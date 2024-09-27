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Пекин-2024: Андрей Рублёв и Карен Хачанов стартовали с победы, Кудерметова, Калинская и Александрова сыграли второй круг

Рублёв с «баранкой» стартовал в Пекине! Он ругался, но вовремя взял себя в руки
Арина Полуянова
Андрей Рублёв
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Калинская и Кудерметова совершили камбэк в трёхчасовых триллерах. Вернулась и наша серебряная пара МиДи.

В Пекине в пятницу, 27 сентября, стартовали женские и мужские матчи второго круга. Свои встречи в этот насыщенный игровой день провели Карен Хачанов, Андрей Рублёв, Анна Калинская и ещё несколько российских теннисистов.

Пекин-2024. WTA-1000. Турнирная сетка

Продолжить успешное выступление в Азии предстояло Веронике Кудерметовой (39). Она во втором круге Пекина сразилась с Ван Синьюй (50). Первая и единственная встреча теннисисток состоялась в этом году в Майами. Победа тогда осталась за китаянкой (6:3, 6:2).

Ван Синьюй с самого начала старалась продавливать такую схему: немного держать мяч на задней, после чего дропшотом рвать темп игры. Целый сет понадобился Веронике, чтобы приспособиться к действиям соперницы и адаптировать свою игру. Но первая партия всё же со счётом 6:3 осталась за Ван.

Очень чисто играла китаянка в начале этой встречи. С проблемами она столкнулась в середине второго сета, когда у Кудерметовой наконец стали проходить комбинации, которые до этого не удавалось завершить удачно. В критически важный момент – при счёте 4:4 – у Ван разладилась подача, прошли две двойные, а Вероника сделала брейк и без особых проблем оставила эту партию за собой (6:4). В перерыве между сетами россиянка получила наставления от тренера Сергея Демёхина, в числе которых оказались советы быть решительнее и выигрывать первое очко в гейме.

Вероника Кудерметова

Вероника Кудерметова

Фото: Emmanuel Wong/Getty Images

Решающий сет Кудерметова начала в хорошем темпе, с серьёзной уверенностью в себе и брейком, после чего отдала три гейма подряд, один из которых – на своей подаче. Качели удачной и точной игры перекатывались от Вероники к Синьюй и обратно.

Важным стал гейм при счёте 4:4 на подаче китаянки. Три брейк-пойнта сразу заработала Вероника, но позволила Ван отыграться с 0:40 и забрать свою подачу. К счастью, Кудерметова не стала погружаться в сожаления об упущенных возможностях. Это помогло ей выстоять, подавить кураж китаянки, вынудить её на несколько роковых ошибок и с брейком выйти подавать на матч при счёте 6:5. Додавила Вероника китаянку и завершила этот практически трёхчасовой матч в свою пользу (3:6, 6:4, 7:5).

На прошлой неделе на «пятисотнике» в Сеуле Кудерметова выбралась из полосы неудачных выступлений и впервые за год дошла до полуфинала. За то, чтобы улучшать свои результаты, Вероника в третьем круге в Пекине поборется с Джессикой Пегулой.

Пекин (ж). 2-й круг
27 сентября 2024, пятница. 09:00 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 7
6 		4 5
         
Ван Синьюй
Китай
Ван Синьюй
В. Синьюй

Следующей из россиянок на корт вышла Анна Калинская (14). Её соперницей сегодня стала квалифаер Хейли Баптист (111). Однажды Анна уже переигрывала американку. Случилось это на турнире серии WTA-125 в Мидленде в прошлом году. Россиянка тогда не только одолела Баптист (7:6, 4:6, 7:6), но и завоевала титул.

Нервная встреча выдалась для Анны и Хейли в этот раз. Обе играли грязновато и не ограничивали себя в невынужденных ошибках, но успешно из такой неоднозначной игры в стартовом сете вышла американка. Она брала мощью подач и ударов с форхенда. Максимально Баптист играла Калинской под лево и вынуждала россиянку ошибиться. Первая партия со счётом 6:3 осталась за Хейли.

