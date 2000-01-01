Гауфф помогла травмированной Осаке унести сумки
Шестая ракетка мира Кори Гауфф помогла травмированной сопернице Наоми Осаке унести сумки с корта. Американка решила поддержать соперницу, которая снялась прямо посередине матча на турнире в Пекине.
Травма поясницы
72-я ракетка мира Наоми Осака была вынуждена приостановить матч перед началом третьего сета из-за болей в пояснице. Японка призналась, что проблема возникла ещё на тренировке, но ей хотелось попытаться сыграть.
Милый жест от соперницы! Кори Гауфф помогла Наоми Осаке унести сумки с корта
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