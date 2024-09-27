Рублёв с «баранкой» стартовал в Пекине! Он ругался, но вовремя взял себя в руки

В Пекине в пятницу, 27 сентября, стартовали женские и мужские матчи второго круга. Свои встречи в этот насыщенный игровой день провели Карен Хачанов, Андрей Рублёв, Анна Калинская и ещё несколько российских теннисистов.

Продолжить успешное выступление в Азии предстояло Веронике Кудерметовой (39). Она во втором круге Пекина сразилась с Ван Синьюй (50). Первая и единственная встреча теннисисток состоялась в этом году в Майами. Победа тогда осталась за китаянкой (6:3, 6:2).

Ван Синьюй с самого начала старалась продавливать такую схему: немного держать мяч на задней, после чего дропшотом рвать темп игры. Целый сет понадобился Веронике, чтобы приспособиться к действиям соперницы и адаптировать свою игру. Но первая партия всё же со счётом 6:3 осталась за Ван.

Очень чисто играла китаянка в начале этой встречи. С проблемами она столкнулась в середине второго сета, когда у Кудерметовой наконец стали проходить комбинации, которые до этого не удавалось завершить удачно. В критически важный момент – при счёте 4:4 – у Ван разладилась подача, прошли две двойные, а Вероника сделала брейк и без особых проблем оставила эту партию за собой (6:4). В перерыве между сетами россиянка получила наставления от тренера Сергея Демёхина, в числе которых оказались советы быть решительнее и выигрывать первое очко в гейме.

Вероника Кудерметова Фото: Emmanuel Wong/Getty Images

Решающий сет Кудерметова начала в хорошем темпе, с серьёзной уверенностью в себе и брейком, после чего отдала три гейма подряд, один из которых – на своей подаче. Качели удачной и точной игры перекатывались от Вероники к Синьюй и обратно.

Важным стал гейм при счёте 4:4 на подаче китаянки. Три брейк-пойнта сразу заработала Вероника, но позволила Ван отыграться с 0:40 и забрать свою подачу. К счастью, Кудерметова не стала погружаться в сожаления об упущенных возможностях. Это помогло ей выстоять, подавить кураж китаянки, вынудить её на несколько роковых ошибок и с брейком выйти подавать на матч при счёте 6:5. Додавила Вероника китаянку и завершила этот практически трёхчасовой матч в свою пользу (3:6, 6:4, 7:5).

На прошлой неделе на «пятисотнике» в Сеуле Кудерметова выбралась из полосы неудачных выступлений и впервые за год дошла до полуфинала. За то, чтобы улучшать свои результаты, Вероника в третьем круге в Пекине поборется с Джессикой Пегулой.

Следующей из россиянок на корт вышла Анна Калинская (14). Её соперницей сегодня стала квалифаер Хейли Баптист (111). Однажды Анна уже переигрывала американку. Случилось это на турнире серии WTA-125 в Мидленде в прошлом году. Россиянка тогда не только одолела Баптист (7:6, 4:6, 7:6), но и завоевала титул.

Нервная встреча выдалась для Анны и Хейли в этот раз. Обе играли грязновато и не ограничивали себя в невынужденных ошибках, но успешно из такой неоднозначной игры в стартовом сете вышла американка. Она брала мощью подач и ударов с форхенда. Максимально Баптист играла Калинской под лево и вынуждала россиянку ошибиться. Первая партия со счётом 6:3 осталась за Хейли.

Анна Калинская Фото: Getty Images

Во втором сете девушки продолжили действовать нестабильно, но Калинской удалось чаще подстраиваться под темп соперницы и собственным терпением вынуждать её ошибиться. Не смогли теннисистки определить победительницу партии и перевели игру в тай-брейк, на котором Баптист ничего не смогла противопоставить Калинской. Сет остался за Анной (7:6 (7:2)).

В примерно похожем темпе прошёл решающий сет. Пришлось Анне проявить выдержку – особенно на своей подаче при счёте 4:5 – но ей это здорово удалось. Неидеальную по технике и точности игру россиянка сгладила психологической устойчивостью и напористостью. Анна в концовке этого матча переборола себя и подавила напор Баптист. За 2 часа 57 минут Калинская одержала победу (3:6, 7:6, 7:6). В третьем круге она встретится с Питон Стирнс.

Одной из последних девушек на корт в этот игровой день вышла Екатерина Александрова (33). Ей предстояло побороться с квалифаером Ребеккой Шрамковой (61). До этого поединка Екатерина вела в их противостоянии с Ребеккой (2-1), хоть и последняя их встреча состоялась аж восемь лет назад.

На прошлой неделе Шрамкова в Хуахине выиграла свой первый титул WTA. Отлично она начала и встречу с Александровой, воспользовалась непростым положением россиянки на подаче, с первых же розыгрышей оказала давление и повела 5:3. Только вот удержать это преимущество Ребекка не смогла, отдав четыре гейма подряд. Екатерине оставалось только надёжно играть на задней, бить чуть глубже и выжидать ошибки. А их в конце первого сета у Шрамковой было много.

