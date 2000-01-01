Фанат креативно попросил Медведева об автографе
Эту встречу с китайскими фанатами экс-первая ракетка мира Даниил Медведев точно запомнит! Один из болельщиков держал в руках плакат с необычной надписью. После такого сложно было отказать в автографе.
Надпись на плакате
«Даниил, жена меня убьёт, если я не получу автограф», — было написано на плакате, который держал болельщик. Мы думаем, что Даниил всё-таки оставил автограф, вдруг жена фаната не шутила?
Болельщик из Китая креативно попросил Даниила Медведева об автографе
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