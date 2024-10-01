Медведев в четвёртый раз подряд уступил Алькарасу. Даниилу в Пекине даже вызывали врача

Сегодня, 1 октября, на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай) проходили полуфинальные матчи. В первом поединке игрового дня встретились победитель US Open — 2021 Даниил Медведев, посеянный под третьим номером, и четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Карлос Алькарас (2). И Медведев, и Алькарас не потеряли ни сета на пути к очной встрече. Россиянин в четвертьфинале не испытал особых проблем в матче с Флавио Коболли (6:2, 6:4), а испанец не менее уверенно прошёл Карена Хачанова (7:5, 6:2).

Алькарас — неудобный соперник для Медведева; впрочем, для кого он вообще удобный? Из предыдущих семи встреч Карлос выиграл пять, в том числе последние три. В 2024 году он побеждал Даниила в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (7:6 (7:5), 6:1) и в полуфинале Уимблдона (6:7 (1:7), 6:3, 6:4, 6:4), а в конце 2023-го — в группе Итогового турнира. Так что не стоит удивляться мнению экспертов, не считавших Медведева фаворитом.

Алькарас перед матчем отметил, что Медведев действует агрессивнее, чем ожидалось. «Я знаю, что он выйдет на корт с чёткими идеями и знанием того, что ему нужно делать. Возможно, он играет агрессивнее, чем обычно. Прекрасно помню матч, который он выиграл у меня в прошлом году; я был удивлён уровнем, который он показал, потому что он был гораздо агрессивнее, чем я ожидал», — приводит слова Карлоса испанское издание As.

Двукратный чемпион ТБШ в миксте Андрей Ольховский признал Алькараса фаворитом, однако подчеркнул, что победить может и Медведев — всё зависит от самого Даниила. «Сложно сказать, сможет ли Даниил победить над Карлосом. Медведеву трудно даются матчи против этого соперника. Алькарас — один из лучших в мире наравне с Синнером.

Матч будет интересным. Всё зависит от Даниила. Он сейчас в хорошей форме. Наверное, фаворитом считается Алькарас, но за счёт стабильности и хорошей подачи Даниил может одержать победу», — сказал Ольховский в интервью «Чемпионату».

Даниил Медведев на турнире ATP-500 в Пекине в 2024 году Фото: Shi Tang/Getty Images

Оба теннисиста с первых же геймов стали играть активно на своей подаче и за счёт этого не подпускали принимающего к брейк-пойнтам. Однако один из самых красивых розыгрышей, случившийся в третьем гейме, взял принимающий, а именно Алькарас. Испанец укоротил, Медведев ответил, Карлос зашвырнул ему свечу за спину, Даниил и на это ответил — твинером — Алькарас вновь укоротил, Медведев снова догнал, но удар с лёта уже не отразил. После этого россиянин даже поаплодировал сопернику.

После 2:2 характер матча изменился. Оба игрока прибавили на приёме и подарили зрителям фестиваль брейков, закончившийся уже после 4:4. Один из розыгрышей на этом отрезке также заслуживает внимания: теннисисты устроили обмен, во время которого Алькарас и укорачивал, и свечи запускал, а в концовке вышел к сетке и исполнил смэш. Увы, в последних двух геймах у Медведева мало что выходило, а у его оппонента, напротив, проходили резкие удары. В 11-м гейме Алькарас сделал третий свой брейк, после чего подал на сет — 7:5 за 50 минут.

Что касается Медведева, то он незадолго до этого пожаловался на принципы применения Hawk-Eye — мол, почему нельзя посмотреть повтор, просто для себя. «Зачем ATP покупает службу Hawk-Eye, если нельзя посмотреть, что было в середине розыгрыша? Не покупайте Hawk-Eye, ребята», — говорил россиянин.

В начале второй партии и Медведев, и Алькарас брали свои геймы, а после 2:2 у Даниила начались неприятности. Он проиграл свою подачу, после чего запросил медицинский перерыв — что-то случилось с правой ногой.

Медицинский тайм-аут Даниила Медведева Фото: Кадр из трансляции

Карлос после этого под ноль подтвердил брейк — 4:2. Реальной возможности вернуться в игру у Медведева уже не было, хотя упирался он, надо сказать, до последнего. Но и Алькарас не хотел затягивать игру и в девятом гейме использовал четвёртый матчбол на приёме — 7:5, 6:3 за 1 час 26 минут.

Так Медведев в третий раз в сезоне-2024 и в четвёртый раз подряд проиграл Алькарасу. Соперником Карлоса в битве за титул Пекина станет победитель противостояния Янник Синнер (Италия, 1) — Бу Юньчаокэтэ (Китай, WC). Второй полуфинал также состоится сегодня и начнётся не ранее 14:00 мск.

А на женском «тысячнике», проходящем в том же городе, начались встречи четвёртого круга, то есть 1/8 финала. Анна Калинская, посеянная 10-й, вышла на корт с Юлией Стародубцевой. Украинка не входит в топ-100 рейтинга WTA и в силу этого вынуждена была отбираться на турнир через квалификацию. Стародубцева удивила болельщиков, поочерёдно выбив Лауру Зигемунд, Катержину Синякову и экс-россиянку Элину Аванесян и не потеряв на этом пути ни сета. Калинская же, имевшая bye в первом раунде, во втором одержала волевую победу над Хейли Баптист, а в третьем прошла Питон Стирнс, после того как та снялась в третьем сете при счёте 1:3 не в свою пользу.

Анна Калинская на турнире WTA-1000 в Пекине в 2024 году Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Первый сет проходил в упорной борьбе. В третьем и в четвёртом геймах теннисистки обменялись брейками, а затем держали каждая свою подачу. В девятом гейме Калинская дважды выходила на брейк-пойнт, однако не воспользовалась своими шансами. В конце партии россиянка наошибалась, и Стародубцева в 12-м гейме использовала второй сетбол на приёме — 7:5 за 1 час 2 минуты. Юлия за партию собрала 10 виннерсов, а Анна — всего три.

Второй сет Калинская не просто проиграла, а с «баранкой». Стародубцева ощутимо превосходила её. Кто знает, как всё повернулось бы, если бы в третьем гейме Анна, уступая 0:2, использовала хотя бы один брейк-пойнт из двух. За исключением этого Юлия не давала ей шансов на брейк и победила (россиянка ещё и двойную ошибку на матчболе допустила) — 7:5, 6:0 за 1 час 36 минут.

В среду, 2 октября, свой матч 1/8 финала проведёт Мирра Андреева (17). В соперницах у неё будет полька Магда Линетт (31).

Наконец, нельзя пройти мимо выступления Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер, заявившихся в парную сетку турнира WTA-1000 в Пекине. В матче 1/8 финала их соперницами были украинки Людмила Киченок и Марта Костюк. И россиянки учинили им настоящий разгром: 6:1, 6:0 всего за 50 минут! Нельзя сказать, что у украинок не было шансов. Но они не реализовали ни одного из шести брейк-пойнтов, в то время как Андреева и Шнайдер раз за разом брали ключевые очки.

В четвертьфинале Пекина Мирра и Диана сыграют с американской парой Софья Кенин/Бетани Маттек-Сэндс. Также в турнирной сетке (в разных парах) присутствуют россиянки Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова.

Мужской турнир в Пекине завершится 2 октября, женский — 6 октября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».