Забанят на два года? ВАДА требует серьёзно наказать Синнера по допинговому делу

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подало в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию по допинговому делу первой ракетки мира Янника Синнера.

Независимый трибунал Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) признал Синнера невиновным или допустившим халатность, после того как в марте 2024 года он дважды сдал положительный тест на запрещённое вещество клостебол. У ВАДА своё мнение на этот счёт. Организация требует дисквалифицировать Янника на срок от одного двух лет. Неужели итальянец всё-таки не отделается лёгким испугом и понесёт серьёзное наказание за допинг?

Принципиальная позиция ВАДА заключается в том, что вывод о «невиновности или халатности» Синнера был сделан неверно в соответствии с действующими правилами организации. Агентство не требует аннулировать какие-либо результаты Синнера, кроме тех, которые уже были определены судом первой инстанции (очки и призовые за мартовский «Мастерс» в Индиан-Уэллсе), и настаивает лишь на дисквалификации. То есть Яннику не отменят лидерство в рейтинге ATP с начала июня и по сей день, но куда больше его должно беспокоить потенциальное отстранение на один или два года.

Дело итальянца сейчас рассматривается в CAS. ВАДА сообщило, что не будет давать каких-либо дальнейших комментариев до завершения всех юридических процедур. Есть ли шансы, что Синнера всё-таки отстранят? Сказать сложно. Остаётся лишь ждать вердикт CAS. Случай Янника сам по себе во многом беспрецедентен, поскольку большинство спортсменов на его месте получают моментальную дисквалификацию сразу после обнаружения допинга. Поэтому нельзя привести какие-то аналогии из прошлого. Даже если итальянцу изберут высшую меру наказания в виде бана на два года, он вместе с командой юристов сможет подать ответную апелляцию, и процесс затянется.

Янник Синнер Фото: Shi Tang/Getty Images

Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский указал на наличие существенного фактора неопределённости в деле Синнера.

«Разбирательство по делу Синнера было и будет. Я не знаю, какие есть критерии для дисквалификации спортсмена. Если есть микродоза в организме, то я точно не знаю — это дисквалификация или нет. Есть какие-то критерии, по которым выносился вердикт и рассматривался оправдательный приговор. ВАДА подало апелляцию, опираясь на что-то. Но мы не знаем тонкости этого дела. Если был бы изначальный регламент, когда обнаружили допинг, неважно, в каком количестве, то сразу дисквалификация, тогда мне было бы всё понятно. Но когда каждый раз происходит какое-то разбирательство, очень сложно что-то говорить без деталей. Это смотрится как двойные стандарты, потому что каждый случай рассматривается в своём порядке», — сказал Ольховский в комментарии «Чемпионату».

А вот известный итальянский журналист Убальдо Сканагатта уверен, что ничего серьёзного Синнеру не грозит, а ВАДА лишь пытается подпортить его репутацию.

«Апелляция ВАДА сделана с целью посеять недоверие к Синнеру. Это всё мыльный пузырь, но он доставит Синнеру некоторые проблемы, хотя Янник этого не заслуживает», — подчеркнул Сканагатта.

На момент разбирательства Синнера точно никто не дисквалифицирует. Прямо сейчас Янник выступает на «пятисотнике» в Пекине. Он узнал новость о решении ВАДА едва ли не перед стартом матча 1/8 финала с россиянином Романом Сафиуллиным (3:6, 6:2, 6:3). Возможно, из-за этого Синнер излишне перенервничал и неожиданно отдал первый сет. Итальянец даже накрывал головой полотенце в момент, когда игра не клеилась.

Янник Синнер нервничал во время матча с Романом Сафиуллиным в Пекине Фото: Кадр из видео

Очевидно, Синнер думал, что допинг-скандал остался в прошлом. Да, Яннику пришлось выслушать много критики в свой адрес за последний месяц, но это никоим образом не помешало ему выиграть свой второй турнир «Большого шлема» в сезоне (и в карьере) на US Open – 2024, что фактически перекрыло всю неприятную шумиху.

Теперь всё начнётся по новой. Австралиец Ник Кирьос, один из главных критиков итальянца, уже успел позлорадствовать в соцсетях.

«Боже, я надеюсь, что людям, занимающимся этим делом, наплевать на то, что он первая ракетка мира и у него есть деньги», — написал Кирьос.

Разница лишь в том, что теперь к насмешкам Кирьоса добавится реальная угроза дисквалификации Синнера. Опять же, пока CAS не вынес вердикт по делу Янника, но тревожную тенденцию для первой ракетки мира нельзя отрицать. Допинг-скандал не закончился для итальянца так легко и просто, как казалось изначально.