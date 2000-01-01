Синнер оставил автограф на необычном мерче
Янник Синнер на турнире в Пекине расписался на сумке с его фотографиями. Сначала теннисист не заметил необычный мерч, но потом поразился. Фанаты из Китая вновь удивляют!
Взгляните на него
Рассмотрим поближе эту красоту! Шопер украшен портретами Синнера в разном возрасте, справа — надпись «Вперёд, Янник». Судя по реакции, теннисист не ждал такого поворота событий.
Янник Синнер расписался на необычном мерче в свою честь. Он точно не ожидал такого
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