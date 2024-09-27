«Это не теннис, так невозможно играть». Алькарас в Пекине устроил скандал с судьёй

Наблюдать за Карлосом Алькарасом всегда интересно. Когда молодой испанец побеждает — это круто, новое поколение бьёт рекорды. Проигрывает — ещё интереснее, потому как сенсация. Не успел отгреметь Кубок Лэйвера, где главный вклад в победу сборной Европы внёс именно Алькарас, как Карлос улетел в Пекин, чтобы сыграть на «пятисотнике» в столице Китая.

Соперником Алькараса в первом круге был француз Джованни Мпетчи Перрикар. Обоим игрокам по 21 году, однако по классу и по статусу они, конечно, несравнимы. Карлос уже четырёхкратный чемпион ТБШ, а Мпетчи Перрикар лишь в этом году выиграл первый титул на уровне ATP, в Лионе. Главный козырь француза ростом 203 см — мощнейшая подача, порой доходящая до 244 км/ч.

Тем не менее Алькарас сразу же сделал брейк, потом удерживал свою подачу. Но в 10-м гейме, когда счёт был 5:4 в его пользу, Карлос столкнулся с трудностями, подавая на сет. Первое предупреждение за затяжку времени перед подачей теннисист получил в начале гейма. Похоже, это немного сбило настрой испанца, ведь он проиграл три очка подряд, и его соперник заработал тройной брейк-пойнт.

Карлос Алькарас на турнире ATP в Пекине в 2024 году Фото: Shi Tang/Getty Images

После этого Алькарас собрался, отыграл все брейк-пойнты, сам вышел на сетбол — и вновь получил предупреждение за то же самое нарушение! Хронометр, отсчитывающий время на подачу, достиг нулевой отметки, и у судьи на вышки не было иного выбора. Из-за этого Карлос лишился первой подачи на сетболе, однако на второй подаче всё же закончил партию. Сложно представить, каких нервов это ему стоило, ведь все мячи в этом гейме были сыграны на второй подаче.

Несмотря на удачный для себя исход, Алькарас по окончании партии поскандалил с арбитром. «Это не теннис. Я всегда очень быстрый, я никогда не получаю предупреждений. А ты дал мне сразу два. Так играть в теннис невозможно», — говорил он, обращаясь к арбитру.

Вторую партию Алькарас выиграл словно под копирку. Сделав брейк в первом гейме, Карлос на протяжении сета удерживал свою подачу, на сей раз уже без таких явных нервов. И победил — 6:4, 6:4.

Однако такое поведение 21-летнего спортсмена не может не настораживать в преддверии более важных и сложных матчей. Возможно, психологическое выгорание действительно имеет место — пусть в лёгкой степени, но всё же. На Кубке Лэйвера этого не было заметно, но на то он и выставочный турнир, чтобы голова отдохнула. А на US Open Алькарас, сенсационно вылетевший во втором круге от голландца Ботика ван де Зандсхулпа, и сам признавал, что утомился, и не столько в физическом смысле, сколько в психологическом.

«Чувствую, что вместо того, чтобы сделать шаги вперёд, я сделал их назад с точки зрения психологии. Не знаю почему. У меня было впечатляющее лето, я сделал шаг вперёд, но приехал сюда — и всё вернулось обратно. Морально я не в порядке, не знаю, как реагировать на проблемы. У меня были моменты «отключения». Я всё ещё познаю себя, и, может быть, мне нужно больше времени. Возможно, я тот тип человека, который требует от себя больше, чем необходимо», — говорил он на пресс-конференции.

Карлос Алькарас на US Open — 2024 Фото: Luke Hales/Getty Images

Тогда же Карлос высказал предположение, будто бы его главная проблема в том, что он не меняется. «Сейчас я думаю, что я не меняюсь… Вот в чём проблема. Чувствовал ли я когда-нибудь, что не знаю, что делать во время матча? Да, такое случалось несколько раз. После каждого матча, в котором у меня возникала такая проблема, я всегда говорил одно и то же: «Я должен подумать об этом». Сейчас думаю, что не меняюсь. В этом и проблема. Если я не изменюсь, мне будет очень тяжело, если я хочу стать лучше», — считает теннисист.

В Испании, впрочем, призывают отставить панику. Ранее в сентябре Алькарас помог национальной команде выйти в плей-офф Кубка Дэвиса, и капитан сборной Давид Феррер перед решающими матчами группового этапа, рассуждая о Карлосе, говорил, что поражения нужно воспринимать естественно. «Я думаю, что это нормально и что он немного перебарщивает с критикой. С годами он научится относиться к поражениям как к нечто естественному. Он создаёт иллюзии, и с учётом внешней атмосферы, ожиданий, людей, которые не так увлечены миром тенниса, ожидается, что он победит везде. Но это практически невозможно, проигрывали даже Федерер, Надаль и Джокович, лучшие в истории», — цитирует его AS.

Схожую мысль выразил и Роберто Баутиста-Агут. «Не думаю, что на него оказывается большое давление. В конце концов, к нему такое внимание как к одному из лучших игроков в мире. После такого напряжённого лета нормально, что у него произошёл небольшой спад не в результатах, а на личном уровне, он опустошён и без энергии», — приводит его слова то же издание.

А известный теннисный тренер Патрик Муратоглу считает, что Алькарасу вредят излишние эмоции. «Карлос очень эмоционален. Мы уже много раз видели, как у него были судороги. Если вспомнить Роджера, Рафу и Новака, вы видели, чтобы у них хоть раз в матче были судороги? За всю их карьеру? У него уже много раз они были, и это только в 20 лет. Он эмоциональный игрок. Поэтому, с учётом этого, в будущем ему придётся думать о календаре, где он будет достаточно отдыхать — морально, а не физически. Морально. Думаю, это очень важно для его будущего», — цитирует Муратоглу Tennis365.

Во втором круге Пекина Алькарас сыграет с Таллоном Грикспором — нидерландцем, кстати, как и ван де Зандсхулп. Фаворит противостояния очевиден?