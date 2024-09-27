Медведев в Пекине прервал серию поражений. Сафиуллин дожал чемпиона ТБШ и попал на Синнера

В последнюю неделю сентября в Пекине начался Открытый чемпионат Китая. У мужчин этот турнир имеет категорию ATP-500, а у женщин является «тысячником». В прошлом году China Open вернулся в календарь после перерыва в три года, обусловленного пандемией и её последствиями. Мужской турнир 2023 года выиграл Янник Синнер, который в финале на двух тай-брейках победил Даниила Медведева. Тогда Медведев впервые в карьере проиграл Синнеру.

В этот раз первые два номера посева получили Синнер и Карлос Алькарас. Россия в основной сетке оказалась представлена пятью теннисистами. Помимо Медведева, получившего третий номер посева, в Пекин приехали Андрей Рублёв (4), Карен Хачанов (7), Павел Котов (Q) и Роман Сафиуллин (LL). Причём первым отстрелялся Котов, который свой матч провёл ещё в четверг, 26 сентября. Павел одержал волевую победу над 19-летним китайцем И Чжоу (WC) — 1:6, 6:3, 7:5. И вышел на новоиспечённого обладателя Кубка Лэйвера Флавио Коболли, проведшего турнир в качестве резервиста.

А сегодня, 27 сентября, настал черёд остальных россиян. Сафиуллин играл с трёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема» Стэном Вавринкой, которому дали уайлд-кард в основную сетку. Ранее теннисисты лишь раз встречались друг с другом на корте, причём не на уровне ATP, а на грунтовом «челленджере» в Праге в 2020 году. Тот матч выиграл Вавринка — 6:1, 4:6, 6:1. Сегодня Роман взял реванш у Стэна.

В первом сете Сафиуллин взял своё во многом за счёт подачи. Россиянин исполнил пять эйсов, продемонстрировав неплохой процент попадания первой подачи (74%), и у Вавринки за всю партию был лишь один брейк-пойнт, в седьмом гейме. Роман к тому моменту уже вёл с брейком — ему хватило единственного брейк-пойнта в четвёртом гейме — а Стэн своим шансом не воспользовался. И в девятом гейме Сафиуллин уверенно подал на сет — 6:3 всего за 29 минут.

Во втором сете Сафиуллину пришлось чуть сложнее. Вавринка пару раз навязывал борьбу в геймах на подаче Романа и во втором гейме даже вышел на брейк-пойнт, но упустил его. Свою подачу швейцарец держал, однако в девятом гейме, когда счёт был 4:4, дрогнул и позволил россиянину сделать брейк. После этого Сафиуллин, который за весь матч 11 раз подал навылет, закончил матч — 6:3, 6:4 за 1 час 21 минуту.

Во втором круге Сафиуллин сыграет с Синнером. Ранее соперники дважды играли друг с другом, и обе встречи остались за итальянцем.

Медведев сражался с 38-летним французом Гаэлем Монфисом, бывшей шестой ракеткой мира. Предыдущая встреча, на «Мастерсе» в Монте-Карло, осталась за россиянином — 6:2, 6:4. Однако до этого Монфис дважды подряд побеждал Медведева, причём оба поражения Даниил потерпел на харде. Первую очную встречу, в полуфинале Софии-2019, выиграл Медведев, так что к отчётному матчу соперники подходили с равенством в личных встречах — 2-2.

Монфис провалил первый гейм, выдав серию неточностей и закончив двойной ошибкой. Подтвердить брейк Медведев не сумел. Россиянин вёл 40:15, однако француз сумел зацепиться на приёме. Даниил в этом гейме сделал две двойные, и Гаэль восстановил равенство — 1:1. Однако это был единственный случай, когда у Медведева возникли проблемы на своей подаче. Монфис регулярно допускал ошибки в розыгрышах, а в девятом гейме, подавая при 3:5 не в свою пользу, допустил две двойные, в том числе на сетболе. Так Медведев выиграл партию, растянувшуюся на 47 минут, со счётом 6:3.

В начале второго сета Монфис продолжал испытывать проблемы. Особенно тяжело было французу во втором гейме, в котором он на своей подаче не взял ни одного мяча, закончив двумя двойными ошибками подряд. В третьем гейме Медведев ушёл с двух брейк-пойнтов и повёл 3:0, а в четвёртом гейме состоялся самый красивый розыгрыш матча. Гаэль пробил твинер из угла, Медведев ответил, после чего француз вышел в хафкорт и обвёл Даниила. Россиянин даже поаплодировал сопернику.

В пятом гейме Медведев впервые за партию отдал свою подачу, допустив две двойные — в середине гейма и на брейк-пойнте. Подавая в следующем гейме, Монфис отыграл брейк-пойнт и сравнял счёт — 3:3. А следующий брейк стал последним в матче. Французу необходимо было брать свою подачу при 4:5, однако на матчболе он пробил в коридор, и Медведев победил — 6:3, 6:4 за 1 час 33 минуты.

