Шарапова вернулась в теннис? Мария показала, как тренируется на корте

Шарапова показала, как тренируется на корте. Видео

Мария Шарапова завершила карьеру давным-давно, но всё равно не оставляет теннис. Экс первая ракетка мира продолжает играть в своё удовольствие и тренироваться. На возвращение рассчитывать не стоит, но получается у нашей спортсменки всё так же шикарно!