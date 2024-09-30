«Это будет большое испытание для меня». Медведев в 3-й раз за сезон сразится с Алькарасом

На турнире ATP-500 в Пекине (Китай) наступило время решающих стадий. Во вторник, 1 октября, пройдут полуфинальные матчи в мужском одиночном разряде. За путёвку в решающий поединок китайских соревнований поспорят пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и испанец Карлос Алькарас, занимающий сейчас третье место в мужской мировой табели о рангах.

Чемпион US Open 2021 года в одиночном разряде традиционно неплохо выступает на турнирах в Азии. В далёком 2017 году Даниил играл в финале «250-тника» в индийском Ченнаи, а уже спустя два года завоевал титул на «Мастерсе» в Шанхае. В прошлом сезоне Медведев добрался до решающей встречи в Пекине, где уступил нынешней первой ракетке мира Яннику Синнеру. В этом году наш соотечественник в китайской столице не проиграл к текущему моменту ни одной партии. Сначала россиянин одолел французов Гаэля Монфиса и Адриана Маннарино, а в четвертьфинале сломил сопротивление итальянца Флавио Коболли. Эта победа стала для Медведева 186-й на харде начиная с 2020 года. С этого периода ни у одного теннисиста нет столько выигранных матчей на твёрдом покрытии.

Путь Даниила Медведева к полуфиналу Пекина-2024:

Первый круг. Медведев (пятый в рейтинге/третий номер посева) – Монфис (46) – 6:3, 6:4;

Второй круг. Медведев – Маннарино (44) – 7:6 (8:6), 6:2;

Четвертьфинал. Медведев – Коболли (32) – 6:2, 6:4.

Карлос Алькарас также уверенно чувствует себя в Пекине. На старте состязаний испанец переиграл француза Джованни Мпетчи Перрикара, а во втором круге – представителя Нидерландов Таллона Грикспора. Победа над последним стала для четырёхкратного чемпиона ТБШ 200-й в карьере – ему потребовалось 252 матча для этого. В четвертьфинале азиатского «пятисотника» Карлос закрыл Карена Хачанова.

Путь Карлоса Алькараса к полуфиналу Пекина-2024:

Первый круг. Алькарас (третий в рейтинге/второй номер посева) – Мпетчи Перрикар (51) – 6:4, 6:4;

Второй круг. Алькарас – Грикспор (39) – 6:1, 6:2;

Четвертьфинал. Алькарас – Хачанов (27) – 7:5, 6:2.

История очных противостояний

Счёт личных встреч — 5-2 в пользу Алькараса. Он трижды выиграл в прошлом году — в финале Индиан-Уэллса, а также в полуфинале Уимблдона и на групповом этапе Итогового чемпионата ATP. Карлос также сломил сопротивление противника и в титульном противостоянии в Калифорнии в нынешнем сезоне. Полуфинал Уимблдона-2024 также остался за представителем Испании. Медведев же побеждал на Уимблдоне-2021 (во втором круге) и на US Open — 2023 (в полуфинале).

История личных встреч. Медведев — Алькарас — 5-2

№ Год Турнир Покрытие Раунд Победитель Результат 1 2021 Уимблдон Трава Второй круг Медведев 6:4, 6:1, 6:2 2 2023 Индиан-Уэллс Хард Финал Алькарас 6:3, 6:2 3 2023 Уимблдон Трава Полуфинал Алькарас 6:3, 6:3, 6:3 4 2023 US Open Хард Полуфинал Медведев 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3 5 2023 Итоговый чемпионат Хард Групповой этап Алькарас 6:4, 6:4 6 2024 Индиан-Уэллс Хард Финал Алькарас 7:6 (7:5), 6:1 7 2024 Уимблдон Трава Полуфинал Алькарас 6:7 (1:7), 6:3, 6:4, 6:4

Новое противостояние

После игры с Коболли Медведев высказался о предстоящей битве с Карлосом Алькарасом.

«Завтра меня ждёт тяжёлое испытание против Карлоса. По моему мнению (я думаю, что я не единственный, кто это говорит), когда он сосредоточен, может быть, немного меньше сосредоточен, чем Янник, но когда Алькарас сосредоточен, то он, вероятно, является лучшим теннисистом в мире. С ним тяжело играть. Чувствую, что сейчас он сосредоточен. Так что это будет большое испытание для меня», — заявил Медведев на пресс-конференции.

Даниил Медведев Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Сам же испанец, естественно, также не мог не дать свой комментарий о грядущем сражении с Даниилом.

«Я знаю, что он выйдет на корт с чёткими идеями и знанием того, что ему нужно делать. Возможно, он играет агрессивнее, чем обычно. Прекрасно помню матч, который он выиграл у меня в прошлом году; я был удивлён уровнем, который он показал, потому что он был гораздо агрессивнее, чем я ожидал», — приводит слова Алькараса AS.

К слову, Карлос уже гарантированно вернётся на вторую строчку рейтинга ATP по итогам соревнований в Пекине, сместив с неё немца Александра Зверева. Даниил Медведев может обогнать Новака Джоковича и стать четвёртым, если выиграет титул в столице Китая. Но сначала нашему соотечественнику предстоит переиграть самого Алькараса. Сможет ли триумфатор американского мэйджора впервые в сезоне-2024 одолеть грозного оппонента? Узнаем совсем скоро.

Полуфинальный поединок между Даниилом Медведевым и Карлосом Алькарасом пройдёт завтра, 1 октября, и начнётся не ранее, чем в 11:00 по московскому времени. Мужской турнир в Пекине закончится 2 октября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».