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Пекин-2024: сетки, результаты, расписание, где смотреть, Мирра Андреева победила Магду Линетт, купят ли ей собаку

Мирра Андреева — в четвертьфинале Пекина. Юная россиянка отомстила польке за Олимпиаду
Александр Насонов
Мирра Андреева — в четвертьфинале Пекина
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17-летняя теннисистка впервые в карьере войдёт в топ-20 рейтинга WTA. Мечта о собаке может воплотиться в жизнь.

В среду, 2 октября, на турнире WTA-1000 в Пекине проходили заключительные матчи четвёртого круга. К этому моменту в сетке оставалась лишь одна российская теннисистка. 17-летняя Мирра Андреева, посеянная под 17-м номером, встречалась с полькой Магдой Линетт (31). Андреева в третьем круге одержала волевую победу над непростой хорваткой Донной Векич — 3:6, 6:4, 6:4. Что касается Линетт, то она неожиданно, если не сенсационно, с «баранкой» обыграла Жасмин Паолини (3) — 6:4, 6:0.

WTA-1000. Пекин-2024. Турнирная сетка

Андреева и Линетт уже в третий раз играли друг с другом. Счёт личных встреч был равный — 1-1. При этом оба предыдущих матча теннисистки провели на грунте. Мирра выиграла в третьем круге Мадрида-2023 со счётом 6:3, 6:3, а Магда ответила победой на старте Олимпиады-2024 — 6:3, 6:4. Таким образом, россиянка имела возможность поквитаться с полькой за досадное поражение на Играх в Париже.

Комментируя ту неудачу, Андреева признавала, что ей не хватило опыта. «Чего не хватило? Наверное, опыта. Хотела выйти и играть как могу. Но сегодня было невероятно тяжело свыкнуться с атмосферой, многое меня отвлекало. На соседних кортах очень громко кричали зрители. Я к этому привыкла — на «Ролан Гаррос» было такое. Однако сегодня многое отвлекало. Было сложно свыкнуться и играть, как обычно играю. Но это пойдёт в мою копилку опыта», — говорила она на пресс-конференции.

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Андреева вошла в игру лучше соперницы и сразу же сделала брейк. Однако проблемы на подаче, проявлявшиеся в предыдущих матчах, поначалу не уходили. Подтверждая брейк, россиянка допустила две двойные ошибки, но всё же смогла отыграть оба брейк-пойнта, — 2:0. В то же время в обменах на задней линии Мирра смотрелась здорово, и это сказалось в третьем гейме, который Линетт начала с 40:0. После этого Андреева взяла пять очков подряд и сделала второй брейк.

Следующий гейм, на своей подаче, Мирра взяла под ноль и повела 4:0. В пятом гейме россиянка снова добилась брейка. Стоит отметить, что полька зачастую ошибалась в выборе решений, открывая корт сопернице, однако это не умаляет заслуг Андреевой. Повесить «баранку» Мирра, правда, не смогла. Подавая на сет при 5:0, она допустила серию ошибок, и Магда размочила счёт. Но в следующем гейме Андреева выдала четвёртый брейк-подряд, реализовав третий сетбол на приёме, и закрыла партию — 6:1 за 34 минуты.

Второй сет начался с брейка в исполнении Линетт. У польки были шансы подтвердить его, но она отдала свой гейм с 30:0 — и сама ошибалась, и Андреева грамотно играла. После 1:1 Мирра сделала ещё два брейка, а сама лишь однажды проиграла подачу. Это позволило ей подавать на матч при 5:3. В девятом гейме Андреева не отдала ни одного очка и одержала победу — 6:1, 6:3 за 1 час 14 минут.

Пекин (ж). 4-й круг
02 октября 2024, среда. 11:05 МСК
Магда Линетт
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Таким образом, Андреева впервые вышла в четвертьфинал «тысячника» в Пекине. Год назад Мирра остановилась здесь на стадии 1/8 финала, уступив Елене Рыбакиной. Кроме того, благодаря этой победе россиянка впервые в карьере войдёт в топ-20 рейтинга WTA. Летом спортсменка говорила, что мама подарит ей собаку, если дочь по итогам года попадёт в первую двадцатку. А уже на турнире в Пекине Мирра дала понять, что для этого ей необходимо просто попасть в топ-20, не обязательно по итогам сезона.

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В четвертьфинале Андреева сыграет с победительницей противостояния Аманда Анисимова (США, 34) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 5).

Пекин (ж). 4-й круг
02 октября 2024, среда. 15:00 МСК
Аманда Анисимова
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Не начался
1 2 3
         
         
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

«Тысячник» в Пекине закончится 6 октября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

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