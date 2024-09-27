Пообщались с Алибеком Качмазовым о его успехе в Чэнду, «нестыдной» любимой музыке, стиле игры и советах себе в прошлое.

«Надеюсь сыграть с Джоковичем. Я был бы счастлив». Ждём ещё одного россиянина в топ-100

Алибек Качмазов громко заявил о себе на минувшей неделе. 22-летний россиянин через квалификацию пробрался в основу турнира в Чэнду, вышел в дебютный полуфинал на уровне ATP и в рейтинге взлетел сразу на 70 позиций.

«Чемпионата» пообщался с молодым и прорывным теннисистом. Алибек порефлексировал по поводу успеха в Чэнду, рассказал о неприятной травме и объяснил, почему напрочь отказывается от суеверий.

Алибек Качмазов Фото: VCG/VCG via Getty Images

«При подготовке к Чэнду проигрывал все сеты. Но был позитивно настроен»

— В Чэнду у вас получился отличный турнир: вы впервые дошли до полуфинала на уровне ATP, попутно обыграв несколько теннисистов из топ-100, в том числе Николаса Харри, входящего в первую тридцатку. Ощутили, в чём отличие этих игроков от тех, с кем встречаетесь на «челленджерах»?

— Я, на самом деле, и до этого понимал, в чём разница между игроками из топ-50 и теми, кто играет на «челленджерах». Не скажу, что мне в этом плане турнир в Чэнду открыл глаза на что-то новое.

Явно разница в том, что игроки из топ-50, может, топ-100 намного реже теряют концентрацию во время матча, а если теряют, то гораздо быстрее возвращаются в игру. Насколько бы банально ни звучало, они просто лучше играют. Какие-то суперсекретные моменты даже не раскрою. У них лучше подача, приём, передвижение, психологическая устойчивость.

— Как считаете, что вам помогло так далеко пройти в Чэнду? И что пошло не так в полуфинальном матче с Музетти?

— Непросто ответить. При подготовке к турниру, за три-четыре дня до, я проигрывал все сеты, не очень хорошо чувствовал игру. Но, отдам должное себе, я был позитивно настроен, старался концентрироваться на хороших вещах. Это мне однозначно помогло, потому что, если бы я загнался, накрутил себя ещё больше, ничего хорошего бы не вышло.

Насколько непредсказуем в этом плане бывает теннис. Много историй слышишь, когда перед турниром человек говорит: «Блин, вообще не чувствую корт, плохо играю, ничего не получается». И в итоге показывает очень хороший теннис, а то и выигрывает турнир.

Если посмотреть по-другому на этот вопрос, то я понимаю, что именно помогло мне обыграть таких соперников. Мой теннис был неудобен: я играл очень активно, стабильно, что обычно сложно совместить.

А что помешало с Музетти? Он круто играет – это раз. Два – не скажу, что я играл хуже. В первом сете у меня было много шансов вернуться в игру, а во втором уже подустал, было тяжело физически.

— По итогам турнира вы вошли в топ-200. Какая цель на конец года стояла и как она поменялась за последнее время?

— Сейчас вообще стараюсь не смотреть на рейтинги, куда-то попадать. Знаю, что вроде отобрался на Australian Open, что очень приятно, потому как очень долго стоял в рейтинге 250-м и был среди тех, кто не попадал на «Шлемы». Теперь пытаюсь не думать о рейтингах и просто концентрироваться на игре. Если сильно зацикливаться, то это только добавляет нервов и давления.

— Как сейчас обстоят дела с поиском тренера? Может, после вашего выступления в Чэнду кто-то вышел на связь?

— Ситуация пока не изменилась: я в поисках. Сам, к сожалению, никто не выходил на связь. Какие-то варианты, которые мне хотелось бы попробовать, я просматриваю. Как всё получится – не знаю. Пока ищу.

«Сразу меняю всё, чтобы не ходить в один и тот же душ и не обедать в то же время»

— Как охарактеризуете свой стиль игры? Есть игроки из прошлого или настоящего, которые вам близки по стилю?

— Очень непросто охарактеризовать свой стиль. Сейчас теннисист должен уметь делать всё, где-то даже подстраиваться под соперника, если видит, что у того есть проблемная зона в игре. Если в целом смотреть, то, однозначно, я люблю играть активно и навязывать свой теннис. Вопрос в том, что не всегда это получается, но как минимум над этим хочу работать.

