«В Пекине я сыграл здорово». Медведев с оптимизмом смотрит на концовку сезона

Даниил положительно оценил свою игру даже после поражения от Алькараса. Теннисный мир поддержал россиянина в этом.

В мужской сетке «пятисотника» в Пекине не осталось россиян – Даниил Медведев выбыл последним, уступив в полуфинале Карлосу Алькарасу (5:7, 3:6). Но есть повод этому всё же порадоваться: россиянин начал набирать классную форму, чем приободрил и самого себя, и теннисный мир.

Медведеву понадобилось достаточно времени, чтобы раскачаться после Олимпиады и смены покрытий, а также нащупать свой теннис на харде. Даниил неважно сыграл в Канаде в августе, но добрался до четвертьфинала на US Open и до полуфинала здесь, в Пекине. После поединка с Алькарасом россиянин поделился тем, что он увозит с собой из столицы Китая.

«Хардовый сезон и время после Олимпиады складывались для меня не лучшим образом. US Open оказался чуть лучше. На Кубке Лэйвера было два поражения, хоть и оба я потерпел на решающих тай-брейках.

Приехав сюда, я не чувствовал особой уверенности в себе, в своём подходе к теннису. Я победил в трёх великолепных матчах, хорошо сыграв против трёх неплохих игроков в двух сетах. Я здорово сыграл против Карлоса и с нетерпением жду Шанхая, чтобы продолжить эту позитивную динамику», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Даниил Медведев Фото: Lintao Zhang/Getty Images

После игры у сетки Даниил что-то сказал Карлосу и тем самым рассмешил его. На пресс-конференции россиянин раскрыл содержание шутки. А испанский спортивный журналист Хосе Морон в социальных сетях прокомментировал эту историю, по-доброму назвав Медведева своеобразным, хорошим парнем.

«Я сказал Карлосу, что к следующему матчу покрашусь в блонд и напишу «Ботик» на груди. Может, это поможет», – посмеялся Даниил, сославшись на поражение Карлоса от Ботика ван де Зандсхулпа во втором круге US Open.

Ещё перед встречей россиянина с испанцем эксперты отмечали хорошую форму Даниила. После матча теннисный мир также позитивно оценил Медведева.

«Хотя Медведев мастер высочайшего класса, Алькарас помоложе и побыстрее — сейчас он в ударе. Карлос играл один из лучших своих матчей, опережал Даниила в большинстве перестрелок. Алькарас заставлял играть в более высоком темпе, больше рисковать, отсюда и ошибки у Дани. Испанец превосходил в передвижении и ударах.

Счёт отражает ход матча, это был достойный поединок. Медведева трудно в чём-то упрекнуть, но у него больше ошибок на фоне ускоренной игры. Этот матч не означает, что у Даниила не будет шансов в дальнейшем. Когда идёт затяжная борьба, с Алькарасом появляется больше шансов. Но сейчас Карлос сыграл очень здорово», – отметил заслуженный тренер России Виктор Янчук уже после игры Даниила и Карлоса в беседе с «Чемпионатом».

«Даниил сам оценил для себя сегодняшний матч — он играл хорошо, но это тот случай, когда просто хорошо играть оказывается недостаточно, чтобы победить соперника. Алькарас был быстрее и активнее Медведева, за счёт взвинчивания темпа выигрывал важные мячи, заставлял рисковать и делать ошибки. Это был матч, когда именно Карлос выиграл, а не Даниил проиграл», – сказал вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко «Чемпионату».

Впереди у Медведева – «Мастерсы» в Шанхае и Париже, «пятисотник» в Вене и Итоговый турнир. Защищать титулы Даниилу не нужно, поэтому градус напряжения не так высок. А удачное выступление в Пекине может стать отличным подспорьем для побед и успешного завершения сезона.