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Анна Калинская играет в форме Nike на турнире в Пекине, клиентом этого бренда является её парень Янник Синнер

Парень Калинской подтянул ей крутого спонсора? Анна и Синнер теперь играют в одной форме
Михаил Георгиев
Анна Калинская играет в форме Nike
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На турнире в Пекине российская теннисистка щеголяла на корте в одежде от нового бренда.

Российская теннисистка Анна Калинская обыграла 111-ю ракетку мира из США Хейли Баптист (3:6, 7:6, 7:6) в матче второго круга «тысячника» в Пекине.

№14 рейтинга WTA Калинская неожиданно столкнулась с серьёзными трудностями на корте, но всё-таки дожала менее именитую соперницу. Возможно, Анна излишне нервничала. Она впервые вышла на корт в одежде от бренда Nike, который, скорее всего, стал её новым спонсором.

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Калинская приехала в Пекин несколько дней назад. Анна провела в столице Китая несколько тренировок. Она выходила в форме Nike, а не Alo, с которым заключила контракт в феврале этого года после отказа продлевать сотрудничество со стороны adidas. Клиентами этой американской компании являются множество топ-спортсменов, включая первую ракетку мира и по совместительству её парня Янника Синнера.

Изначально казалось, что Калинская просто одолжила одежду у своего бойфренда. Но одно дело простые тренировки, а совсем другое — официальные матчи. При выходе на корт в играх WTA-тура теннисистка фактически представляет тот или иной бренд и рекламирует его.

Анна Калинская на турнире в Пекине

Анна Калинская на турнире в Пекине

Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Возникает вопрос: куда же делся Alo? О сотрудничестве Калинской с этим американским брендом было объявлено в феврале. Каких-то подробностей по срокам не приводилось. Вполне возможно, Анна согласилась носить одежду Alo в период поиска нового крупного спонсора и не связывала себя контрактными обязательствами. Иначе просто так «перескочить» к другой компании не удалось бы.

Стоит отметить, что Alo – не классический спортивный бренд. Это довольно молодая американская компания (основана в 2007 году), которая занимается производством одежды для йоги и фитнеса. Теннис стал новым направлением для них. Калинская фактически сделала Alo хорошую рекламу, примерно полгода выходя на корт в их одежде. В последний раз это было на US Open – 2024.

Анна Калинская в форме Alo на US Open

Анна Калинская в форме Alo на US Open

Фото: Jamie Squire/Getty Images

Рано или поздно Анна должна была найти спонсора посолиднее. Похоже, это случилось перед турниром в Пекине. Как именно Калинской удалось договориться о сотрудничестве с крупной американской корпорацией? Пока можно только предполагать, но не исключено, что спонсора ей подогнал Янник Синнер, который является клиентом компании с 2019 года.

В мае 2022-го американский бренд продлил контракт с Синнером на 10 лет. По условиям соглашения, Янник зарабатывает € 15 млн в год. На тот момент подобная сделка выглядела рискованно. Итальянец занимал 12-е место в рейтинге ATP и только подбирался к топ-10. О звании первой ракетки мира и победах на турнирах «Большого шлема» и речи не шло. Но очень скоро Синнер сполна оправдал вложения бренда.

Янник Синнер

Янник Синнер

Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Сейчас Янник является бесспорным лидером мирового рейтинга и, вероятно, вместе с Карлосом Алькарасом будет лицом мужского тенниса в течение следующего десятилетия. У Синнера налажены деловые контакты с американцами, поэтому он вполне мог помочь Калинской с контрактом.

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Хотя не исключён вариант, что качественно поработало новое агентство Анны Evolve, запущенное Наоми Осакой и представителем японской теннисистки Стюартом Дюгидом. Калинская стала клиенткой Evolve в мае. Это агентство не является крупным, представляя лишь саму Осаку, Калинскую, Ника Кирьоса и Онс Жабер. Анна сейчас является одной из самых популярных и обсуждаемых теннисисток на планете и стремительно прибавляет в плане результатов на корте, опережая в рейтинге Осаку (№73) и Жабер (№21). Наоми играет в одежде от Nike. Она заинтересована в том, чтобы клиенты её агентства тоже имели солидное спонсорское представительство, и могла помочь Калинской с контрактом.

Смена бренда российской теннисисткой широко обсуждается фанатами в соцсетях. Высказалась об этом и двукратная чемпионка ТБШ Светлана Кузнецова, которая в своём телеграм-канале также поделилась романтическим фото Калинской и Синнера.

Не столь важно, кто помог Калинской стать клиенткой Nike – Синнер, Осака со своим агентством или кто-то ещё. Анна теперь выходит на корт в форме от крупного бренда. Это можно считать большим успехом для российской теннисистки, которая продолжает покорять новые вершины на корте.

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