Я люблю владеть инициативой, где-то подачу с выходом к сетке играть. Хотя сейчас это всё делать стало сложнее, потому что игроки начали намного лучше и быстрее принимать.

Про теннисистов из прошлого, кто близок мне по стилю, сложно сказать. Врать не буду, я не очень много матчей смотрел во времена Сафина, Сампраса и других, хотя игры Пита иногда люблю посматривать. Если из настоящего, то мне нравится, как играет Томаш Махач. Я люблю смотреть всех, кто действует активно, много выходит к сетке, рискует.

— Есть ли теннисист, с которым бы хотели прямо сейчас сыграть?

— Обязательно. Я вообще со всеми хотел бы сыграть. Когда тренировался в академии во Франции, ездил в Монако и играл там с Синнером, Зверевым. Мне безумно нравится проверять себя на прочность с такими ребятами. Что ещё более увлекательно и интересно – делать это во время матча.

Надеюсь пройти в основу здесь, в Шанхае, и встретиться с Джоковичем – я был бы просто счастлив. А так — хочется сыграть со всеми лучшими.

— Какое покрытие вам ближе? На каком увереннее себя чувствуете?

— Идеальные для меня условия – это закрытый хард. Не медленный, не быстрый. Средний идеален.

— Суеверный ли вы человек? Делаете ли какую-то рутину, чтобы пришла удача?

— Вообще не суеверный. Мы это часто обсуждаем и с тренером, и с ребятами – кто как себя ведёт, когда начинает что-то получаться. Я сразу меняю всё, чтобы ни в коем случае мысль не пришла, как, знаю, у многих, ходить в один и тот же душ или обедать в одно и то же время. Всё это отсекаю напрочь и делаю по-разному. Не верю в это максимально.

Алибек Качмазов Фото: Michele Maraviglia/NurPhoto via Getty Images

«Стоило меньше переживать и больше кайфовать»

— Чем увлекаетесь в свободное время? Компьютерные игры, музыка, фильмы, сериалы, книги?

— Всем занимаюсь по мере возможности. В компьютерные игры иногда играю, на приставке это всё спортивное: баскетбол, футбол, хоккей. Стрелялки и прохождения не люблю.

Музыку люблю очень. Я не меломан, но могу послушать Цоя, Элтона Джона. Однако надо быть честным: чаще слушаю рэп — американский, русский. Называть конкретно не буду (смеётся). За Цоя не стыдно, а за тех, кого слушаю чаще, немножко.

Фильмы иногда смотрю. По поводу жанра: предпочитаю что-нибудь вдохновляющее, основанное на реальных событиях. Редко это комедии, не люблю фантастику, ужасы. Подхожу очень выборочно. Лучше даже иногда выбрать то, что уже смотрел, чтобы не разочаровываться.

Последним из прочитанного меня впечатлило «К югу от границы, на запад от солнца», Мураками. Это топ. Из просмотренного… Я периодически пересматриваю свой любимый фильм – «Мирный воин». Это тоже очень-очень круто.

— Что бы вы посоветовали себе 16-летнему?

— Меньше париться по поводу результатов, проигранных матчей. Часто нервы были впустую потрачены, потому что юниорские годы стоило больше проводить в удовольствие, меньше переживать по поводу итогов, которые почти никак не влияли на карьеру.

И более профессионально относиться к делу. Я стал это делать лет в 19, начал следить за всеми важными для спортсмена вещами. Но это всё приходит с опытом. Так что посоветовал бы себе только получать удовольствие. Не скажу, что его совсем не получал. Просто стоило меньше переживать и больше где-то кайфовать.

— Что бы исправили, если бы была возможность вернуться в прошлое?

— Хотел ответить: всё, что произошло, так и должно было быть. Но потом подумал, что это, наверное, банальный и заезженный ответ.

Если бы такой вариант был, то я бы не играл в другие, опасные виды спорта после того, как решил погружаться в теннис и играть «фьючерсы». Мне тогда было лет 18.

Приведу пример: я играл команда на команду в баскетбол, меня толкнули один раз в спину, и я неудачно упал на руку. У меня был закрытый перелом кисти, пропустил три месяца, не играл в теннис. Потом поменялась техника в худшую сторону, долго её восстанавливал. Были страхи по поводу болей. Так что эту травму, будь такая возможность, я не хотел бы видеть.

Хотя в баскетбол до сих пор иногда играю, потому что очень люблю. Но теперь один или только с проверенными людьми.