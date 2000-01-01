Джокович весело станцевал в неоновом костюме на одной из улиц Пекина. Видео

Джокович станцевал в неоновом костюме в Пекине

Звезда мирового тенниса Новак Джокович примерил на себя необычный неоновый костюм. Серб давно приковал к себе внимание болельщиков и продолжает это делать сейчас. Да, старина Новак сумел зажечь даже в Китае!