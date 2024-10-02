Алькарас дожал Синнера в битве Пекина. Янник прервал 6-матчевую победную серию в финалах

Карлос в третий раз в сезоне одолел первую ракетку мира и теперь поднимется на второе место в рейтинге ATP.

В среду, 2 октября, состоялся финальный матч турнира ATP-500 в одиночном разряде. Участниками решающего противостояния cтали первый и второй сеяный соревнований — Янник Синнер и Карлос Алькарас.

Лидер рейтинга ATP стартовал на китайском «пятисотнике» с двух волевых побед: сначала итальянец одолел чилийца Николаса Харри (4:6, 6:3, 6:1), а затем оказался сильнее россиянина Романа Сафиуллина (3:6, 6:2, 6:3). В четвертьфинале Янник переиграл чеха Иржи Легечку со счётом 6:2, 7:6 (8:6), а за выход в титульный поединок справился с местной сенсацией Бу Юньчаокэтэ — 6:3, 7:6 (7:3). Таким образом, Синнер пробился в 22-й финал в карьере. В этом году первая ракетка мира одержал 59 побед и потерпел всего пять поражений!

Карлос Алькарас чувствует себя в Пекине чуть более уверенно. Он не проиграл на пути в очной битве с Синнером ни сета. На старте состязаний испанец победил француза Джованни Мпетчи Перрикара (6:4, 6:4), а во втором круге – представителя Нидерландов Таллона Грикспора (6:1, 6:2). Победа над последним стала для четырёхкратного чемпиона ТБШ 200-й в карьере – ему потребовалось 252 матча для этого. В четвертьфинале азиатского «пятисотника» Карлос закрыл россиянина Карена Хачанова (7:5, 6:2). А в полуфинале Алькарас сломил сопротивление пятой ракетки мира Даниила Медведева (7:5, 6:3). Для представителя Испании эта победа стала седьмой над теннисистом из топ-5 в нынешнем сезоне. По этому показателю третья ракетка мира превзошёл как раз Синнера (6).

Счёт личных встреч — 6-4 в пользу Алькараса (4-2 на харде). Интересно, что теннисисты уже пять раз обменивались мини-сериями по две победы. Карлос одержал две волевые победы в этом году — в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (1:6, 6:3, 6:2) и в полуфинале «Ролан Гаррос» (2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3). Янник же в предыдущий раз выигрывал у него как раз в Пекине, ровно год назад — только тогда они встретились в полуфинале (7:6 (7:4), 6:1).

После полуфинальной встречи с Юньчаокэтэ Синнер высказался о предстоящем матче с третьим номером мирового рейтинга.

«Алькарас? Я рад снова играть в финале здесь, в Пекине. С ним будет совсем по-другому, мы очень хорошо знаем друг друга. Я подумаю о завтрашнем матче, каждая игра между нами складывалась по-разному, и ситуации на корте могут быть всякими. А пока наслаждаюсь выходом в финал», — сказал Янник на пресс-конференции после игры с китайцем.

В начале нового очного противостояния между итальянцем и испанцем лучше выглядел именно последний. Уже во втором гейме первого сета Карлос заработал тройной брейк-пойнт. Правда, реализовать свои шансы спортсмену не удалось — 1:1. Однако уже при счёте 2:1 Алькарасу удалось оформить брейк — 3:1. На решающем мяче Янник не выдержал плотные удары Карлоса с задней линии и допустил ошибку по длине. Далее теннисисты брали свои подачи. При счёте 5:3 у второго сеяного Пекина был шанс завершить сет в свою пользу. Но Синнер сумел сделать обратный брейк в важнейший момент, а затем и вовсе сравнял цифры на табло — 5:5. Итальянец и испанец в итоге дошли до тай-брейка. На нём Карлос первым сделал мини-брейк, имел сразу два сетбола при счёте 6:4, однако несколько невынужденных ошибок подряд не позволили ему оставить партию за собой. В результате Янник выиграл сразу 4 (!) розыгрыша подряд, а вместе с ними и сет — 7:6 (8:6) за 1 час 12 минут.

Янник Синнер Фото: Lintao Zhang/Getty Images

До середины второй партии шла борьба за инициативу. Оба теннисиста брали геймы на своих подачах, а ключевым моментом сета стал затяжной восьмой гейм. Его продолжительность составила более 15 минут. Игроки демонстрировали невероятный уровень тенниса, но Алькарас выстоял в труднейший момент и отыграл два брейк-пойнта — 4:4. Следом Карлос сделал брейк и легко забрал свою подачу. Этот сет остался за представителем Испании — 6:4.

Карлос Алькарас Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Именно третья ракетка мира смотрелся предпочтительнее и на старте решающей партии. Алькарас быстро завладел преимуществом и с третьей попытки взял чужую подачу при счёте 1:1 — 2:1. Карлос далее легко взял свою, а в пятом гейме благодаря своим атакующим действиям получил в награду два брейк-пойнта. Правда, конвертировать эти шансы спортсмену не удалось — 3:2. При этом Алькараса этот момент не надломил и забрал свою подачу — 4:2. И всё же Синнер сумел вернуться в матч. Он выиграл сразу три гейма подряд, зацепившись за свои шансы — 5:4 в пользу Янника. Но Карлос не сдался и восстановил равновесие в счёте — 5:5. Победитель противостояния определялся в итоге на тай-брейке. «Теннисное пенальти» началось с того, что лидер рейтинга ATP повёл со счётом 3:0, однако после этого испанец включился, стал снова играть на невероятных скоростях и тащить все мячи, взяв 7(!) розыгрышей подряд. Таким образом, Алькарас добился победы со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3) за 3 часа 22 минуты.

Он завоевал 16-й титул в карьере и четвёртый в сезоне. Карлос поднимется на вторую строчку в обновлённой мужской мировой табели о рангах. А вот Синнер прервал шестиматчевую победную серию в титульных встречах.