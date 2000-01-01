Фанаты Каролины Муховой принесли на матч её «головы». Необычная атрибутика для поддержки

Фаны Каролины Муховой сделали необычную атрибутику

Звезда чешского тенниса Каролина Мухова cтолкнулась с необычной поддержкой во время матча. Её фанаты распечатали огромное количество стикеров с теннисисткой и её большие головы, заполонив ими всю трибуну. Они даже смастерили заколку с её изображением.