Джокович станцевал в неоновом костюме в Пекине
Звезда мирового тенниса Новак Джокович примерил на себя необычный неоновый костюм. Серб давно приковал к себе внимание болельщиков и продолжает это делать сейчас. Да, старина Новак сумел зажечь даже в Китае!
Джокович весело станцевал в неоновом костюме на одной из улиц Пекина. Видео
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