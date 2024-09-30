А Мирра в борьбе одолела Векич и обогнала Гауфф по количеству побед над игроками топ-20.

Рублёв уступил 96-й ракетке мира из Китая в четвертьфинале Пекина. Трибуны были в восторге

В Пекине в понедельник, 30 сентября, завершились женские матчи третьего круга и мужские четвертьфиналы. Свои встречи во второй половине игрового дня провели Мирра Андреева, Дарья Касаткина и Андрей Рублёв.

Мирра Андреева (22) сыграла с непростой соперницей Донной Векич (20). Девушки встретились впервые.

Много времени понадобилось Мирре, чтобы разыграться и разбегаться: целый первый сет. В стартовой партии Андреева не успевала за скоростями Векич и частенько либо не догоняла мячи, либо допускала невынужденные ошибки. Не очень хороша была у россиянки и подача: первая попадала всего в 47% случаев, а двойных накопилось сразу пять штук. В целом игра Мирры выглядела неплохо, но Донна действовала стабильнее. Она и забрала первый сет со счётом 6:3.

Во второй партии Мирра наконец нащупала подачу и игру с задней линии. На равных начали действовать теннисистки, а решающим стал девятый гейм. Донна будто растеряла все силы после того, как на протяжении всего сета россиянка гоняла её по корту. Хорватка после нескольких грубых ошибок по длине отдала свою подачу, а следом позволила Андреевой уверенно закрыть сет (6:4).

Мирра Андреева Фото: Lintao Zhang/Getty Images

В начале решающей партии теннисистки обменялись брейками. У Мирры здорово проходили удары по линии, многие были просто первоклассными. Сдала Векич, по аналогии со вторым сетом, на своей подаче при счёте 4:4. Под ноль Донна упустила этот гейм и больше ничего не смогла противопоставить Андреевой.

Мирра благодаря психологической стойкости и активной игре завершила эту встречу в свою пользу за 2,5 часа и со счётом 3:6, 6:4, 6:4. Она обошла Кори Гауфф по количеству побед над игроками из топ-20, одержанных до совершеннолетия. У американки их было 11, а триумф Андреевой в матче с Векич стал 12-м.

В четвёртом круге «тысячника» в Пекине 17-летняя россиянка поспорит с Магдой Линнет.

Последней из россиянок в женской сетке сыграла Дарья Касаткина (11). Ей пришлось побороться с принципиальной соперницей Амандой Анисимовой (43). Теннисисты встречались четырежды – и каждый раз, с учётом недавнего матча в Торонто, победа оставалась за американкой.

Размочить счёт в противостоянии с Анисимовой Дарье предстояло в третьем круге Пекина. Эту встречу россиянка начала тяжело, с упорного второго гейма, в котором счёт семь раз доходил до «ровно». Касаткиной частенько приходилось играть из обороны, потому что Анисимова вела отличные атаки и заставляла россиянку бегать по корту. Исход первой партии справедливо решился на тай-брейке, где Аманда не оставила шансов Дарье и завершила сет в свою пользу (7:6 (7:1)).

Дарья Касаткина Фото: Emmanuel Wong/Getty Images

Вторую партию девушки продолжили в плотной борьбе, но Анисимовой после третьего гейма пришлось взять медицинский тайм-аут. Врач прямо на корте попробовал снять боли Аманды в районе тазобедренного сустава, после чего американка продолжила игру. При счёте 2:3 Анисимова ненадолго растеряла концентрацию и позволила Касаткиной заработать три брейк-пойнта, но Дарья ими воспользоваться не смогла.

Никак не удавалось Касаткиной переходить хотя бы в контратаку, не говоря о том, чтобы самой тотально доминировать и давить соперницу. Оборона Дарьи была неплохой, но всё же не железной. Анисимова очень вовремя, при счёте 4:4 сделала брейк, а затем без особых проблем завершила матч. Аманда одержала победу с итоговым счётом 7:6, 6:4 и вышла в четвёртый круг на Чжэн Циньвэнь.

Последним в этот игровой день на корт вышел Андрей Рублёв (6). Для него этот матч стал вторым за несколько часов: сегодня же первым запуском россиянин доигрывал поединок с Алехандро Давидович-Фокиной, который теннисисты не смогли завершить вчера из-за дождя.

В четвертьфинале Рублёв сыграл с Бу Юньчаокэтэ (96). 22-летний китаец на прошлой неделе дошёл до полуфинала в Ханчжоу, а в Пекине прошёл два круга, в одном из которых одолел 18-ю ракетку мира Лоренцо Музетти.

С самых первых розыгрышей Бу не давал продыху Рублёву. Как от стенки от китайца отлетали быстрые удары россиянина, и темп игры получался просто сумасшедшим. Уверенно выглядел Юньчаокэтэ, активно давил Андрея, а вместе с ним россиянина прессинговали и трибуны.

Не выдержал Андрей перестрелок при счёте 5:5 и позволил сопернику брейкануть. Немного не хватило россиянину в первой партии разнообразия в тактических решениях и игровой хитрости. Сет остался за китайцем, уверенно подающим и выдерживающим мощные и быстрые обмены на задней (7:5).

Андрей Рублев Фото: Shi Tang/Getty Images

Во второй партии Бу не отпустил кураж и продолжил играть на прежнем уровне. В третьем гейме он даже сделал брейк, хотя Рублёв вёл хорошую игру и, казалось, должен был завершать многие розыгрыши в свою пользу, но китаец каждый раз находил какой-нибудь неожиданный ответ и выбивал россиянина из колеи.

После проигранной подачи Андрей стал немного нервничать, но всё же держал себя в руках. Юньчаокэтэ же за весь матч и бровью не повёл – столько уверенности было в этом парне. Всё у него залетало, и спада так и не наступало. Лишь при счёте 4:3 Бу пару раз ошибся и подпустил Рублёва к брейк-пойнту, но реализовал его не дал.

Невероятное напряжение выдерживали теннисисты на протяжении всей встречи. И всё же китайский теннисист оказался более стойким. За полтора часа и со счётом 7:5, 6:4 Бу одолел Рублёва и вышел в полуфинал на Янника Синнера. Во второй битве за финал сразятся Даниил Медведев и Карлос Алькарас.

Для Андрея это четвёртое поражение в году от игрока, стоящего ниже топ-90 рейтинга ATP. Ранее по ходу сезона Андрей уступил Тьяго Агустину Тиранте (на тот момент 101-я ракетка мира), Франсиско Комесанье (100) и Александру Мюллеру (90).

Женский «тысячник» в Пекине продлится до 6 октября, а мужской «пятисотник» – до 2-го числа. За всеми событиями из Китая следите на «Чемпионате».