Очень нестабильна оказалась в этом матче Александрова, слишком много уязвимых мест было в её игре. Шрамкова пользовалась спадами россиянки и как можно скорее перехватывала преимущество. В таком темпе прошёл и второй сет, и третий. Много ударов Екатерины летели то в сетку, то в аут, и собрать себя в кучу она так и не смогла. Ребекка дотерпела и за 2 часа 20 минут завершила эту встречу в свою пользу (5:7, 6:4, 6:3). В третьем круге представительница Словакии сыграет с Паулой Бадосой.

Несколько россиянок зажгли в этот день и в парном разряде. Во-первых, на корт наконец вместе вернулись Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Они на старте соревнований разгромили японский дуэт Суко Аояма/Эри Ходзуми (6:0, 6:2). Россиянки не оставляли соперницам шансов ни в игре на задней, ни в выходах к сетке.

МиДи вместе сыграли пару впервые с Олимпиады. После Парижа девочки пробовали выступать с другими напарницами: Мирра вставала в дуэт с Анастасией Павлюченковой, а Диана – с Линдой Носковой.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Сегодня также сыграли Анна Данилина и Ирина Хромачёва. Они в Пекине начали поход за третьим титулом подряд: до этого девушки выиграли трофеи в Гвадалахаре и Хуахине. На старте турнира в Китае Анне и Ирине в соперницы попались непростые теннисистки: Паула Бадоса и Каролина Мухова.

Испанка и чешка стали для Данилиной и Хромачёвой первыми серьёзными оппонентками за последнее время. Паула и Каролина без особых проблем переиграли Анну с Ириной и прервали их серию из восьми побед.

В мужской сетке сегодня тоже прошли несколько матчей с участием россиян. В первой половине дня сыграли Роман Сафиуллин и Даниил Медведев, а во второй – Карен Хачанов и Андрей Рублёв.

Первым на корт вышел Карен (27). Он впервые в карьере встретился с лаки-лузером Роберто Карбальес-Баэной (54).

Довольно вязкой оказалась игра в стартовой партии. Теннис Карена был не самым уверенным и убедительным. В самом начале Хачанов имел три возможности сделать ранний брейк, но не воспользовался ими. Каждый гейм проходил с трудом и в борьбе. Наконец выцепить победу в партии российский теннисист смог только после того, как сделал брейк при счёте 4:4, а следом взял свою подачу.

Несмотря на то что Карбальес-Баэна заставил Хачанова побороться со своими же ошибками, он всё же оказался классом ниже россиянина. Карен вёл удобную ему игру на задней, пускай и на приёме она давалась ему сложнее. При счёте 5:4 Хачанов вышел подавать на матч и с первой же попытки завершил встречу красивым, как по учебнику, переводом по линии. За 1 час 41 минуту Карен одержал победу над испанцем и вышел во второй круг, где его уже ожидал Франсиско Серундоло.

Последним запуском у мужчин сыграл Андрей Рублёв (6). Он на старте турнира в Пекине так же, как и Хачанов, поборолся с испанцем. В соперники Андрею попался Пабло Карреньо-Буста (201). Трижды встречались теннисисты, и во всех матчах победа осталась за россиянином.

Андрей практически идеально начал сегодняшний матч: здорово подавал, надёжно принимал и отлично пробивал с форхенда. Это в совокупности с собственным спокойствием и ошибками испанца помогло россиянину за 22 минуты повесить «баранку» Карреньо-Бусте. За весь сет Рублёв допустил всего две невынужденные неточности, записав при этом на свой счёт 15 активно выигранных розыгрышей.

Во второй партии Карреньо-Буста адаптировался к тем скоростям, что навязывал ему Рублёв. Стал чаще читать игру россиянина и принимать его подачу. В седьмом гейме из-за сопротивления со стороны соперника Андрей вышел на эмоции, покричал на ракетку, уступил свою подачу и в переходе поговорил сам с собой. Только эти беседы, к сожалению, не привели к камбэку россиянина. Сет остался за Пабло (6:4).

Андрей Рублёв Фото: Jamie Squire/Getty Images

В решающей партии Андрей хоть и действовал не слишком уверенно, но держал себя в руках, а в пятом гейме смог собраться, не раскиснуть на своей подаче и отыграть пару брейк-пойнтов испанца. До последнего Карреньо-Буста сражался, сопротивлялся, но сил и тактических новшеств ему для победы не хватило. Пабло отдал свою подачу при счёте 4:5 и пропустил Рублёва во второй круг (6:0, 4:6, 6:4).

Для Рублёва это первая победа почти за четыре недели. В прошлый раз Андрей играл на US Open 1 сентября, когда в четвёртом круге уступил Григору Димитрову. После этого россиянин должен был играть в Ханчжоу, но снялся и взял время на подготовку к крупным азиатским турнирам. Теперь, во втором круге Пекина, его будет ожидать Алехандро Давидович-Фокина.

Женский «тысячник» в Пекине завершится 6 октября, а мужской «пятисотник» – 2-го числа. За всеми событиями из Китая следите на «Чемпионате».