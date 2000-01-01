Фаны Каролины Муховой сделали необычную атрибутику
Звезда чешского тенниса Каролина Мухова cтолкнулась с необычной поддержкой во время матча. Её фанаты распечатали огромное количество стикеров с теннисисткой и её большие головы, заполонив ими всю трибуну. Они даже смастерили заколку с её изображением.
Сразу примерила украшение
«Сегодня на трибунах были мои большие поклонники. Мои головы (смеётся)», — сказала Мухова. Болельщики также подарили ей заколку с её лицом, которая сразу же оказалась в волосах спортсменки.
Фанаты Каролины Муховой принесли на матч её «головы». Необычная атрибутика для поддержки
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