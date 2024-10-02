Совсем как Шарапова. Юная Мирра ворвётся в топ-20 и сможет получить собаку

Андреева впервые добралась до четвертьфинала Пекина в том же возрасте, что и самая титулованная российская теннисистка.

Мирра Андреева – в четвертьфинале Пекина! Юная россиянка в третий раз в году добралась до этой стадии на турнире серии WTA-1000 и обеспечила себе пару приятных сюрпризов!

По ходу китайского «тысячника» Мирра уже провела три классных матча: с Ириной Бегу (6:7, 6:1, 6:1), Донной Векич (3:6, 6:4, 6:4) и Магдой Линетт (6:1, 6:3). И теперь ей предстоит встретиться с ещё одной непростой соперницей – победительницей интересной встречи Аманда Анисимова/Чжэн Циньвэнь. Андреева ещё ни разу не добиралась до полуфинала «тысячника». И, кто бы ни стал следующей оппоненткой Мирры, она даст бой и сразится за новое личное достижение.

Тем более есть одно занимательное совпадение: Мирра вышла в 1/4 финала Пекина в возрасте 17 лет 156 дней и стала второй самой молодой теннисисткой на этой стадии турнира. Ровно в том же возрасте – точь-в-точь до дня – до четвертьфинала добралась и Мария Шарапова. В сезоне-2004 в свои 17 лет 156 дней Мария одолела соотечественницу Татьяну Панову и пробралась в 1/4 финала Пекина.

По ходу турнира Андреева добралась до ещё одного приятного достижения. После победы в матче с 20-й ракеткой мира Донной Векич Мирра обогнала Кори Гауфф по количеству побед над игроками из первой двадцатки до совершеннолетия. У россиянки их теперь 12. При этом у 17-летней теннисистки есть ещё полгода, чтобы догнать по этому показателю Ким Клейстерс (15), а может, Николь Вайдишову (17) и Марию Шарапову (20).

Мирра Андреева Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Но есть у Андреевой ещё один приятный бонус от выступления в Пекине: в лайв-рейтинге она заняла наивысшую для себя 19-ю строчку. В случае победы в четвертьфинале она сможет стать 17-й, а при последующих успехах – подняться ещё выше. Но важно другое – Мирра наконец получит то, о чём давно мечтала.

«Пока у меня только одна цель — попасть в топ-20, и тогда мама купит мне собаку. Такую цель мы поставили с ней ещё на турнире в Мадриде. Я уже посмотрела, выбрала породу. Я хочу кокер-спаниеля, хотя она достаточно большая. Надо будет это учитывать, ведь с собакой сложно путешествовать. Так что моя цель такая», — призналась россиянка на пресс-конференции ещё по ходу «Ролан Гаррос».

Летом Мирра признавалась, что не могла определиться с породой. Но совсем скоро это придётся сделать!

Андреева станет четвёртой россиянкой в топ-20 после Дарьи Касаткиной (11), Анны Калинской (14) и Дианы Шнайдер (16). С Дианой Мирра, к слову, продолжает выступать и в паре – для нашего звёздного дуэта этот турнир стал первым после Олимпиады. В Пекине Андреева и Шнайдер уже добрались до четвертьфинала, где сыграют с классными парницами, американками Софьей Кенин и Бетани Маттек-Сэндс. А в полуфинале россиянок вновь могут поджидать соперницы из олимпийского финала – Сара Эррани и Жасмин Паолини. Итальянкам для этого нужно пройти Беатрис Хаддад-Майю и Лауру Зигемунд.

Мирра, оставшись единственной россиянкой в основе Пекина, продолжает радовать своей игрой. «Тысячник» в Китае продлится до воскресенья, 6 октября. И будем надеяться, что наша юная звезда сыграет на нём как можно дольше.