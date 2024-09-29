Хачанов в 7-й раз одолел Серундоло. А Рублёв и Калинская не доиграли в Пекине из-за дождя

В воскресенье, 29 сентября, в Пекине завершился новый игровой день. Свои матчи третьего круга провели Диана Шнайдер, Вероника Кудерметова и Анна Калинская, а в мужской сетке Карен Хачанов и Андрей Рублёв поборолись за выход в четвертьфинал.

Первым запуском сыграла Диана Шнайдер (16), ей в соперницы досталась Магдалена Френх (31). Впервые девушки встретились совсем недавно, в августе на «тысячнике» в Торонто. Тогда в упорной борьбе победу одержала россиянка (2:6, 6:3, 7:6 (7:5)).

В сегодняшней встрече Диана с первых же розыгрышей завладела преимуществом и правом диктовать игру. Она хорошо выглядела и на подаче, и на приёме, часто выходила к сетке и не давала сопернице возможности выйти из обороны. У Френх в стартовом сете совсем ничего не шло, и Шнайдер за 21 минуту оформила «баранку».

Диана Шнайдер Фото: Lintao Zhang/Getty Images

В начале второго сета Френх наладила подачу и впервые в этой встрече взяла гейм. Вместе с тем появились ошибки и спешка в игре Шнайдер, ими воспользовалась Магдалена и сделала брейк. Точность ударов ненадолго вернулась к Диане в середине партии, что помогло ей удержать оставшиеся свои подачи. Но камбэка россиянки так и не случилось. Второй сет остался за польской теннисисткой (6:3).

В решающей партии теннисистки продолжили чередовать невынужденные ошибки с удачными, красивыми комбинациями. В седьмом гейме Шнайдер получила отличный шанс перехватить преимущество, пару раз приняла навылет и добралась до брейк-пойнтов, но не выдержала прессинга и настойчивости Френх. В следующей мини-партии Диане уже пришлось отыгрывать брейк-пойнты соперницы, и в этот момент ей на помощь пришли мощь, скорость и желание быть первой на мяче.

Увы, не хватило Диане уверенности в себе и боевого настроя. При счёте 4:5 она под ноль проиграла свою подачу и отдала эту встречу Френх (6:0, 3:6, 4:6). Магдалена вышла в четвёртый круг, где встретится с Чжан Шуай.

Вслед за Шнайдер на корт вышла Вероника Кудерметова (39). Её ожидала непростая соперница, третья ракетка мира Джессика Пегула. Несмотря на ощутимое отставание в рейтинге, Вероника ведёт в противостоянии с американкой (2-0). Обе встречи теннисисток состоялись в прошлом сезоне.

В начале сегодняшнего матча девушкам понадобилось время, чтобы пристреляться и адаптироваться к игре друг друга. Они даже обменялись брейками в начале партии. И если Кудерметова смогла собраться после упущенной подачи, то Пегуле это не удалось, и она, нервничая, проиграла четыре гейма подряд.

Казалось, что все карты находились в руках Кудерметовой, но при счёте 5:3 она не реализовала два сетбола, на 40:40 допустила двойную ошибку и позволила теперь Пегуле взять четыре гейма кряду. Исход этого напряжённого сета решился на таком же напряжённом тай-брейке. Много сил оставила в концовке партии россиянка – и не зря! Вероника отыграла два сетбола соперницы и благодаря плотной игре на задней и отличной подаче забрала партию (7:6 (11:9)).

Вероника Кудерметова Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Во втором сете Кудерметова стала чаще играть из обороны и тяжелее передвигаться по корту. После трёх проигранных геймов подряд Вероника взяла медицинский тайм-аут и попросила заменить тейпы на уже перевязанном колене. Пегула же включилась в игру, стала чётко раскладывать мячи по линиям и вытягивать силы из россиянки. Такая тактика оказалась для Джессики рабочей: она забрала партию со счётом 6:1.

