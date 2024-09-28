Сафиуллин не сумел дожать Синнера в Пекине. А вот Касаткина стартовала с уверенной победы

В субботу, 28 сентября, на турнире WTA-1000 в Пекине (Китай) проходили матчи второго круга. Свой путь на престижном азиатском «тысячнике» начинала и первая ракетка России Дарья Касаткина. В соперницах у неё была хорватка Яна Фетт, занимающая лишь 118-е место в женской мировой табели о рангах.

Дарья на правах девятой сеяной пропускала стартовый раунд соревнований. А вот её сегодняшняя противница, которая попала в основную сетку Пекина в качестве лаки-лузера, в первом круге одолела хозяйку кортов Ванг Мэйлин (6:3, 6:4).

Касаткина и Фетт встречались лишь однажды. В 1/64 финала Уимблдона-2018 отечественная спортсменка в двух сетах закрыла соперницу со счётом 6:2, 7:5.

В новом очном противостоянии с Яной Дарья также не испытала проблем. На старте поединка девушки обменялись брейками, после чего полуфиналистка Открытого чемпионата Франции 2022 года в одиночном разряде взяла сразу 5 (!) геймов подряд. Таким образом, Дарья оставила первую партию за собой со счётом 6:1 за 37 минут. Отметим, что в этом сете Фетт подвела подача — хорватка допустила пять двойных ошибок.

В следующей партии Касаткина, отыграв двойной брейк-пойнт, сначала взяла свою подачу, затем чужую и снова свою — 3:0. Далее Фетт размочила счёт в сете — 3:1, но россиянка на правах фаворита явно хотела закончить встречу побыстрее и выиграла два гейма подряд — 5:1. Однако подать на матч у нашей девушки не получилось. Она проиграла гейм под ноль. И всё же Дарья смогла реабилитироваться и в восьмом гейме сета приняла на матч. 6:1, 6:2 — именно с таким счётом за 1 час 14 минут Касаткина разгромила представительницу Хорватии Яну Фетт. В третьем круге состязаний в Пекине двукратная четвертьфиналистка турнира сыграет с американкой Амандой Анисимовой.

На один из кортов китайского «тысячника» сегодня выходила и третья ракетка России и прошлогодняя финалистка соревнований Людмила Самсонова. Ей предстояло сразиться с Кристиной Букшей из Испании. Людмила была посеяна в Пекине под 11-м номером, поэтому пропускала стартовый круг, а вот её оппонентка уже успела провести одну игру, одолев местную теннисистку Синьсинь Яо (6:3, 6:2).

В дебюте первого очного противостояния у нашей соотечественницы не получалось на корте ничего. Она с ходу проиграла четыре гейма подряд, позволив испанке завладеть комфортным преимуществом и повести со счётом 4:0. В итоге россиянке удалось забрать лишь один гейм в этом сете — 1:6 за 33 минуты. Отметим, что в середине партии у Людмилы были два брейк-пойнта, однако она их не реализовала.

Шансы взять чужую подачу были у Самсоновой и на старте нового сета. И снова удача отвернулась от 15-й ракетки мира. Сначала испанка отвела все угрозы, а вскоре и вовсе вырвалась вперёд с брейком — 3:1. При этом Людмила не сдалась, собралась с силами, вернулась во встречу и выиграла три гейма подряд. Самсонова повела 4:3 с брейком, в итоге сумев довести начатый камбэк до итоговой победы в партии — 6:4 за 47 минут.

Но в третьем сете прошлогодняя финалистка Пекина снова была в роли отыгрывающейся. Она быстро отпустила Букшу, которая на старте решающей партии создала себе необходимый задел в виде брейка — 2:0 в пользу Кристины. Далее девушки держали свои подачи. Однако в середине сета Людмила сумела сделать обратный брейк и вскоре восстановить равновесие в счёте — 4:4. У нашей теннисистки был шанс подавать на матч, но вместо этого она упустила брейк-пойнт, проиграла гейм на приёме, а следом – и на своей подаче. Таким образом, Самсонова потерпела поражение от Кристины Букши со счётом 1:6, 6:4, 4:6 и не защитила свои прошлогодние очки за выход в финал престижных азиатских состязаний.

А вот трёхкратная чемпионка ТБШ Арина Соболенко порадовала своих фанатов удачным стартом на турнире в столице Китая. Сегодня, 28 сентября, белорусская теннисистка проводила свой первый матч после победы на US Open. В первой игре в Пекине 26-летняя спортсменка встречалась с представительницей Таиланда Мананчэйа Савангкаев, занимающей 187-ю строчку в мировом рейтинге WTA. Арина добилась убедительной победы над квалифаером со счётом 6:4, 6:1 за 1 час 17 минут. Белоруска выиграла 13-й матч подряд. Это 47-я победа Соболенко в сезоне-2024. За всю карьеру Арина выиграла 18 поединков на «тысячниках» всего при трёх поражениях. Напомним, чемпионка американского мэйджора борется за то, чтобы стать первой ракеткой мира по итогам года. Рейтинговые очки Соболенко сейчас необходимы как никогда.

