«Если играют Алькарас и Синнер, знаешь: будет тяжело». Медведев готов к азиатской серии

Даниил Медведев готовится к азиатской серии турниров, которая для него начнётся с «пятисотника» в Пекине. Перед началом соревнований российский теннисист пообщался с журналистами, поделился планами на предстоящие турниры и рассказал, как для него прошёл Кубок Лэйвера.

— Если вам предстоит встретиться с Карлосом Алькарасом в полуфинале, что, по-вашему, станет ключом к победе? Есть конкретная подготовка или ожидания от такого потенциального соперника?

— Во-первых, мы оба приехали сюда после Кубка Лэйвера, так что для начала нам нужно победить в стартовом матче. Может быть непросто из-за джетлага и всего такого. Обычно ведь готовишься дольше, а сейчас подготовка короткая.

Но если мы всё же встретимся… Да, играть с Карлосом всегда непросто, особенно, когда он на пике. Я наблюдал это на Кубке Лэйвера. Он отлично там играл, у ребят против него просто не было шансов.

Самое важное с ним – играть в свой лучший теннис, всё время оказывать на него давление. Тогда будет шанс победить.

— Вы с Гаэлем Монфисом идёте рука об руку на протяжении всей твоей карьеры. Он ведёт в ваших поединках на харде. Что вы ожидаете от предстоящей встречи и того, что снова сыграете друг с другом на твёрдом покрытии?

— Раньше мы играли активнее друг с другом, так что, думаю, сейчас всё будет по-другому. Я другой. Он другой. Это нормально, каждый год что-то меняется. Интересно посмотреть, как всё пройдёт.

Помню, как мы встречались друг с другом в Индиан-Уэллсе. Было медленно и сложно играть там. Перед этим был матч в Роттердаме в 2019-м, что было очень давно.

Встреча с Гаэлем будет интересной, с ним всегда занимательно играть. Потрясающие розыгрыши, классные ралли. С нетерпением жду нашего матча.

— Какова была ваша первая реакция, когда увидели сетку? Какая у вас цель на этот турнир?

— Я хочу победить на любом турнире, на котором играю. В Пекине жёсткое покрытие, как и в том году. Поэтому если я хочу выиграть здесь, то мне нужно показывать лучший теннис с самого первого матча. Будет непросто. Но такова моя цель.

Что касается сетки… Когда играют Синнер, Алькарас, ты уже знаешь, что ты не первый и не второй сеяный, и будет тяжело. В полуфинале придётся играть с одним из них, если они доберутся до этой стадии. Но я просто стараюсь шаг за шагом повышать свой уровень и надеюсь продемонстрировать свою лучшую игру.

— По поводу Кубка Лэйвера. В итоговом счёте команды оказались очень близки друг к другу. Возможно, ваше выступление при этом оказалось не лучшим. Что вы в целом думаете об этом турнире? Может, поделитесь какой-нибудь интересной историей?

— Честно, это был отличный опыт. Знаю, что я оказался единственным из команды, кто не принёс ни одного очка. У всех было хотя бы по одному. Но всё нормально, это ведь командное соревнование. Моя команда победила, так что я очень счастлив.

В своих матчах я делал всё, что мог. Дважды был супер-тай-брейк. В некотором смысле это была лотерея. В такие моменты нужно быть решительным, а я таким не оказался. Но я всё же рад, что моя команда меня поддержала.

Историй же очень много, мы здорово провели время вместе. Нет другой возможности в туре, когда ты так поддерживаешь своих соперников. Хочешь, чтобы они победили. Это весёлый опыт, я им наслаждался.

Даниил Медведев на Кубке Лэйвера Фото: Clive Brunskill/Getty Images

— Путь от Берлина до Пекина большой. Не знаю, заметили ли вы, что эта неделя стала важной для китайского мужского тенниса: Цзюнчэн Шан выиграл титул в Чэнду, Чжан Чжичжэнь сыграл в финале в Ханчжоу. По вашему мнению, что это значит для мужской сборной Китая?

— Как по мне, теннис в Китае развивается. Не буду врать: не знаю, был ли кто-то в топ-100, но в топ-50 точно никто не появлялся. Чжичжэнь – уже там. Может, Шан после победы тоже где-то рядом. Они здорово сыграли. Они мне нравятся, так что я желаю самого лучшего.

У Ибин показывал хороший теннис, но травмировался. Так что у Китая есть отличные игроки. Кубок Дэвиса от этого будет только интереснее.

— Вы получаете много поддержки от китайских болельщиков. Что думаете об атмосфере здесь? Будете пробовать что-то новое из китайской еды или культуры?

— Во-первых, я люблю Китай и местных болельщиков. Мне нравится сюда возвращаться, я здесь хорошо играю. Не всегда, но бо́льшую часть времени. Предвкушаю, как буду играть в этом году. Стадионы здесь всегда заполнены.

Попробую ли что-то новое? Когда играешь турнир, это непросто. Лучше играешь – меньше времени получаешь на то, чтобы пробовать что-то. В этом даже заключается задача. Но если сыграю не очень хорошо, то, может, буду узнавать что-нибудь новое (улыбается).