игроков, которые огромное количество времени проводят в разъездах и перелётах, вполне объяснима. Но никому из них не понравится сокращение призовых, которое неизбежно последует за сокращением количества турниров. Если, конечно, до этого дойдёт.