Анна Калинская

Анна Калинская

Фото: Getty Images

Во втором сете девушки продолжили действовать нестабильно, но Калинской удалось чаще подстраиваться под темп соперницы и собственным терпением вынуждать её ошибиться. Не смогли теннисистки определить победительницу партии и перевели игру в тай-брейк, на котором Баптист ничего не смогла противопоставить Калинской. Сет остался за Анной (7:6 (7:2)).

В примерно похожем темпе прошёл решающий сет. Пришлось Анне проявить выдержку – особенно на своей подаче при счёте 4:5 – но ей это здорово удалось. Неидеальную по технике и точности игру россиянка сгладила психологической устойчивостью и напористостью. Анна в концовке этого матча переборола себя и подавила напор Баптист. За 2 часа 57 минут Калинская одержала победу (3:6, 7:6, 7:6). В третьем круге она встретится с Питон Стирнс.

Пекин (ж). 2-й круг
27 сентября 2024, пятница. 09:30 МСК
Хейли Баптист
США
Хейли Баптист
Х. Баптист
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 2 6 5
3 		7 7 7 7
         
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Одной из последних девушек на корт в этот игровой день вышла Екатерина Александрова (33). Ей предстояло побороться с квалифаером Ребеккой Шрамковой (61). До этого поединка Екатерина вела в их противостоянии с Ребеккой (2-1), хоть и последняя их встреча состоялась аж восемь лет назад.

На прошлой неделе Шрамкова в Хуахине выиграла свой первый титул WTA. Отлично она начала и встречу с Александровой, воспользовалась непростым положением россиянки на подаче, с первых же розыгрышей оказала давление и повела 5:3. Только вот удержать это преимущество Ребекка не смогла, отдав четыре гейма подряд. Екатерине оставалось только надёжно играть на задней, бить чуть глубже и выжидать ошибки. А их в конце первого сета у Шрамковой было много.

Очень нестабильна оказалась в этом матче Александрова, слишком много уязвимых мест было в её игре. Шрамкова пользовалась спадами россиянки и как можно скорее перехватывала преимущество. В таком темпе прошёл и второй сет, и третий. Много ударов Екатерины летели то в сетку, то в аут, и собрать себя в кучу она так и не смогла. Ребекка дотерпела и за 2 часа 20 минут завершила эту встречу в свою пользу (5:7, 6:4, 6:3). В третьем круге представительница Словакии сыграет с Паулой Бадосой.

Пекин (ж). 2-й круг
27 сентября 2024, пятница. 13:05 МСК
Ребекка Шрамкова
Словакия
Ребекка Шрамкова
Р. Шрамкова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 6
7 		4 3
         
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Несколько россиянок зажгли в этот день и в парном разряде. Во-первых, на корт наконец вместе вернулись Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Они на старте соревнований разгромили японский дуэт Суко Аояма/Эри Ходзуми (6:0, 6:2). Россиянки не оставляли соперницам шансов ни в игре на задней, ни в выходах к сетке.

МиДи вместе сыграли пару впервые с Олимпиады. После Парижа девочки пробовали выступать с другими напарницами: Мирра вставала в дуэт с Анастасией Павлюченковой, а Диана – с Линдой Носковой.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер

Мирра Андреева и Диана Шнайдер

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Сегодня также сыграли Анна Данилина и Ирина Хромачёва. Они в Пекине начали поход за третьим титулом подряд: до этого девушки выиграли трофеи в Гвадалахаре и Хуахине. На старте турнира в Китае Анне и Ирине в соперницы попались непростые теннисистки: Паула Бадоса и Каролина Мухова.

Испанка и чешка стали для Данилиной и Хромачёвой первыми серьёзными оппонентками за последнее время. Паула и Каролина без особых проблем переиграли Анну с Ириной и прервали их серию из восьми побед.

