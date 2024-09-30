«Я сочувствую Яннику». Медведев и Алькарас поражены новым поворотом в допинг-деле Синнера

Первая ракетка мира Янник Синнер одолел чеха Иржи Легечку в четвертьфинале «пятисотника» в Пекине (6:2, 7:6). Для итальянца эта победа стала 14-й подряд. Он обошёл Александра Зверева и стал единоличным лидером ATP-тура по количеству выигранных матчей в сезоне-2024.

За место в финале Пекина Янник поборется с китайцем Бу Юньчаокэтэ, которого наверняка пройдёт. А дальше возможен прошлогодний реванш в матче за титул с россиянином Даниилом Медведевым или сражение с испанцем Карлосом Алькарасом.

Синнера никоим образом не выбил из колеи августовский допинг-скандал. Тогда выяснилось, что у Янника в марте дважды нашли допинг клостебол. Итальянец доказал независимому трибуналу Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) случайность попадания запрещённого вещества в организм и избежал дисквалификации. А затем на фоне активной публиной критики выиграл US Open.

Синнер вроде как уже оставил в прошлом ситуацию с допингом, но внезапно прямо во время турнира в Пекине Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) и требует отстранить итальянца на один-два года. Янника удивили подобные действия ВАДА, однако он всё равно уверен, что избежит серьёзных последствий и докажет свою правоту.

Янник Синнер Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Время покажет, обоснованы ли надежды Синнера. Пока же приходится констатировать возобновление активной дискуссии по делу Янника. В том числе ещё раз по этому вопросу высказываются топовые теннисисты. Развёрнутый комментарий на турнире в Пекине дал пятая ракетка мира Даниил Медведев.

«Как я всегда говорил, никто не хочет оказаться в подобной ситуации. Представьте, что вы завтра получаете электронное письмо, в котором говорится, что вы провалили допинг-тест. Они говорят, по какой причине, например, о запрещённом веществе, название которого вы даже не знаете. И вы такие: «Ух ты, что я натворил», потому что понятия не имеете, как так получилось, как это оказалось в моче, крови или чём-то ещё. Так что это сложная ситуация. Я хочу сказать, что он делает, что должен. Вероятно, ВАДА делает, что должно. Давайте посмотрим, чем это закончится. Мы думали, что всё уже закончилось, но нет.

Моё мнение немного похоже на позицию Карлоса Алькараса. Я сочувствую Яннику. Я не думаю, что это так плохо, потому что по-настоящему плохо было бы, если бы все 10 игроков из топ-10 оказались в такой же ситуации, тогда бы всё было по-другому. Посмотрим, чем всё закончится. На самом деле, если честно, я не особо обсуждал этот вопрос в раздевалке, не считая, конечно, моих русских друзей, так как с ними мы больше всего общаемся. Я думаю, что в данной ситуации, как и во всём в жизни, есть два мнения: кто-то считает, что его должны забанить, кто-то – что нет. Я стараюсь дистанцироваться от этого, так как ситуация очень тяжёлая для него», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Даниил Медведев и Карлос Алькарас (крайние слева) Фото: Getty Images for Laver Cup

Вот что сказал третья ракетка мира Карлос Алькарас, на которого ссылался Даниил.

«Как я уже говорил, это очень чувствительная тема для Янника и тенниса в целом. После всего, что было решено, после того как Международное агентство по обеспечению честности в теннисе сказало, что Янник Синнер не сделал ничего плохого, мы снова вернулись к этому вопросу. Думаю, для тенниса это не очень хороший знак. Кажется, что-то случилось. Месяц казалось, что дело закрыто, ничего больше не случится, Янник невиновен, и они увидели, что он ничего плохого не совершил. Я не знал, что именно случилось. Я увидел новости, и они меня немного удивили. Я подумал: «Окей, что происходит, дело опять открыто? Не знаю, что будет в следующие месяце. Но для тенниса это точно плохой знак».

Что бы я сказал сейчас Яннику? Это сложно. Я знаю, что это очень сложный момент. И трудный для него. Везде новости, все об этом говорят. Возможно, как он сказал перед US Open, люди стали смотреть на него иначе. Я не знаю, каково это. Но, безусловно, я понимаю, что он говорит. Я сочувствую ему. В любом случае, с учётом того, через что он проходил, его уровень игры невероятен. Он способен отбросить всё, когда выходит на корт. Он просто показывает хороший теннис, это потрясающе. Надеюсь, что это всё скоро завершится и он сможет сосредоточиться на том, что он любит – на теннисе и своём прогрессе. Всё, что я могу сказать – я надеюсь, что его люди, его близкие и он сам не будут чувствовать себя плохо в ближайшие месяцы», — заявил Алькарас.

Раньше Медведев и Алькарас высказывались более нейтрально и абстрактно, но сейчас они, по сути, открыто поддерживают Синнера. Как и 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Мартина Навратилова. Легендарную теннисистку возмутил тот факт, что ВАДА заново «разворошило» дело Синнера.

Навратилова сослалась на прецедент с 23 китайскими пловцами, которым разрешили выступать на Олимпиаде-2020 в Токио, несмотря на положительные тесты на триметазидин. Некоторые из них выиграли медали на тех Играх и даже участвовали в недавней Олимпиаде в Париже.

«Это безумие. В ВАДА происходит настоящий бардак. Китайские пловцы не были наказаны, а теперь они открывают дело против Синнера? Какая же у нас плохая система. Мне бы в голову не пришло спросить, какой крем или масло использует мой массажист. Это явно не было обманом со стороны Янника», — написала Навратилова в соцсетях.

Мнение спортивной общественности в целом на стороне Синнера, но это не гарантирует ухода от ответственности. Да, CAS вполне может отклонить апелляцию, и Янник продолжит играть в теннис как ни в чём ни бывало. Однако на 100% нельзя исключать и худший сценарий с отстранением. Точно неясно, сколько будет длиться разбирательство, но Синнеру придётся вновь понервничать в ближайшее время. На корте Янник пока не подаёт признаков слабости, хотя за его пределами наверняка чувствует серьёзное беспокойство.

«Это не та ситуация, в которой мне хотелось бы оказаться, она очень деликатная, трудная и к тому же необычная. Я всегда себе напоминаю, что не сделал ничего плохого, что мне немного помогает. Конечно, раньше у меня были бессонные ночи, и теперь снова будет нелегко.

Я разочарован тем, что снова оказался в такой ситуации, но пытаюсь как-то сосредоточиться на своей работе и сделать всё возможное, чтобы быть готовым к каждому матчу. Но да, это трудный момент для меня и моей команды. В этом деле не только я один, но и моя команда. Я держу рядом с собой людей, с которыми мне хорошо и которые знают меня», — заявил Синнер в Пекине.