В решающем сете маятник первенства по игре вновь склонялся то в сторону Пегулы, то в сторону Кудерметовой. И всё же чуть подольше он задерживался у американки. Джессика в третьей партии была точнее в ударах и тактических решениях. Это помогло ей с двумя брейками закрыть партию, одержать победу с итоговым счётом 6:7, 6:1, 6:2 и выйти в четвёртый круг на Паулу Бадосу.

Последней из россиянок в женской сетке сегодня сыграла Анна Калинская (14). Её оппоненткой стала Питон Стирнс (46) – вторая американская соперница Анны на этом турнире. В предыдущем матче россиянка боролась с Хейли Баптист (3:6, 7:6, 7:6).

Тяжело Калинской было влиться в эту игру. Она попыталась сразу навязать Стирнс свою скорость, но американка быстро к ней адаптировалась. Анна боролась со своей нестабильностью и невынужденными ошибками, однако в этой битве уступила не только себе, но и сопернице в первом сете. Стартовая партия со счётом 6:3 осталась за Питон.

Второй сет девушки начали в равной борьбе, сыграли пять геймов, после чего их прервал дождь. Встречу Калинской и Стирнс перенесли на завтра, 30 сентября.

На мужском «пятисотнике» в это время разыгрывались путёвки в четвертьфинал. И первым свой счастливый билет попытался вытянуть Карен Хачанов (27). Он в седьмой раз в карьере и в пятый раз в этом году сразился с Франсиско Серундоло (31). Во всех шести предыдущих встречах Карен оставил победу за собой.

С самого начала теннисисты втягивали друг друга в затяжные, непростые розыгрыши. Серундоло старался действовать быстро и разнообразно, а Хачанов стремился забирать очки глубокими ударами под заднюю или надёжной игрой у сетки. Немного не хватало Карену концентрации и выбивающей подачи, чтобы без сомнений и сложностей забирать свои геймы. Из-за этого же россиянин не смог подать на сет при счёте 5:4. Всё решилось на тай-брейке, где Хачанов оказался увереннее, точнее и удачливее аргентинца и забрал стартовую партию (7:6 (7:4)).

Карен Хачанов Фото: Fred Lee/Getty Images

Весь второй сет теннисисты демонстрировали примерно одинаковый уровень игры, но всё изменилось в концовке партии. Сначала, при счёте 5:5, Карен отдал свою подачу. То же самое следом сделал и Франсиско. В итоге снова победитель сета должен был решиться на тай-брейке. Вновь, как и в первой партии, Франсиско сдал в самый важный, ключевой момент: почти всё стало лететь у него в сетку и по аутам. Аргентинец ушёл с трёх матчболов Карена и даже заставил россиянина понервничать. Хотя эмоции россиянина были понятны – на третьем матчболе он здорово сыграл кроссом, а мяч буквально на миллиметр ушёл за линию.

Пришлось Хачанову отпустить нереализованные матчболы и ещё потерпеть давление от аргентинца. Карен всё же забрал этот матч с итоговым счётом 7:6 (7:4), 7:6 (11:9). В четвертьфинале россиянин сыграет с победителем встречи Таллон Грикспор/Карлос Алькарас.

Стать третьим россиянином в 1/4 финала Пекина после Хачанова и Медведева попытался Андрей Рублёв (6). На пути Андрея в третьем круге встал его приятель Алехандро Давидович-Фокина (64). Парни встретились в пятый раз, до этого россиянин в их противостоянии вёл со счётом 4-0.

Три гейма без брейков отыграли теннисисты, после чего их прервал дождь. Матч Андрея и Алехандро на открытом корте, как и встречу Калинской со Стирнс, официально перенесли на завтра.

Женский «тысячник» в Пекине продлится до 6 октября, а мужской «пятисотник» – до 2-го числа. За всеми событиями из Китая не забывайте следить на «Чемпионате».