Параллельно с женским турниром в Пекине проходит также и мужской «пятисотник». Первым из россиян на корт выходил Павел Котов. Его соперником оказался итальянец Флавио Коболли, который является новоиспечённым обладателем Кубка Лэйвера. Эти соревнования спортсмен провёл в качестве резервиста.

В основе азиатского турнира оба теннисиста провели по одному матчу. Котов одержал волевую победу над 19-летним китайцем И Чжоу (WC) — 1:6, 6:3, 7:5. Коболли, в свою очередь, дожал Александра Бублика из Казахстана со счётом 4:6, 6:1, 7:6 (7:4).

Россиянин и итальянец хорошо знакомы друг с другом, а в нынешнем сезоне уже провели две очные встречи. На Australian Open Флавио оказался сильнее противника в четырёх сетах — 7:5, 6:3, 5:7, 6:2. А вот на грунтовом «250-тнике» в Марракеше Павел взял реванш у Коболли за поражение в Мельбурне, сломив сопротивление представителя Италии со счётом 6:1, 7:6 (7:5).

В новой очной битве борьба была лишь до середины первой партии. 25-летний москвич заработал брейк-пойнт в четвёртом гейме, но реализовать его не смог. Следом Котов отдал свою подачу. Флавио оставалось лишь держать свою, что у него отлично и получилось — 6:4 за 43 минуты.

Во втором сете игра у россиянина не пошла уже с самого начала. Коболли с третьей попытки оформил брейк уже в стартовом гейме, затем подтвердив его — 2:0. Далее представители ATP-тура брали свои подачи. В седьмом гейме партии итальянец ещё раз отлично сыграл на приёме, сделав второй брейк в сете — 5:2. Затем Флавио подал под ноль, оформив победу над Павлом Котовым со счётом 6:4, 6:2 за 1 час 16 минут.

Одним из наиболее интересных противостояний во втором круге турнира ATP-500 было сражение между первой ракеткой мира Янником Синнером (Италия) и Романом Сафиуллиным (Россия). Двукратный победитель ТБШ на старте соревнований одолел чилийца Николаса Харри (4:6, 6:3, 6:1), а наш соотечественник — Стэна Вавринку (6:3, 6:4).

Синнер вёл по личным встречам — 2-0. Он выиграл 7:6 (8:6), 6:3 на ATP Cup — 2022, в рамках группового раунда, а также победил со счётом 6:4, 3:6, 6:2, 6:2 в четвертьфинале Уимблдона-2023.

Первую партию с грозным противником Роман провёл очень здорово. Сафиуллин повёл со счётом 3:0, чем, безусловно, поверг в шок теннисную общественность. Да, Янник допускал большое количество невынужденных ошибок и явно не вошёл в игру, но нельзя не отметить и великолепные действия в исполнении 69-й ракетки мира. И всё же Синнер постепенно возвращался в сет. Лидер рейтинга ATP выиграл два гейма подряд и сократил отставание до минимума — 3:2 в пользу представителя России. Казалось, что Янник сможет окончательно вернуться в партию, однако он снова стал допускать неточности. В результате Роман сделал ещё один брейк — 4:2. В пятом гейме сета Сафиуллин выстоял в труднейшей ситуации. Он отыграл сразу три (!) брейк-пойнта и укрепил преимущество — 5:2. Шестой гейм остался за двукратным чемпионом «Шлемов» — 5:3. Подал на партию пятая ракетка России очень уверенно — 6:3 за 47 минут. В этом сете Роман стабильно действовал в розыгрышах. А ещё наш спортсмен подал четыре эйса при 0 у оппонента. Статистика партии: 5/15 у Синнера, 7/12 – у Сафиуллина по ударам навылет/невынужденным ошибкам.

Во втором сете первая ракетка мира перехватил инициативу. Янник полностью контролировал ситуацию на корте. Раз за разом у лидера рейтинга ATP возникали шансы на приёме, но сделать долгожданный брейк ему так и не удавалось. В двух первых геймах второй партии на своей подаче Роман отыграл три брейк-пойнта. Всё изменилось при счёте 3:2 в пользу Синнера. Сначала он оформил дебютный брейк в сете, а затем взял ещё три (!) гейма подряд — 6:2 за 45 минут. Добавим, что россиянин стал допускать больше ошибок в простых ситуациях, особенно во второй половине партии. Статистика сета: 10/8 у Синнера, 6/16 – у Сафиуллина по ударам навылет/невынужденным ошибкам.

Перед началом третьей партии Роман ушёл в подтрибунку, чтобы перезагрузиться. Особо это ему не помогло. Янник и не думал сбавлять оборотов и продолжал поддавливать противника. Не успел четвертьфиналист Уимблдона-2023 в одиночном разряде оглянуться, как летел в решающем сете со счётом 0:3. Стоит отметить, что в третьем гейме у нашего соотечественника был двойной брейк-пойнт, но он остался нереализованным. Далее игроки удерживали свои подачи, и в итоге Синнер добился волевой победы над россиянином — 3:6, 6:2, 6:3 за 2 часа 22 минуты. За место в полуфинале пекинского турнира его действующий чемпион поспорит с Иржи Легечкой из Чехии.

Мужской турнир в Пекине закончится 2 октября, женский — 6 октября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».