Таким образом, Медведев прервал серию из трёх поражений. В четвертьфинале US Open он проиграл Яннику Синнеру, а на Кубке Лэйвера — Фрэнсису Тиафо и Бену Шелтону. Во втором круге Пекина он сыграет с Адрианом Маннарино, другим французом.

Также любопытно оценить, как в первых матчах сыграли теннисисты, выступавшие в минувшие выходные на Кубке Лэйвера. Александр Зверев, Григор Димитров и Ян-Леннард Штруфф — немец, как и Коболли, был запасным в Берлине — планировали выступить в Пекине, однако по разным причинам снялись, а Танаси Коккинакис изначально не планировал играть.

Каспер Рууд, Стефанос Циципас, Тейлор Фриц, Фрэнсис Тиафо, Алехандро Табило — все эти пятеро теннисистов дружно выбыли в первом круге «пятисотника» в Токио. Другие игроки выступают успешнее: Флавио Коболли, Франсиско Серундоло и Даниил Медведев прошли первый круг Пекина, а Бен Шелтон в Токио выиграл уже два матча. Осталось лишь выяснить, как сегодня сыграет Карлос Алькарас, в соперниках у которого будет 21-летний француз с мощной подачей Джованни Мпетчи Перрикар.

У женщин действующей чемпионкой Пекина является Ига Швёнтек. Год назад она в финале уверенно обыграла Людмилу Самсонову — 6:2, 6:2. Однако в этот раз Швёнтек не приехала на турнир, и первые два номера посева получили Арина Соболенко и Джессика Пегула.

Россиянок в основной сетке оказалось целых 11, причём восемь из них попали в посев: Дарья Касаткина (9), Анна Калинская (10), Людмила Самсонова (11), Диана Шнайдер (12), Мирра Андреева (17), Екатерина Александрова (22), Анастасия Потапова (28) и Вероника Кудерметова (32). Эрика Андреева, Анна Блинкова и Камилла Рахимова (LL) не имели привилегий при жеребьёвке. Андреева-старшая и Блинкова проиграли в первом круге, а вот Рахимова обыграла квалифаера из Австралии Кимберли Биррелл (6:2, 6:4) и попала на олимпийскую чемпионку — 2024 Чжэн Циньвэнь (5).

Сегодня начались матчи второго круга, и первым запуском играла Потапова, вышедшая на корт с 94-й ракеткой мира Гретье Миннен. Бельгийка в первом круге остановила Эрику Андрееву, так что Анастасия получила возможность отомстить за соотечественницу. Но ей это не удалось.

В первом сете у обеих теннисисток не шла подача. Особенно это касается Потаповой, показавшей слабый процент попадания первой (всего 47%). До 3:3 спортсменки добрались, сделав по два брейка. Во второй половине партии у россиянки был отличный шанс вновь вырваться вперёд, однако в 11-м гейме, уже при 5:5, она не использовала брейк-пойнт, то есть скрытый сетбол. Миннен же в заключительном гейме приняла на сет — 7:5 за 51 минуту.

Вторую партию Потапова начала с брейка, что вселило в неё уверенность. В пятом гейме Анастасия под ноль забрала подачу соперницы и повела 4:1. После этого теннисистки обменялись брейками, и в восьмом гейме россиянка сравняла счёт по сетам — 6:2 за 40 минут.

Увы, довести матч до победы Анастасия не смогла. В шестом гейме Миннен добилась брейка — 4:2. В девятом бельгийка, имея 5:3, не подала на матч, но после этого Потапова под ноль отдала свою подачу, а с ней и всю игру — 7:5, 2:6, 6:4 в пользу Миннен за 2 часа 33 минуты.

А Шнайдер провела матч с чемпионкой Australian Open 2020 года Софьей Кенин, занимающей 168-е место в рейтинге WTA. Первый сет Диана выиграла за явным преимуществом. Кенин ни разу не выходила на брейк-пойнты, а Шнайдер дважды брала её подачу — во втором гейме и в восьмом. И стартовая партия, занявшая всего 26 минут, закончилась со счётом 6:2 в её пользу.

Во втором сете Шнайдер вела 3:0, однако большого перевеса у неё уже не было. Россиянка дважды в своих геймах отыгрывала брейк-пойнт. Кенин сумела догнать ушедшую в отрыв соперницу. В пятом гейме американка впервые реализовала брейк-пойнт, после чего сравняла счёт — 3:3. Однако Диана не дала ей помечтать о камбэке.

Следующие три гейма вновь выиграла Шнайдер. Сделав брейк в восьмом гейме, в девятом Диана закрыла матч — 6:2, 6:3 за 1 час 8 минут. За всю встречу россиянка семь раз подала навылет, но и двойных ошибок было много, целых шесть.

В третьем круге Шнайдер сразится с победительницей встречи Магдалена Френх (Польша, 23) — Алисия Паркс (США, Q).

Мужской турнир в Пекине закончится 2 октября, женский — 6 октября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».