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В мужской сетке сегодня тоже прошли несколько матчей с участием россиян. В первой половине дня сыграли Роман Сафиуллин и Даниил Медведев, а во второй – Карен Хачанов и Андрей Рублёв.

Первым на корт вышел Карен (27). Он впервые в карьере встретился с лаки-лузером Роберто Карбальес-Баэной (54).

Пекин-2024. ATP-500. Турнирная сетка

Довольно вязкой оказалась игра в стартовой партии. Теннис Карена был не самым уверенным и убедительным. В самом начале Хачанов имел три возможности сделать ранний брейк, но не воспользовался ими. Каждый гейм проходил с трудом и в борьбе. Наконец выцепить победу в партии российский теннисист смог только после того, как сделал брейк при счёте 4:4, а следом взял свою подачу.

Несмотря на то что Карбальес-Баэна заставил Хачанова побороться со своими же ошибками, он всё же оказался классом ниже россиянина. Карен вёл удобную ему игру на задней, пускай и на приёме она давалась ему сложнее. При счёте 5:4 Хачанов вышел подавать на матч и с первой же попытки завершил встречу красивым, как по учебнику, переводом по линии. За 1 час 41 минуту Карен одержал победу над испанцем и вышел во второй круг, где его уже ожидал Франсиско Серундоло.

Пекин (м). 1-й круг
27 сентября 2024, пятница. 09:50 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Роберто Карбальес-Баэна
Испания
Роберто Карбальес-Баэна
Р. Карбальес-Баэна

Последним запуском у мужчин сыграл Андрей Рублёв (6). Он на старте турнира в Пекине так же, как и Хачанов, поборолся с испанцем. В соперники Андрею попался Пабло Карреньо-Буста (201). Трижды встречались теннисисты, и во всех матчах победа осталась за россиянином.

Андрей практически идеально начал сегодняшний матч: здорово подавал, надёжно принимал и отлично пробивал с форхенда. Это в совокупности с собственным спокойствием и ошибками испанца помогло россиянину за 22 минуты повесить «баранку» Карреньо-Бусте. За весь сет Рублёв допустил всего две невынужденные неточности, записав при этом на свой счёт 15 активно выигранных розыгрышей.

Во второй партии Карреньо-Буста адаптировался к тем скоростям, что навязывал ему Рублёв. Стал чаще читать игру россиянина и принимать его подачу. В седьмом гейме из-за сопротивления со стороны соперника Андрей вышел на эмоции, покричал на ракетку, уступил свою подачу и в переходе поговорил сам с собой. Только эти беседы, к сожалению, не привели к камбэку россиянина. Сет остался за Пабло (6:4).

Андрей Рублёв

Андрей Рублёв

Фото: Jamie Squire/Getty Images

В решающей партии Андрей хоть и действовал не слишком уверенно, но держал себя в руках, а в пятом гейме смог собраться, не раскиснуть на своей подаче и отыграть пару брейк-пойнтов испанца. До последнего Карреньо-Буста сражался, сопротивлялся, но сил и тактических новшеств ему для победы не хватило. Пабло отдал свою подачу при счёте 4:5 и пропустил Рублёва во второй круг (6:0, 4:6, 6:4).

Для Рублёва это первая победа почти за четыре недели. В прошлый раз Андрей играл на US Open 1 сентября, когда в четвёртом круге уступил Григору Димитрову. После этого россиянин должен был играть в Ханчжоу, но снялся и взял время на подготовку к крупным азиатским турнирам. Теперь, во втором круге Пекина, его будет ожидать Алехандро Давидович-Фокина.

Мужская сетка Пекина-2024

Женский «тысячник» в Пекине завершится 6 октября, а мужской «пятисотник» – 2-го числа. За всеми событиями из Китая следите на «Чемпионате».

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