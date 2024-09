Медведева дисквалифицируют за бросок ракетки? Что известно о скандале с Даниилом

Даниил Медведев вряд ли может занести себе в актив выступление на Кубке Лэйвера в Берлине. Лучший теннисист России последних лет завоевал титул в составе сборной Европы и впервые в карьере выиграл какой-либо турнир более одного раза. Однако больше ему похвастаться нечем. Медведев проиграл оба своих матча на турнире, уступив американцам Фрэнсису Тиафо и Бену Шелтону. И это при том, что с Тиафо у него было до этого пять побед в пяти матчах!

Особенно неприятным оказалось поражение во второй встрече, от Шелтона. Оба поединка Медведев проиграл лишь на чемпионском тай-брейке, но первая игра хотя бы не стала скандальной. А в матче с Беном Даниил буквально на пару секунд потерял над собой контроль в первом сете. После того как счёт на тай-брейке стал 4:6 не в его пользу, Медведев в сердцах швырнул ракетку, которая отскочила от корта и едва не попала в зрителей, сидевших в первом ряду. И повезло, что никто не пострадал.

Судья выписал Медведеву предупреждение за этот срыв. На том тай-брейке россиянин больше не отдал ни одного очка, но выиграть матч это не помогло. После игры Даниил признал, что не должен был швырять ракетку. «Я не хотел бросать ракетку так, как я бросил. Я хотел бросить в одно место, так что это было ужасно с моей стороны. Мне повезло, что я никого не задел. Когда никого не трогаешь в теннисе, тебя не дисквалифицируют. Вот и всё. Но я не должен этого делать», — приводит его слова Tennis Majors.

Как бы то ни было, история, казалось, благополучно закончилась. Однако после турнира получила дальнейшее развитие. Тиафо ещё во время матча Медведева и Шелтона не добился справедливого, как ему казалось, решения от судьи на вышке. «Фрэнсис, ракетка отскочила, но ни в кого не попала. Всё не так уж плохо. Если бы она в кого-то попала, я бы согласился с тобой», — говорил арбитр. Потом американец пытался убедить супервайзера изменить решение по брошенной ракетке Даниила. Издание Punto de Break пишет, что капитан сборной мира Джон Макинрой призывал дисквалифицировать россиянина. То же говорили Шелтон и Танаси Коккинакис, запасной игрок, в то время как Александр Зверев защищал товарища по команде. Все действия представителей сборной мира успеха не возымели.

А теперь итальянское издание Corriere dello Sport, не приводя никаких подробностей, сообщает, что Медведев «рискует получить дисквалификацию» и что Даниил «безумно себя повёл, подвергнув опасности нескольких человек». И теперь, как сообщается в материале, «возможно, могут быть приняты меры».

Изменение меры наказания через несколько дней после того, как всё случилось, не является чем-то необычным. Весной этого года Андрея Рублёва дисквалифицировали в полуфинале турнира в Дубае за оскорбление судьи. Изначально предполагалось, что Рублёва лишат всех очков и призовых за Дубай. Однако вскоре выяснилось, что Андрею всё-таки оставили баллы и деньги за четвертьфинал (и за предыдущие стадии, само собой).

Шелтон, комментируя инцидент, объяснил, что призывал к дисквалификации Медведева по той причине, что ему показалось, будто бы ракетка в кого-то попала. «Когда он бросил ракетку, я увидел, как отреагировала женщина, в которую она летела, и подумал, что ей попало в голову. Но судья сказал мне, что на видео было видно, что ракетка была где-то в четырёх метрах.

Я бы не стал оправдывать бросание ракетки в зрителей. Очевидно, это был несчастный случай. Он бросил её на корт. Повезло, что она ни в кого не попала», — цитирует американца Tennis Majors.

Чемпион US Open — 2003 Энди Роддик не стал прямо призывать к жёсткому наказанию Медведева, но посетовал на непоследовательность правил. По словам Роддика, Новак Джокович, получивший дисквалификацию на US Open — 2020 за попадание мячом в линейного, был наказан значительно более сурово, хотя его действия не выглядели намеренными. «Помните, как Новака сняли с US Open, — тогда это был случайный инцидент. На мой взгляд, это было гораздо менее умышленно, чем то, что сделал Даниил Медведев», — сказал Роддик в эфире Tennis Channel.

Высказался по поводу правил и бывший теннисист, а ныне тренер Брэд Гилберт. По его словам, дело тут не в решении судьи, а в правилах, в соответствии с которыми более серьёзные последствия привели бы к более суровому наказанию. «Медвежонку Медди «здорово повезло» с этим броском ракетки. Возможно, в какой-то момент стоит обратить более пристальное внимание на правила, а не на решения судей», — написал Гилберт в соцсети X (ранее Twitter).

А как вы считаете, заслуживает ли Медведев более серьёзного наказания, чем предупреждение? Пишите в комментариях!