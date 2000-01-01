Гао и Соррибес-Тормо провели четвёртый по длительности матч в истории. Кто играл дольше?

Самые длительные матчи в женском теннисе

Синьюй Гао и Сара Соррибес-Тормо (7:6 (7:4), 5:7, 5:7) выдали четвёртый по продолжительности матч в истории женского тенниса. Девушки играли 4 часа 15 минут. А чьи встречи длились дольше?