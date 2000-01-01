Шарапова показала, как тренируется на корте. Видео
Мария Шарапова завершила карьеру давным-давно, но всё равно не оставляет теннис. Экс первая ракетка мира продолжает играть в своё удовольствие и тренироваться. На возвращение рассчитывать не стоит, но получается у нашей спортсменки всё так же шикарно!
Шарапова вернулась в теннис? Мария показала, как тренируется на корте
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