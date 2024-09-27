«Сейчас я много работаю над своей подачей». Признания Медведева после яркого старта в Азии

В пятницу, 27 сентября, пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев начинал свой путь на турнире ATP-500 в Пекине. Прошлогодний финалист соревнований успешно стартовал на китайском «пятисотнике», одолев Гаэля Монфиса. После победы над 38-летним соперником чемпион US Open 2021 года прокомментировал итог встречи с французом, оценил свои выступления в сезоне-2024 к текущему моменту, отреагировал на проблемы с подачей, высказался о подсказках, которые делал партнёрам по команде на Кубке Лэйвера, и порассуждал о матче второго круга с Адрианом Маннарино.

— Даниил, поздравляем вас с победой. Сегодня вы одержали быструю победу в двух партиях. Как оцените своё выступление?

— Да, это был тяжёлый матч. Играть здесь непросто. Мячи… Мне кажется, что с каждой неделей, которую мы проводим в туре, они не могут быть медленнее. При этом с каждой неделей они, по крайней мере, становятся всё медленнее. Они становятся просто огромными. После двух геймов невозможно сделать виннер, если ты не имеешь такие сильные руки, как у Синнера, Алькараса, может быть, у Григора Димитрова.

В какой-то момент мы поняли, что можем делать виннеры. Мы просто бегали, бегали, бегали и отправляли мяч в корт. У меня получилось сделать это лучше. Я рад победе.

— В минувшую среду вы сказали, что проводите отличные розыгрыши с Монфисом. Сегодняшний матч не стал исключением. Как вы готовитесь и поддерживаете энергию во время этих длинных розыгрышей?

— Это нелегко, потому что, конечно, вы очень устаёте. Гаэль тоже устал. Важно, кто чувствует себя лучше в этот конкретный день, кто чувствует себя лучше морально, физически.

Чувствую, что он устал немного больше, чем я, поэтому я смог продолжить, и он немного сбился с ритма. В следующем матче всё могло быть по-другому.

Но да, в сегодняшней встрече с Монфисом было много отличных розыгрышей. Один из них соперник выиграл в гейме, когда я мог сделать двойной брейк в сете. Мой удар с лёта был не таким уж и плохим, но Гаэль сумел добежать до мяча. Я был очень разочарован. Счастлив, что в итоге мне удалось выиграть ещё несколько таких длинных розыгрышей.

— Как бы вы подытожили свои выступления в нынешнем сезоне? Год получился таким, каким вы хотели, чтобы он был?

— Конечно, в этом году доволен не всем. У меня нет титулов в нынешнем сезоне. Поэтому, конечно, хотелось бы достичь чего-то большего. Но были как взлёты, так и падения. Были как хорошие моменты, так и плохие.

Всё это является опытом. В целом мне нравится жизнь в туре. Мне нравится играть в теннис. Так что, что бы ни случилось, всё к лучшему.

Впереди меня ждут ещё несколько турниров. Если мне удастся хорошо сыграть на них, тогда могу сказать, что сезон получился успешным. Но это зависит от моих выступлений на заключительных соревнованиях в 2024 году, ведь, как я уже сказал, у меня были как взлёты, так и падения. Не сказал бы, что всё потрясающе. Не сказал бы, что всё совсем плохо. Сейчас я нахожусь на четвёртой строчке в Гонке на Итоговый чемпионат ATP. С нетерпением жду, что смогу сказать после своего последнего матча в Турине.

– На последних турнирах вы испытывали некоторые проблемы, связанные с огромным количеством двойных ошибок. Есть ли какие-то идеи или стратегии, как с ними бороться?

– Даже если вспомнить мои самые успешные годы – 2020-й и 2021-й, я всё равно допускал двойные ошибки, рискуя или теряя концентрацию при счёте 40:0. Самое важное – это не общее количество ошибок, а то, сколько их приходится на брейк-пойнты и самые важные моменты. Сейчас я много работаю над своей подачей. Она становится всё лучше и лучше, однако, на мой взгляд, за последние два-три года мячи в теннисе стали хуже, и играть с ними стало труднее, труднее подавать, труднее проводить розыгрыши, труднее выигрывать очки. По моему мнению, количество двойных сильно зависит от этого, и поэтому, думаю, многие теннисисты сейчас допускают больше ошибок.

Даниил Медведев Фото: Matthew Stockman/Getty Images

– На Кубке Лэйвера мы видели, как вы иногда давали советы другим игрокам по ходу поединков. Задумывались ли вы о том, что в будущем, через 15 или 20 лет, могли бы стать профессиональным тренером?

– Я мог бы заняться этим, при этом я не знаю, хотелось ли бы мне этого, но думаю, это вполне возможно. Мне нравится жизнь в туре, однако, если бы я стал наставником, я бы, вероятно, не путешествовал 40 недель в году, как в данный момент. Не уверен, что я стал бы хорошим тренером, но попробовать точно мог бы.

На Кубке Лэйвера была командная атмосфера, и все старались помогать друг другу. Мне было немного трудно, так как я, можно сказать, стесняюсь высказывать своё мнение. Особенно когда рядом топовые теннисисты, я понимаю, что они сконцентрированы и размышляют о том, что им необходимо делать. Однако когда играл Саша Зверев, я заметил кое-какие моменты и решил, что должен дать ему совет, и это сработало. Я был особенно рад, потому что проиграл обе свои встречи и был единственным, кто не принёс команде Европы очков. Я подумал: «Окей, если мой совет поможет и сработает, то это будет полезно для команды». Это было забавное чувство, и, возможно, в будущем я смогу помочь где-то ещё.

– В следующем круге вы сыграете с Адрианом Маннарино, с которым на харде счёт личных встреч 1-1. Как вы предвидите ход развития очередного матча с французом и какие коррективы хотите внести в свою игру?

– Однажды я победил Адриано на харде. Не помню, на каком турнире проиграл Маннарино на этом покрытии.

Адриан является сложным соперником. Этот год выдался для него немного хуже, чем предыдущие, но он всегда опасен. Вот почему теннис Маннарино такой коварный. У противника может сложиться неудачный год. Но если Адриан выдаст матч года, то он может обыграть вас.

Предстоящее сражение будет немного похоже на поединок с Гаэлем. Мне нужно быть готовым физически и морально, выработать тактику с самого начала матча, постараться её использовать. Надеюсь, что смогу победить Маннарино.