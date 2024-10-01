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Ирина Хромачёва раскритиковала Паулу Бадосу, Каролину Мухову и WTA из-за скандального снятия на турнире в Пекине

«Вообще нет уважения». Россиянка разнесла WTA и двух звёзд тенниса — её массово поддержали
Михаил Георгиев
Хромачёва раскритиковала Бадосу, Мухову и WTA
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Ирина Хромачёва недовольна снятием Паулы Бадосы и Каролины Муховой с турнира в Пекине. И требует справедливого отношения к парницам.

Россиянка Ирина Хромачёва в паре с представительницей Казахстана Анной Данилиной уступила испанке Пауле Бадосе и чешке Каролине Муховой (3:6, 2:6) в первом круге «тысячника» в Пекине.

Следует признать, что этот матч не приковывал к себе пристального внимания болельщиков. Парный разряд объективно на порядок менее популярен, чем одиночный, а разница в призовых – колоссальная. Но всё-таки игра дуэтов тоже является частью тенниса. И к ней следует проявлять должное уважение.

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Именно на несправедливом отношении к парницам акцентировала внимание Ирина Хромачёва, поскольку Бадоса и Мухова после победы над ней и Данилиной решили сняться с турнира.

«Браво, WTA… Мы проиграли одиночницам на парном турнире в Пекине. И во втором круге они снимаются, потому что им плевать на пару. Но при этом они продолжают играть одиночку на этой неделе. Это просто безумие – они занимают место других пар, которые могли попасть в сетку и полноценно выступить. В этом году подобное происходило со мной дважды: пара выигрывала в первом круге и снималась. Уважения к парным игрокам нет – как и к людям, которые заявляются на турнир в надежде попасть в сетку. Прекрасное правило о том, что игроки могут заявляться в пару по одиночному рейтингу. А турнир теряет один матч в расписании. Уважение в женском туре? Вообще нет уважения. Не слышала о его существовании. Безумие», – написала Хромачёва в соцсетях.

Ирина Хромачёва и Анна Данилина на турнире в Пекине

Ирина Хромачёва и Анна Данилина на турнире в Пекине

Фото: VCG via Getty Images

Крик души Хромачёвой отчасти можно понять. Бадоса и Мухова всерьёз не собирались бороться за парный титул в Пекине, поскольку отдают приоритет одиночному разряду. Вероятно, они воспринимали игру в дуэте как простую тренировку.

Так получилось, что Паула и Каролина смогли обыграть Хромачёву и Данилину, хотя наверняка не собирались этого делать любой ценой. А затем они просто снялись с парного разряда, сконцентрировавшись на одиночке. Бадоса и Мухова остаются в сетке «тысячника» в Пекине. Паула сегодня обыграла третью ракетку мира и финалистку US Open Джессику Пегулу (6:4, 6:0) и ждёт встречи с китаянкой Чжан Шуай в четвертьфинале. Мухова без проблем добралась до 1/8 финала, где будет явной фавориткой в противостоянии с испанкой Кристиной Букшей.

Стоит отметить, что Бадоса занимает всего лишь 252-е место в парном рейтинге, а Мухова вообще там отсутствует – до Пекина чешка играла с кем-то в дуэте на турнире WTA более года назад в Монреале. При этом они попали в основную сетку благодаря солидному одиночному рейтингу. Паула является 19-й ракеткой мира, а Мухова – 49-й. Причём обе недавно вернулись после травм и по потенциалу явно способны подняться в топ-10.

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Ирина Хромачёва занимает 28-ю строчку в парном рейтинге WTA и 889-ю – в одиночном, Анна Данилина – 34-е и 719-е места соответственно. Действительно, наблюдается определённая непоследовательность. Хромачёву и Данилину не пустят в основную сетку одиночного разряда «тысячника» в Пекине, хотя, они, вероятно, были бы не против провести там даже один матч и получить солидные по меркам пар призовые.

Конечно, никто не требует такого нововведения. Но уместно рассмотреть вопрос об ограничении допуска одиночниц на парные турниры. Можно возразить, что Хромачёва и Данилина должны были побеждать Бадосу и Мухову, ведь всё-таки они специалистки по игре в дуэте. Отчасти этот аргумент верный, но игра у Ирины и Анны откровенно не заладилась. Такое случается. Они прекратили выступление в Пекине. Как и дуэт Бадосы с Муховой, поскольку испанка и чешка решили не выходить на следующий матч с Вероникой Кудерметовой и Чань Хаочин. А ведь Хромачёва и Данилина могли бы навязать Кудерметовой и Хаочин серьёзное сопротивление и при сопутствии удачи даже пройти их, но снятие Бадосы и Муховой просто создало пробел в расписании.

Каролина Мухова и Паула Бадоса на турнире в Пекине

Каролина Мухова и Паула Бадоса на турнире в Пекине

Фото: VCG via Getty Images

Высказывание Хромачёвой широко распространили иностранные теннисные и спортивные сайты. Кроме того, её слова опубликовали многие популярные аккаунты в соцсетях, а на платформе Reddit даже создали отдельную ветку на тему несправедливого отношения к парному разряду. Дискуссия развернулась очень активная – прямо сейчас там около 200 комментариев, число которых постоянно растёт. «Плюс» с поддержкой позиции Ирины поставили на 600 человек больше, чем «минус».

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Значительная часть фанатов соглашается с позицией Хромачёвой – одиночницам следует ограничивать допуск в парные сетки, особенно если они рассматривают участие в турнирах как лёгкую тренировку. Джессика Пегула, Кори Гауфф, Катержина Синякова, Елена Остапенко, Элисе Мертенс, Жасмин Паолини – примеры теннисисток, которые довольно успешны в обоих разрядах. Нет ничего плохого в том, чтобы они играли в парах на крупных турнирах параллельно с одиночкой. Но Бадоса и Мухова явно не из этой категории. Они хороши только в одиночке, а в Пекине вообще впервые в карьере играли вместе.

Поддержала Хромачёву и 11-я ракетка мира в парном разряде австралийка Эллен Перес.

«Хромачёва и Данилина уступили Бадосе и Муховой на корте, не заслужив права сыграть во втором круге. Однако подобные ситуации действительно разочаровывают игроков парного разряда, которых жеребьёвка свела с одиночницами. Они проиграли, но очень хотели добиться успеха на этом турнире», — сказала Перес.

Возможно, громкое заявление Хромачёвой заставит WTA задуматься о смене правил. Всё-таки в парных турнирах уместнее участвовать тем, кто реально нацелен бороться за титул. Бадоса и Мухова таким стремлением не отличались и больше одного матча в Пекине проводить не собирались. И это явно не единственный подобный случай.

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