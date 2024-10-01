«Я люблю тебя». Джокович очаровал китайскую фанатку перед «Мастерсом» в Шанхае

В сентябре Новак Джокович отдыхал от тенниса. После сенсационного вылета в третьем круге US Open легендарный серб провёл лишь два официальных матча (один одиночный и один парный), защищая цвета сборной Сербии на Кубке Дэвиса. Джокович верен себе. 37-летний спортсмен уже говорил, что на данном этапе карьеры для него имеют значение лишь турниры «Большого шлема» и Кубок Дэвиса, потому что там он выступает за страну.

«Рейтинг сейчас не входит в число моих целей. Не стремлюсь попасть и на Итоговый чемпионат ATP. С другими турнирами покончено (улыбается). Не знаю, буду ли я играть на них в этом году или в будущем, но мои приоритеты – игра за сборную и ТБШ. Всё остальное менее важно», — говорил Новак на одной из пресс-конференций в сентябре.

Впрочем, Джокович немного лукавит, говоря, что с другими турнирами покончено. «Мастерсы» в списке его предпочтений занимают далеко не последнее место. Серб никак не мог пропустить турнир в Шанхае, который проходит на его любимом харде. Новак четырежды выигрывал этот «Мастерс», при том что не играл здесь с 2019 года. С 2020 по 2022 год Шанхая не было в календаре ATP из-за пандемии и сопутствующих ей обстоятельств, а в 2023-м Джокович не приехал в Китай.

В этот раз по прибытии Новака в аэропорт Шанхая приключился небольшой казус. Как сообщает сербское издание Sportal.rs, Джоковича ждали его болельщики, желавшие поприветствовать своего кумира, однако теннисиста провели через другой выход, в результате чего встреча не состоялась.

Впрочем, гуляя по городу, Джокович всё же пообщался с поклонниками и даже принёс им извинения. «Я в Китае спустя пять лет и скучаю по вам. Мне так жаль, очень жаль, что мы не встретились в аэропорту. Я был расстроен, когда узнал об этом. Не знал, что вы были там. Меня отвели к другому выходу. Надеюсь увидеть многих из вас в Шанхае в ближайшее время. Рад быть в Китае, в основном благодаря вам, кто следил за мной годами. Я люблю вас, я люблю вас всех», — сказал спортсмен.

Готовясь к турниру, Новак напитывается позитивной энергией. И принимает участие в ярких фотосессиях, устраиваемых одним из его спонсоров. Джокович в зелёном на голубом велосипеде — когда ещё такое увидишь?!

Новак Джокович в Шанхае Фото: Lacoste

Новак Джокович в Шанхае Фото: Lacoste

А этот снимок сделан не где-нибудь, а на Великой Китайской стене:

Новак Джокович на Великой Китайской стене Фото: Lacoste

В этом знаковом месте прошло рекламное мероприятие под названием «Тень чемпиона на Великой Китайской стене». Джокович на импровизированном корте развлекал болельщиков, проведя с ними несколько розыгрышей, а одной из поклонниц сказал «я люблю тебя» — на китайском! Услышав это, девушка засмущалась.

Интересно, что в мероприятии могла принять участие олимпийская чемпионка Чжэн Циньвэнь, сильнейшая на данный момент китайская теннисистка. Однако ей пришлось отклонить предложение Джоковича. Также Чжэн по-доброму посмеялась над тем, что Новак всюду носит с собой золотую олимпийскую медаль, к которой он так долго шёл.

«Думаю, это очень забавная история. Говорят, что Джокович везде берёт с собой свою золотую медаль. Действительно забавно, что он тут с золотой медалью. Да, он действительно пригласил меня на Великую Китайскую стену, но из-за графика я не смогла там быть», — сказала Чжэн Циньвэнь на пресс-конференции.

К слову, Джокович привёз с собой не только золото Парижа-2024, но и бронзовую медаль, завоёванную в Пекине 16 лет назад.

Возможный путь Джоковича в Шанхае

Раз Новак приехал на турнир — значит, нацелен только на титул. Кто же может попасться ему по сетке? В первом круге Джокович, имеющий четвёртый номер посева, отдыхает, а во втором, вполне вероятно, сыграет с китайцем Бу Юньчаокэтэ, который в Ханчжоу и в Пекине дошёл до полуфинала и ворвался в топ-100. Если серб выйдет в третий круг, то там у него в любом случае будет интересный соперник: либо неуклонно прогрессирующий Флавио Коболли (28), либо трёхкратный чемпион ТБШ Стэн Вавринка, либо 203-сантиметровый Джованни Мпетчи Перрикар с невероятно мощной подачей (а разве могло быть иначе, с таким-то ростом?).

Среди вероятных соперников Джоковича по четвёртому кругу — Фрэнсис Тиафо (13), Александр Бублик (23), Роман Сафиуллин. В четвертьфинале сербский чемпион может сыграть с Андреем Рублёвым (6), в полуфинале — с Александром Зверевым (2), в финале — с Янником Синнером (1), с Карлосом Алькарасом (3), с Даниилом Медведевым (5). Алькарас, Синнер и Джокович считаются главными фаворитами турнира, так что Новаку, можно сказать, повезло, что по итогам жеребьёвки он очутился в другой половине сетки.

Кроме того, не стоит забывать, что сейчас на счету Джоковича 99 титулов на уровне ATP. Таким образом, следующий трофей станет юбилейным. Впереди только Джимми Коннорс и Роджер Федерер, у которых 109 и 103 титула соответственно. Как видим, Новаку и в 37 лет ещё есть куда стремиться!