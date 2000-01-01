Самые длительные матчи в женском теннисе
Синьюй Гао и Сара Соррибес-Тормо (7:6 (7:4), 5:7, 5:7) выдали четвёртый по продолжительности матч в истории женского тенниса. Девушки играли 4 часа 15 минут. А чьи встречи длились дольше?
Барбора Стрыцова — Регина Куликова
На Australian Open — 2010 чешка и россиянка играли 4 часа 19 минут. Матч завершился победой Стрыцовой — 7:6 (7:5), 6:7 (10:12), 6:3.
Франческа Скьявоне — Светлана Кузнецова
На Australian Open — 2011 итальянка обыграла россиянку за 4 часа 44 минуты. Матч завершился со счётом 6:4, 1:6, 16:14.
Вики Нельсон — Джин Хепнер
На турнире в Ричмонде в 1984 году американки выявляли победительницу 6 часов 31 минуту. Лучшей стала Нельсон — 6:4, 7:6 (11).
Гао и Соррибес-Тормо провели четвёртый по длительности матч в истории. Кто играл дольше?
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