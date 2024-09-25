«Легенда и вдохновитель». Соперник Медведева по Пекину уже дважды обыгрывал россиянина

Гаэль Монфис в этом году отправил отдыхать даже Алькараса и Хуркача. Теперь француз рвётся к очередной крупной победе.

В четверг, 26 сентября, стартует турнир ATP-500 в Пекине. Среди прочих в борьбу вступит и лидер российского тенниса Даниил Медведев. По итогам жеребьёвки его первым соперником по сетке стал 38-летний Гаэль Монфис. Однако, несмотря на свой почтенный для тенниса возраст, француз может составить серьёзную конкуренцию нашему спортсмену.

Монфис играет на профессиональном уровне с 2004 года и за это время успел завоевать 12 титулов. Уже в 2005 году представитель Франции выиграл свой первый турнир и впервые попал в топ-30 рейтинга ATP. Что интересно, Гаэль достигал хотя бы одного финала в сезоне на протяжении 19 лет подряд (в период с 2005-го по 2023-й), включая «Мастерсы» в Париже-2010 и Монте-Карло-2016. Наивысшая позиция в рейтинге ATP – шестая, а на данный момент теннисист занимает 46-ю строчку.

ГАЭЛЬ МОНФИС ОБЫГРАЛ КАРЕНА ХАЧАНОВА В ФИНАЛЕ АДЕЛАИДЫ-2022 Фото: Mark Brake/Getty Images

Однако француз больше известен своим экстраординарным поведением на корте, нежели достижениями. Зачастую его розыгрыши сопровождаются эффектными прыжками, твинерами и даже кувырками, из-за чего матчи больше похожи на актёрское представление. Всё это в сочетании с сильным форхендом, подачей и стабильной игрой на задней линии делает игру Монфиса всегда узнаваемой и даже уникальной. В своё время неповторимый стиль Гаэля быстро полюбился не только публике, но и многим игрокам.

«Он не стесняется быть самим собой, и вы должны уважать такого парня. Он веселится. Он всегда хочет победить и упорно соревнуется, но ему нравится вовлекать публику. Ему удаётся это на протяжении 20 лет. В детстве я равнялся на него и надеюсь, что он будет продолжать в том же духе», – делился впечатлениями о Монфисе Фрэнсис Тиафо в интервью Tennis.com.

Другие коллеги также отмечают ключевую роль Монфиса в туре. Например, в 2022-м Гаэль был вынужден сняться из-за травмы шеи в ходе матча второго круга Аделаиды-2, где он встречался с Тьяго Монтейро. После поединка бразилец сразу выразил слова поддержки сопернику. «Всегда приятно делить корт с настоящей легендой и вдохновителем. Желаю скорейшего выздоровления, и увидимся в Мельбурне», – написал Монтейро на своей странице в социальной сети. Похоже, за все эти годы француз действительно стал всеобщим любимчиком.

Любовь и теннис тесно связаны в жизни француза и за пределами корта – его спутницей является бывшая третья ракетка мира – украинка Элина Свитолина. В течение многих лет их пути в туре часто пересекались, но на важный шаг Гаэль решился только в конце 2018 года. Тогда он написал Элине и пригласил её провести время в своей компании. Как признаётся девушка, с тех пор они стали неразлучны. После нескольких лет отношений пара объявила о помолвке в апреле 2021-го, а в июле того же года сыграла свадьбу. В октябре 2022 года у них родилась дочь, которую назвали Скай.

ЭЛИНА СВИТОЛИНА И ГАЭЛЬ МОНФИС Фото: из личного архива Элины Свитолиной

В нынешнем сезоне спортсмен из Франции продолжает борьбу за возвращение на высокие позиции в рейтинге. Хотя сейчас это становится сложнее и сложнее – в 2024-м Монфис смог максимум выйти в два полуфинала турниров ATP-250. На его счету есть две победы в сезоне над представителями топ-10 – во втором круге Индиан-Уэллса над Хубертом Хуркачем и во втором круге Цинциннати над Карлосом Алькарасом. Но их следует скорее считать исключением, чем правилом. В остальном же – без особо впечатляющих результатов.

Ближайший турнир в Пекине – очередной шанс Гаэля хорошо себя проявить и попытаться завоевать ещё один титул. Уже в первом круге он должен показать свой лучший теннис, чтобы пройти первую ракетку России Даниила Медведева. А это, кстати, вполне вероятно, если француз навяжет вариативную игру и продемонстрирует неожиданные решения в длинных розыгрышах.

Счёт по личным встречам между теннисистами пока равный – 2-2. Первый и последний поединок остались за Даниилом. Россиянин выиграл полуфинал ATP-250 на турнире в Софии-2019 и матч второго круга «Мастерса» в Монте-Карло-2024 с идентичным счётом 6:2, 6:4. А вот Гаэлю его успешные встречи дались несколько труднее. На пути к своему финалу «пятисотника» в Роттердаме-2019 он прошёл Медведева лишь в трёх сетах – 4:6, 6:3, 6:4. А в 2022-м теннисисты ещё раз встретились на «Мастерсе», в Индиан-Уэллсе, где Монфис тоже одержал волевую победу над россиянином – 4:6, 6:3, 6:1.

ГАЭЛЬ МОНФИС И ДАНИИЛ МЕДВЕДЕВ НА ТУРНИРЕ В ИНДИАН-УЭЛЛСЕ В 2022 ГОДУ Фото: TPN/Getty Images

Тем не менее точно назвать фаворита предстоящей встречи тяжело, если учитывать текущую форму игроков. На фоне своего соперника Медведев, конечно, выглядит куда увереннее, с учётом финалов Australian Open и Индиан-Уэллса в начале этого года. Однако в последние месяцы россиянин не радует болельщиков высокими результатами. В период американской серии лучшим достижением нашего соотечественника стал выход в четвертьфинал US Open, который в итоге был проигран итальянцу Яннику Синнеру.

Спад Медведева отмечают и эксперты. Так, заслуженный тренер России Виктор Янчук накануне прокомментировал два поражения Даниила на недавнем Кубке Лэйвера. «Медведев боролся и с тем, и с другим (с Фрэнсисом Тиафо и Беном Шелтоном. – Прим. «Чемпионата»), уступал незначительно, но видно, что пока он не в лучшей форме, где-то проседает. До конца года осталось несколько крупных турниров, и лучше сейчас пережить спад, чем потом на них», — цитирует специалиста ТАСС.

Матч Медведева и Монфиса состоится в ближайшее время. Следите за расписанием и всеми событиями турнира в Пекине-2024 на «Чемпионате».