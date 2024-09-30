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Пекин-2024: сетки, результаты, расписание, где смотреть, как сыграли Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов

Медведев сразится с Алькарасом за финал Пекина. А Калинская сыграет с украинкой
Александр Насонов
Карлос Алькарас/Даниил Медведев
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Андрей Рублёв тоже взял свой матч и готовится ко второму поединку за день.

Сегодня, 30 сентября, на турнире ATP-500 в Пекине завершились матчи второго круга и проходили четвертьфинальные поединки. В воскресенье из-за дождя не удалось доиграть одну встречу 1/8 финала, в которой россиянин Андрей Рублёв, посеянный четвёртым, играл с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной, 64-й ракеткой мира. Поединок был остановлен при счёте 2:1 в пользу Рублёва (но без брейка).

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Ранее Рублёв четырежды побеждал Давидович-Фокину, не потерпев ни одного поражения. Сегодня Андрей снова оказался сильнее. В пятом гейме россиянин неожиданно под ноль отдал свою подачу, причём после одного из розыгрышей Андрей не сдержал эмоций и стукнул себя ракеткой по колену. Однако это не помешало ему провести обратный брейк — 3:3. А в 10-м гейме Давидович-Фокина, имея 4:5 на подаче, не смог избежать неточностей, и сет остался за Рублёвым — 6:4 за 44 минуты чистого времени.

Во второй партии события развивались чуть иначе. Игроки также обменялись брейками в середине сета, но с тем отличием, что на сей раз вперёд вырвался россиянин, а испанец ответил обратным брейком. В восьмом гейме Андрей при 4:3 заработал брейк-пойнт (то есть скрытый матчбол), однако соперник отыграл его. Девятый гейм Рублёв начал с 40:0 на подаче, однако Давидович-Фокина в этих условиях смог зацепиться на приёме и со второго брейк-пойнта взял чужую подачу. После этого Андрей, пробивший в сетку, начал что-то недовольно кричать в сторону своей ложи.

Ещё более напряжённым оказался 10-й гейм, в котором Давидович-Фокина подавал на сет. Рублёв не использовал три брейк-пойнта, потом ушёл с сетбола и с четвёртого шанса забрал подачу оппонента — 5:5. Вскоре наступила развязка: в оставшихся двух геймах россиянин отдал лишь по очку и не дал сопернику перевести матч в третью партию — 6:4, 7:5 за 1 час 44 минуты чистого времени.

В четвертьфинале, который также пройдёт сегодня, Рублёв сыграет с китайским теннисистом Бу Юньчаокэтэ.

Пекин (м). 2-й круг
30 сентября 2024, понедельник. 08:10 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Алехандро Давидович-Фокина
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина

После этого настало время четвертьфиналов. Победитель Открытого чемпионата США 2021 года Даниил Медведев (3) вышел на корт с итальянцем Флавио Коболли, занимающим 32-е место в рейтинге ATP. Впервые соперники встретились совсем недавно, на US Open, и тогда Медведев одержал победу без потери сетов — 6:3, 6:4, 6:3. В этот раз россиянин вновь выиграл.

Первый сет Медведев взял уверенно по счёту — 6:2 за 45 минут. Однако за победу в партии ему пришлось посражаться. Сделав брейк в третьем гейме, россиянин затем столкнулся с серьёзными проблемами на подаче. Особенно тяжело пришлось Даниилу в марафонском шестом гейме, в котором он отыграл целых пять брейк-пойнтов. Однако Коболли не использовал ни одного из семи своих шансов на брейк, в седьмом гейме сам отдал подачу, после чего Медведев со второго сетбола подал на партию.

На старте второго сета теннисисты обменялись брейками, а в пятом гейме Медведев под ноль взял подачу соперника, обеспечив себе тем самым решающий перевес. Даниил мог и не доводить дело до подачи на матч, но в девятом гейме упустил двойной матчбол на приёме — активная игра Коболли в нужный момент дала свои плоды. Подавая на матч при 5:4, Медведев уступал 0:30, но вытащил сложнейший розыгрыш, после чего, взяв очко, принялся заигрывать со зрителями — мол, я вас не слышу, где поддержка? На 30:30 россиянин дал двойную, однако отыграл брейк-пойнт и потом реализовал первый же матчбол (третий с учётом предыдущего гейма) — 6:2, 6:4 за полтора часа.

Пекин (м). 1/4 финала
30 сентября 2024, понедельник. 11:10 МСК
Флавио Коболли
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Карен Хачанов (7) сражался с четырёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема» Карлосом Алькарасом (2). Ранее теннисисты играли друг с другом только на грунте, и во всех трёх встречах победу праздновал Алькарас. Сегодня россиянин вновь не смог обыграть испанца.

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Алькарас считался явным фаворитом противостояния, но Хачанов сумел навязать ему борьбу. Первый брейк, правда, сделал испанец, однако россиянин сразу же восстановил равенство — 3:3. В дальнейшем Карен ещё дважды отчаянно сражался за свою подачу. И если в девятом гейме он отыграл все три брейк-пойнта, то в 11-м Карлос со второй попытки добился своего. Подавая на сет при 6:5, Алькарас спасся с 0:30 и забрал партию — 7:5 за 1 час 4 минуты.

Во втором сете Алькарас владел явным преимуществом. После 2:2 он взял четыре гейма подряд, не отдав на своей подаче ни одного очка. И одержал победу — 7:5, 6:2 за 1 час 37 минут.

Пекин (м). 1/4 финала
30 сентября 2024, понедельник. 11:10 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		2
7 		6
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

В полуфинале Медведев и Алькарас как раз и сыграют друг с другом. Также сегодня состоятся ещё два четвертьфинала: Янник Синнер — Иржи Легечка и Андрей Рублёв — Бу Юньчаокэтэ.

ATP-500. Пекин-2024. Турнирная сетка

На женском турнире категории WTA-1000, который также проходит в Пекине, завершались встречи третьего круга. Как и в мужской сетке, здесь также не удалось доиграть один поединок с участием представителя России. Матч Анны Калинской (10) с Питон Стирнс, входящей в топ-50 мировой классификации, был прерван при счёте 6:3, 2:3 в пользу американки.

WTA-1000. Пекин-2024. Турнирная сетка

Калинская смогла забрать второй сет. Обе теннисистки довольно много ошибались, однако в концовке россиянка сделала ключевой брейк, отдав лишь одно очко, после чего при 5:3 подала на партию, исполнив два эйса, — 6:3.

Третий сет Калинская начала с брейка, а при счёте 3:1 в пользу Анны Стирнс отказалась от продолжения борьбы — в одном из моментов американка подвернула голеностоп. Так Калинская прошла дальше — 3:6, 6:3, 3:1 (отказ) за 1 час 49 минут чистого времени.

В четвёртом круге Калинская сыграет с украинкой Юлией Стародубцевой (Q), располагающейся за пределами первой сотни рейтинга WTA.

Пекин (ж). 3-й круг
30 сентября 2024, понедельник. 06:10 МСК
Питон Стирнс
США
Питон Стирнс
П. Стирнс
Окончен
1 : 2
Rt
1 2 3
         
6 		3 1
3 		6 3
         
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Кроме того, сегодня свои матчи 1/16 финала проведут Мирра Андреева, в соперницах у которой будет Донна Векич, и Дарья Касаткина, которая сыграет с американкой Амандой Анисимовой. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

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