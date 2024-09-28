Медведев — в четвертьфинале Пекина. Даниил сыграет с обидчиком Котова

В субботу, 28 сентября, на турнире ATP-500 в Пекине начались матчи второго круга. В заключительной встрече игрового дня, вынесенной на вечер по местному времени, сошлись чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев, посеянный под третьим номером, и 36-летний француз Адриан Маннарино, 44-я ракетка мира. Медведев в первом круге в двух сетах обыграл Гаэля Монфиса, другого французского ветерана. А Маннарино одержал волевую победу над итальянцем Лоренцо Сонего — 1:6, 6:2, 6:3.

Счёт личных встреч был 4-3 в пользу Маннарино, в том числе 1-1 на харде. Три победы Адриан одержал на траве: две в Хертогенбосхе, одну – на Уимблдоне, а ещё выиграл на харде «Мастерса» в Монреале в 2017 году. Медведев по разу победил в Хертогенбосхе и на Уимблдоне, а также был сильнее в Майами-2019.

Перед матчем Медведев предположил, что встреча с Маннарино будет похожа на поединок с Монфисом. «Однажды я победил Адриано на харде. Не помню, на каком турнире проиграл Маннарино на этом покрытии. Адриан является сложным соперником. Этот год выдался для него немного хуже, чем предыдущие, но он всегда опасен. Вот почему теннис Маннарино такой коварный. У противника может сложиться неудачный год. Но если Адриан выдаст матч года, то может обыграть тебя.

Предстоящее сражение будет немного похоже на поединок с Гаэлем. Мне нужно быть готовым физически и морально, выработать тактику с самого начала матча, постараться её использовать. Надеюсь, что смогу победить Маннарино», — говорил Даниил на пресс-конференции после выхода во второй круг.

Маннарино сразу же принялся затягивать Медведева в долгие обмены, и нередко у него это получалось. В первом гейме француз даже заработал брейк-пойнт, но россиянин отыграл его за счёт подачи и не дал сопернику начать с брейка. Во втором гейме ситуация повторилась с точностью до наоборот: Даниил сам заработал шанс взять чужую подачу, но упустил его на своих ошибках. В четвёртом гейме Медведев всё же сделал брейк — 3:1. Однако не смог удержаться впереди. Даниил неудачно провёл на подаче седьмой гейм, Маннарино отыгрался, после чего сравнял счёт — 4:4.

В 11-м гейме Медведев, подавая при 5:5, оказался в неприятной ситуации. После двойной ошибки в исполнении россиянина счёт стал 15:40 — Маннарино заполучил скрытые сетболы. Но Даниил собрался и больше не отдал в этом гейме ни одного очка. Тем не менее Адриан смог перевести партию в тай-брейк. В нём Медведев, уступая 5:6, отыграл сетбол, воспользовавшись ошибкой оппонента, после чего выиграл ещё два очка — 7:6 (8:6) за 1 час 7 минут.

Даниил Медведев Фото: Shi Tang/Getty Images

В начале второй партии инициативой владел Маннарино, но не смог реализовать двойной брейк-пойнт во втором гейме. После этого соперники обменялись брейками, причём Медведев на своей подаче допустил две двойные, — 2:2. В пятом гейме Даниил вновь оформил брейк, причём после одного из розыгрышей Маннарино стал держаться за спину. Француз стал после этого хуже двигаться по корту, и Медведев под ноль подтвердил брейк — 4:2. В следующих двух геймах россиянин дожал соперника, который уже не мог сопротивляться в полную силу, хотя и выиграл несколько мячей, — 7:6 (8:6), 6:2.

В четвертьфинале Медведев сыграет с Флавио Коболли, обидчиком Павла Котова.

Ранее в этот день Роман Сафиуллин проиграл Яннику Синнеру, хотя взял первый сет. А в воскресенье, 29 сентября, свои матчи 1/8 финала проведут Андрей Рублёв и Карен Хачанов.

На женском «тысячнике» в Пекине завершились матчи второго круга. 17-летняя Мирра Андреева, посеянная под 17-м номером, провела первую игру после поражения во втором круге US Open. В соперницах у неё оказалась 34-летняя румынка Ирина Бегу (WC), располагающаяся за пределами первой сотни.

В начале матча Андреева доминировала на корте, а Бегу только и делала, что сорила невынужденными ошибками. В шестом гейме россиянка, принимая при 4:1 в свою пользу, была близка ко второму брейку, но упустила брейк-пойнт. Румынка приободрилась, отыграла брейк, а потом и сравняла счёт — 4:4.

Вскоре партия перетекла в тай-брейк, который Мирра начала неудачно. Она дважды била ракеткой по корту после двух отданных розыгрышей, после чего заменила инвентарь. Казалось, это поможет Андреевой выиграть сет. После 1:3 она забрала три очка подряд и впервые повела с мини-брейком, однако тут же потеряла преимущество, а после 5:5 отдала два розыгрыша подряд — 7:6 (7:5) в пользу Бегу за 1 час 5 минут.

Андреева и во втором сете в какой-то момент не совладала с эмоциями. Пробив в сетку, Мирра принялась бить себя кулаком по ноге. Правда, счёт к этому моменту был 4:0 в её пользу, а досадный срыв случился на «ровно» в пятом гейме. Пару геймов спустя, когда россиянка вела 5:1, игру на три часа пришлось прервать из-за дождя.

Камилла Рахимова (LL) вышла на корт с олимпийской чемпионкой — 2024 Чжэн Циньвэнь (5). Рахимова ничего не смогла противопоставить китаянке, которая с завидным постоянством переигрывала её в обменах. За весь матч россиянка взяла лишь два гейма и так ни разу и не подобралась к брейк-пойнтам. Ей не помогла даже пауза в первом сете, во время которой закрывали крышу. И Чжэн Циньвэнь легко прошла дальше — 6:1, 6:1 за 1 час 15 минут чистого времени.

Мужской турнир в Пекине закончится 2 октября, женский — 6 октября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».