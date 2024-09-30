Медведев сразится с Алькарасом за финал Пекина. А Калинская сыграет с украинкой

Сегодня, 30 сентября, на турнире ATP-500 в Пекине завершились матчи второго круга и проходили четвертьфинальные поединки. В воскресенье из-за дождя не удалось доиграть одну встречу 1/8 финала, в которой россиянин Андрей Рублёв, посеянный четвёртым, играл с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной, 64-й ракеткой мира. Поединок был остановлен при счёте 2:1 в пользу Рублёва (но без брейка).

Ранее Рублёв четырежды побеждал Давидович-Фокину, не потерпев ни одного поражения. Сегодня Андрей снова оказался сильнее. В пятом гейме россиянин неожиданно под ноль отдал свою подачу, причём после одного из розыгрышей Андрей не сдержал эмоций и стукнул себя ракеткой по колену. Однако это не помешало ему провести обратный брейк — 3:3. А в 10-м гейме Давидович-Фокина, имея 4:5 на подаче, не смог избежать неточностей, и сет остался за Рублёвым — 6:4 за 44 минуты чистого времени.

Во второй партии события развивались чуть иначе. Игроки также обменялись брейками в середине сета, но с тем отличием, что на сей раз вперёд вырвался россиянин, а испанец ответил обратным брейком. В восьмом гейме Андрей при 4:3 заработал брейк-пойнт (то есть скрытый матчбол), однако соперник отыграл его. Девятый гейм Рублёв начал с 40:0 на подаче, однако Давидович-Фокина в этих условиях смог зацепиться на приёме и со второго брейк-пойнта взял чужую подачу. После этого Андрей, пробивший в сетку, начал что-то недовольно кричать в сторону своей ложи.

Ещё более напряжённым оказался 10-й гейм, в котором Давидович-Фокина подавал на сет. Рублёв не использовал три брейк-пойнта, потом ушёл с сетбола и с четвёртого шанса забрал подачу оппонента — 5:5. Вскоре наступила развязка: в оставшихся двух геймах россиянин отдал лишь по очку и не дал сопернику перевести матч в третью партию — 6:4, 7:5 за 1 час 44 минуты чистого времени.

В четвертьфинале, который также пройдёт сегодня, Рублёв сыграет с китайским теннисистом Бу Юньчаокэтэ.

После этого настало время четвертьфиналов. Победитель Открытого чемпионата США 2021 года Даниил Медведев (3) вышел на корт с итальянцем Флавио Коболли, занимающим 32-е место в рейтинге ATP. Впервые соперники встретились совсем недавно, на US Open, и тогда Медведев одержал победу без потери сетов — 6:3, 6:4, 6:3. В этот раз россиянин вновь выиграл.

Первый сет Медведев взял уверенно по счёту — 6:2 за 45 минут. Однако за победу в партии ему пришлось посражаться. Сделав брейк в третьем гейме, россиянин затем столкнулся с серьёзными проблемами на подаче. Особенно тяжело пришлось Даниилу в марафонском шестом гейме, в котором он отыграл целых пять брейк-пойнтов. Однако Коболли не использовал ни одного из семи своих шансов на брейк, в седьмом гейме сам отдал подачу, после чего Медведев со второго сетбола подал на партию.

На старте второго сета теннисисты обменялись брейками, а в пятом гейме Медведев под ноль взял подачу соперника, обеспечив себе тем самым решающий перевес. Даниил мог и не доводить дело до подачи на матч, но в девятом гейме упустил двойной матчбол на приёме — активная игра Коболли в нужный момент дала свои плоды. Подавая на матч при 5:4, Медведев уступал 0:30, но вытащил сложнейший розыгрыш, после чего, взяв очко, принялся заигрывать со зрителями — мол, я вас не слышу, где поддержка? На 30:30 россиянин дал двойную, однако отыграл брейк-пойнт и потом реализовал первый же матчбол (третий с учётом предыдущего гейма) — 6:2, 6:4 за полтора часа.

Карен Хачанов (7) сражался с четырёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема» Карлосом Алькарасом (2). Ранее теннисисты играли друг с другом только на грунте, и во всех трёх встречах победу праздновал Алькарас. Сегодня россиянин вновь не смог обыграть испанца.

Алькарас считался явным фаворитом противостояния, но Хачанов сумел навязать ему борьбу. Первый брейк, правда, сделал испанец, однако россиянин сразу же восстановил равенство — 3:3. В дальнейшем Карен ещё дважды отчаянно сражался за свою подачу. И если в девятом гейме он отыграл все три брейк-пойнта, то в 11-м Карлос со второй попытки добился своего. Подавая на сет при 6:5, Алькарас спасся с 0:30 и забрал партию — 7:5 за 1 час 4 минуты.

Во втором сете Алькарас владел явным преимуществом. После 2:2 он взял четыре гейма подряд, не отдав на своей подаче ни одного очка. И одержал победу — 7:5, 6:2 за 1 час 37 минут.

В полуфинале Медведев и Алькарас как раз и сыграют друг с другом. Также сегодня состоятся ещё два четвертьфинала: Янник Синнер — Иржи Легечка и Андрей Рублёв — Бу Юньчаокэтэ.

На женском турнире категории WTA-1000, который также проходит в Пекине, завершались встречи третьего круга. Как и в мужской сетке, здесь также не удалось доиграть один поединок с участием представителя России. Матч Анны Калинской (10) с Питон Стирнс, входящей в топ-50 мировой классификации, был прерван при счёте 6:3, 2:3 в пользу американки.

Калинская смогла забрать второй сет. Обе теннисистки довольно много ошибались, однако в концовке россиянка сделала ключевой брейк, отдав лишь одно очко, после чего при 5:3 подала на партию, исполнив два эйса, — 6:3.

Третий сет Калинская начала с брейка, а при счёте 3:1 в пользу Анны Стирнс отказалась от продолжения борьбы — в одном из моментов американка подвернула голеностоп. Так Калинская прошла дальше — 3:6, 6:3, 3:1 (отказ) за 1 час 49 минут чистого времени.

В четвёртом круге Калинская сыграет с украинкой Юлией Стародубцевой (Q), располагающейся за пределами первой сотни рейтинга WTA.

Кроме того, сегодня свои матчи 1/16 финала проведут Мирра Андреева, в соперницах у которой будет Донна Векич, и Дарья Касаткина, которая сыграет с американкой Амандой Анисимовой. За всеми событиями следите на «Чемпионате».