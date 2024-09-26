«Там происходит ещё много чего». Легенды тенниса жутко встревожились за Елену Рыбакину

Четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина не выходила на корт в сентябре. Представительница Казахстана снялась с турниров в Сеуле, Пекине и пропустит всю азиатскую серию в октябре.

Официально Рыбакина не играет из-за травмы спины, но есть основания предполагать, что у неё серьёзные проблемы вне корта, связанные со взаимоотношениями с бывшим тренером Стефано Вуковым. Легенды тенниса и простые фанаты всерьёз обеспокоены состоянием Елены.

Перед стартом US Open Рыбакина объявила о расставании со своим многолетним тренером Стефано Вуковым, под руководством которого работала пять лет и выиграла все свои восемь титулов на уровне WTA (включая Уимблдон-2022). Решение Елены выглядело неожиданным, но увольнения тренеров – обычное дело для тенниса. Изначально ничего не предвещало тревоги.

27 августа Рыбакина обыграла австралийку Дестани Айаву (6:1, 7:6) в первом круге US Open, но затем неожиданно снялась перед матчем второго круга с француженкой Джессикой Понше. Елена официально не вышла на корт из-за проблем со здоровьем, но американский журналист Крэйг Шапиро вскоре сообщил, что её бывшего тренера Стефано Вукова отстранили от работы в WTA-туре. В СМИ также активно распространялась информация о скором появлении каких-то шокирующих новостей по поводу Елены. Некоторые даже предполагали, что 25-летняя теннисистка объявит о завершении карьеры.

Елена Рыбакина и Стефано Вуков Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Время шло, но какой-то внятной конкретики по «делу Рыбакиной» общественность не получила. Ситуация изменилась в начале этой недели, когда хоть какими-то деталями поделилась российская журналистка Софья Тартакова.

«Многие не понимают причину подобных проблем со здоровьем. Говорили, что у неё сейчас трудности, проблемы со спиной. Это официальная причина. В течение этого года у неё были проблемы с животом. Но вот как говорят люди, которые с ней не работали, но были причастны к её профессиональной карьере, сейчас очень большой у неё стресс, и это всё психосоматика. Она сейчас в совершенно разобранном состоянии, играть не может. И вот эти все трудности, с которыми она сталкивается, она сталкивается из-за большого очень тяжёлого давления, связанного с её бывшим тренером Вуковым.

Говорят, что Стефано на самом деле приехал на US Open, что он был в Нью-Йорке, готов был продолжать с ней работу, но Лена приняла решение, что всё-таки они расстанутся из-за очень тяжёлого… Не хочу громких слов говорить, не совсем корректного отношения к ней наставника. То есть он её всё время «кушал», как говорят люди, которые окружали Лену. За неё заступились уже родители, потому что она не могла никак порвать этот порочный круг. С одной стороны, это тренер, который работал с ней с 17 лет, и она его сама вместе с семьёй выбрала. С другой стороны, понятно, они были очень связаны, главные достижения карьеры она завоевала благодаря их совместной работе, и родители настояли на том, чтобы Лена что-то поменяла в теннисной жизни, потому что давление было, и оскорбления, и слова плохие, сказанные в её адрес. Они были постоянно из уст Вукова.

И сейчас она страдает и пытается избавиться от психологических проблем, так что ситуация, конечно, у неё очень непростая, но посмотрим. Я пыталась выяснить, есть ли официально информация о том, что он забанен в WTA-туре, потому что мы обсуждали это несколько месяцев назад, что на него якобы написали репорт и его отстранили от работы. Официально это никто не подтвердил пока что. Это мы узнаем совсем скоро: если он найдёт очередную подопечную, значит, этого бана нет. Но, по словам Вукова, как он позиционирует себя, никакого бана у него нет. Однако это стало большой неожиданностью, что Лена прекратила с ним работать. То есть он приехал в Штаты и был готов продолжать», – заявила Тартакова в эфире канала «Больше».

Высказывания Тартаковой активно разошлись по СМИ, в том числе иностранным. Раньше уже говорилось, что проблемы с Рыбакиной связаны с тренером. Тартакова это подтвердила и раскрыла подробности. «Есть надвигающееся ощущение плохих новостей», — эти ранее сказанные слова бывшей первой ракетки мира Энди Роддика, к сожалению, оказались во многом верными.

Любители тенниса и звёзды этого вида спорта встревожены состоянием Елены и желают ей поскорее вернуться на корт, преодолев все трудности.

«Желаю Елене всего наилучшего и надеюсь, что она вернётся здоровой и счастливой», — написала 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Крис Эверт в соцсети Х (ранее Twitter).

«Елена Рыбакина говорит о своих травмах, но послушайте, надо быть дураком, чтобы не понимать, что там происходит ещё много чего. Мы все переживаем за неё. Это теннисистка, которая, возможно, является лучшим игроком в мире, когда находится в пиковой форме», — отметила шестикратная чемпионка ТБШ в паре и миксте Ренне Стаббс.

«Вуков был на Открытом чемпионате США. У него была аккредитация. Он был там. Это немного странно. Никто не знает больше, за исключением, может быть, некоторых членов команды. Я думаю, мы узнаем больше в будущем. Но сейчас всё выглядит не очень хорошо», — заявила четырёхкратная чемпионка ТБШ Ким Клейстерс.

Рыбакина не выйдет на корт в октябре. Возможно, Елена досрочно завершит сезон-2024, но есть надежда, что она вернётся на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде (2-9 ноября). Прямо сейчас Рыбакина занимает третье место в чемпионской гонке с 4981 очком. В ближайшее время она потеряет позиции, но всё равно должна остаться в топ-8 и отобраться на Итоговый. Хочется верить, что к тому времени теннисистка решит все свои проблемы и снова порадует публику яркой игрой.