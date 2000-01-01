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Комплекс «Ролан Гаррос» обокрали. Что забрали воры?
Комплекс «Ролан Гаррос» обокрали. Что забрали воры?
Спорткомплекс «Ролан Гаррос» стал местом настоящего преступления. Туда пробрались воры и вынесли оборудование на огромную сумму. Как это случилось?
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Что произошло?
Что произошло?
Мошенники перелезли через забор знаменитого спорткомплекса и, проникнув внутрь, взломали несколько офисов. Они похитили драгоценности и наличные деньги. По этому поводу уже началось расследование.
Большая сумма денег
Большая сумма денег
Сумма похищенных драгоценностей составила € 20 тыс. и € 10 тыс. наличными. Точный список украденного неизвестен, как и личности воров.
Спорткомплекс «Ролан Гаррос» обокрали, вынеся оттуда ценности на крупную сумму
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