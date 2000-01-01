Комплекс «Ролан Гаррос» обокрали. Что забрали воры?
Спорткомплекс «Ролан Гаррос» стал местом настоящего преступления. Туда пробрались воры и вынесли оборудование на огромную сумму. Как это случилось?
Что произошло?
Мошенники перелезли через забор знаменитого спорткомплекса и, проникнув внутрь, взломали несколько офисов. Они похитили драгоценности и наличные деньги. По этому поводу уже началось расследование.
Большая сумма денег
Сумма похищенных драгоценностей составила € 20 тыс. и € 10 тыс. наличными. Точный список украденного неизвестен, как и личности воров.
Спорткомплекс «Ролан Гаррос» обокрали, вынеся оттуда ценности на крупную сумму
Читайте также
Синнер оставил автограф на необычном мерче
Самые длительные матчи в женском теннисе
Фанат креативно попросил Медведева об автографе
Шарапова показала, как тренируется на корте. Видео
Алькарас — герой мемов на Кубке Лэйвера — 2024
Медведев бросил вызов Мюллеру и Кейну. Видео
Циципас попробовал себя в роли футболиста. Видео
Серена отжигает в слэме на концерте Green Day
Джокович не даёт своим детям использовать телефоны
Хольгер Руне теперь на обложках книг!
Маск и Свифт. Звёзды на финале US Open
Соболенко повторила достижение Селеш и Граф
Шарапова и Судейкис. Звёзды на полуфиналах US Open
Все полуфиналисты US Open — 2024
Все полуфиналистки US Open — 2024
Соболенко повторила достижение Серены Уильямс