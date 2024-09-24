«Она как все мы — носит одежду бойфренда». Калинская в Пекине щеголяет в футболках Синнера

Россиянка Анна Калинская и итальянец Янник Синнер стали самой обсуждаемой теннисной парой в последние месяцы. Синнера всё ещё нельзя назвать медийным персонажем. Янник не отказывается от собственных принципов закрытости в личной жизни, но под влиянием Анны постепенно снижает её степень.

Калинская всегда была довольно общительной и открытой. Таковой она остаётся и во время отношений с Янником. При этом никуда не делась искренняя простота Анны, которая ярко проявилась во время турнира в Пекине.

В столице Китая на этой неделе стартуют женский «тысячник» и мужской «пятисотник». Довольно необычное явление, когда в одном городе параллельно проводятся соревнования разных рангов. В любом случае многие звёзды ATP и WTA туров сейчас пребывают в Пекине.

Конечно, особое внимание у мужчин приковано к первой ракетке мира Яннику Синнеру, который защищает в столице Китая титул после прошлогодней победы в финале над Даниилом Медведевым. На странице турнира в Пекине в соцсети сообщили о его приезде в город в специальном посте.

Янник Синнер после прибытия в Пеки Фото: Пресс-служба турнира в Пекине

К сожалению, Янник узнал неприятную новость по приезде в Пекин. Тётя первой ракетки мира Мегги Раучегге скончалась в возрасте 56 лет. Синнер посвятил ей недавнюю победу на US Open. Он не сможет посетить её похороны, которые проходят 24 сентября.

В этот трудный момент Янника поддерживает его девушка Анна Калинская. Это проявляется даже в мелочах. В феврале этого года Калинская объявила о начале сотрудничества с американским брендом одежды Alo. При этом по части спортивной одежды Alo пока не слишком впечатляет, всё-таки это не его основная специализация.

«За брендом Alo я следила на протяжении последнего года, а во время турнира в Дубае познакомилась с его владельцем. И как раз в тот момент у меня закончился контракт с adidas, который эта фирма решила со мной не продлевать. Я была готова. Мне заранее сказали, что это связано с политикой. Кстати, контракта на экипировку у меня до сих пор нет. Я играю без него», – объяснила своё решение Калинская в интервью «Коммерсанту».

Остаётся надеяться, что Alo обеспечит Анну обширной коллекцией спортивной одежды, но, если что, российская теннисистка не растеряется. Во время турнира в Пекине Анна носила наряды своего парня Янника Синнера, который представляет Nike. В частности, Синнер и Калинская тренировались в одинаковых белых футболках и серых свитерах.

Анна Калинская и Янник Синнер в Париже Фото: Пресс-служба турнира в Пекине

Кроме того, Калинская предстала перед публикой в другой одежде от Nike – серой и чёрной футболках. Наверняка ими с ней тоже поделился Янник.

В серой Анна тренировалась с американкой Эммой Наварро, а в чёрной провела занятие со своей близкой подругой британкой Кэти Бултер.

Анна Калинская в футболках Nike в Пекине Фото: Пресс-служба турнира в Пекине

Калинская долго раздавала автографы после каждой тренировки. Анна нравится китайской публике. Многие местные любители тенниса в соцсетях отмечали, что она выходила на корт в одежде Синнера.

«Она как все мы — носит одежду бойфренда. Анна действительно представляет нас, девушек», — гласит одна из самых популярных записей в соцсети X, собравшая почти 25 тысяч просмотров.

Подобная простота стала дополнительным поводом восхищаться россиянкой.