«В раздевалке все прыгали». Китаянка сотворила сенсацию после рекордной серии поражений

Чжан Шуай потребовалось почти два года, чтобы снова начать выигрывать матчи. Одной из жертв оказалась шестая сеяная Наварро.

На женском «тысячнике» в Пекине вовсю идёт второй круг, и эта стадия ознаменовалась сенсацией – 595-я ракетка мира Чжан Шуай неожиданно обыграла полуфиналистку минувшего US Open Эмму Наварро со счётом 6:4, 6:2. Тем самым она стала самой низкорейтинговой теннисисткой в истории турнира, которой удалось одолеть соперницу из топ-10.

Профессиональная карьера 35-летней Шуай длится уже более 20 лет, и за это время она выиграла немало титулов в парном и одиночном разрядах. Среди них – два «Шлема» Australian Open – 2019 и US Open – 2021, добытых вместе с австралийкой Самантой Стосур. Последние трофеи были завоёваны на турнире WTA-250 в Лионе-2022 (в одиночке) и на «пятисотнике» в Абу-Даби-2023 (в паре с Луизой Стефани из Бразилии).

На старте сезона-2023 китаянка дошла до стадии четвёртого круга Australian Open, благодаря чему поднялась на наивысшую для себя 22-ю строчку рейтинга WTA. Не каждому под силу достичь новых карьерных вершин в 34 года, но до определённого момента Чжан отлично справлялась с этой задачей. Тогда казалось, что дебют в топ-20 и очередные крупные успехи не за горами.

Чжан Шуай Фото: Panoramic via ZUMA Press/ТАСС

Однако следующий турнир для защищающей титул в Лионе спортсменки стал роковым. Не сумев пройти бельгийку Марину Заневскую во втором круге, Шуай, сама того не зная, начала самую длинную серию поражений в истории тенниса. С того момента бывшая первая ракетка Китая проиграла 24 матча подряд за 19 месяцев.

Раз за разом вылетая на старте, Чжан всё меньше чувствовала уверенность в своих силах. На фоне изрядно затянувшейся серии неудач ей стало трудно оправдывать свои результаты и сдерживать эмоции на публике. Так, теннисистка даже расплакалась во время общения с журналистами после поражения от Магдалены Френх из Польши на старте «Ролан Гаррос» в 2023-м.

Чжан Шуай плачет на пресс-конференции Фото: x.com

Знакомые с ситуацией СМИ назвали две возможные причины внезапного провала Чжан. С одной стороны, спортсменка на протяжении трёх лет не могла попасть на родину из-за ковида, а с другой – Китайская теннисная ассоциация перестала оказывать ей должную поддержку.

«После смерти моих бабушки и дедушки я начала задумываться о смысле жизни. Мне 34 года. Я играю в теннис уже 29 лет. Я старалась изо всех сил, но у каждого есть свой предел. Чувствую сильную усталость, особенно моральную. Скучаю по китайской еде в Китае», — откровенно поделилась Шуай на пресс-конференции Уимблдона-2023.

Спустя всего две недели теннисистка неожиданно стала центром громкого скандала, который окончательно подкосил её психическое здоровье. В первом круге турнира категории 250 в Венгрии Чжан встречалась с местной теннисисткой Амаришей-Киарой Тот. При счёте 5:5 в первом сете линейный арбитр по ошибке засчитал попадание мяча в аут, хотя на видеоповторе можно было увидеть касание линии.

Диалог китаянки с судьёй на вышке ни к чему не привёл, а в следующем розыгрыше представительница Венгрии и вовсе демонстративно стёрла спорную отметку мяча с линии, чем ещё больше разозлила Шуай. Неудачные попытки объяснить свою позицию судье на вышке и доносящиеся с трибун насмешки зрителей, по всей видимости, стали последней каплей для спортсменки. Она взяла медицинский тайм-аут из-за возникшей панической атаки, но после безуспешной попытки прийти в себя была вынуждена сняться с матча и покинуть корт.

Скандал быстро разлетелся в социальных сетях, вызвав бурное негодование не только у фанатов, но и у игроков. Многие теннисистки, включая Викторию Азаренко, Онс Жабер и Айлу Томлянович, отказались мириться с ситуацией и вступились за китаянку.

«О боже, что за реакция от соперника, я не могу поверить. Очень плохой судья, очень плохое спортивное поведение. Шуай, крепко обнимаю тебя, мой друг», – написала тогда в своём аккаунте Дарья Касаткина.

Чжан Шуай Фото: Mike Hewitt/Getty Images

После этого инцидента Чжан сыграла ещё три турнира в Варшаве, Праге и Монреале. В первом круге канадского «Мастерса» она уступила нашей соотечественнице Анне Блинковой со счётом 6:4, 2:6, 3:6 и решила досрочно завершить сезон. Таким образом, на её счету было 16 поражений подряд к концу 2023 года.

К «тысячнику» в Пекине-2024 Шуай подходила с абсолютным антирекордом для тенниса – 24-матчевой серией проигрышей. Но очень вовремя помогли родные стены – она с трудом, но всё-таки прошла представительницу США Маккартни Кесслер (7:6, 7:6). Во втором круге Чжан успешно справилась с другой американкой, Эммой Наварро. Уверенная победа над восьмой ракеткой мира стала лучшим результатом для теннисистки за последние годы и позволила взлететь как минимум на 170-ю строчку в лайв-рейтинге WTA.

На пресс-конференции китаянка рассказала об атмосфере в раздевалке после своей победы. «Когда я вернулась, в раздевалке все прыгали. «Вперёд, Шуай, мы так за тебя рады!» Они обнимали меня. Даже те, кто шёл в душ, ничего не надев, подходили ко мне», – призналась Чжан журналистам.

«Было тяжело смотреть на то, как она переживает эту серию. Я думаю, она нравится всем игрокам в туре, поэтому здорово видеть эту победу. Я люблю её. Она заслуживает всего», – отметила успех своей бывшей напарницы 20-летняя Кори Гауфф в разговоре с WTA Insider.

В третьем круге Чжан Шуай сразится с бельгийкой Гретье Миннен. Это будет их первая встреча на корте – до этого теннисистки ни разу не играли друг с другом на взрослом уровне. Стоит отметить, что Гретье уже успела выбить двух россиянок. В первом круге она одолела Эрику Андрееву (7:5, 6:2), а следом в трёх сетах разобралась с Анастасией Потаповой (7:5, 2:6, 6:4).

Матч Шуай и Миннен состоится в воскресенье, 29 сентября. За расписанием и всеми событиями турнира в Пекине следите на «Чемпионате».