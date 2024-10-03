Чемпионы Шанхая Медведев и Джокович – уже в Китае. Расписание турниров октября

Азиатская серия в самом разгаре и обостряется борьба за попадание на Итоговый турнир, который в этом году пройдёт у женщин в Эр-Рияде, а у мужчин уже традиционно в Турине. Девушки доигрывают «тысячник» в Пекине, после чего состоятся аналогичный турнир в Ухане и ещё пара «пятисотников». У мужчин только что стартовал «Мастерс» в Шанхае, после чего весь тур переберётся на европейский хард под крышу. Посмотрим, кто из теннисистов на каких турнирах сыграет.

ATP Masters 1000. Шанхай (Китай). 2-13 октября

Хард, открытые корты.

Список участников: Янник Синнер (первая ракетка мира на дату заявки на турнир), Новак Джокович (2), Карлос Алькарас (3), Александр Зверев (4), Даниил Медведев (5), Андрей Рублёв (6), Каспер Рууд (8), Григор Димитров (9), Карен Хачанов (22), Роман Сафиуллин (57), Павел Котов (60).

Полный заявочный лист.

«Мастерс» в Шанхае появился в календаре 15 лет назад, получив лицензию у Гамбурга. Первым чемпионом стал россиянин Николай Давыденко (2009). Четыре раза отличился Новак Джокович (2012, 2013, 2015, 2018), трижды – Энди Маррей (2010, 2011, 2016), ещё дважды – Роджер Федерер (2014, 2017). Последним доковидным чемпионом в 2019-м стал ещё один представитель России – Даниил Медведев. После трёхлетнего перерыва турнир выиграл Хуберт Хуркач (2023), но защищать титул в этом году он не приехал. Сетку возглавил Янник Синнер, появится на турнире и Новак Джокович, который после провала в третьем круге US Open брал месячную паузу в выступлениях, а теперь заявил о желании выиграть 100-й титул в карьере. Выступят в Шанхае и все россияне, попадающие в основу по рейтингу – Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин и Павел Котов. В финале квалификации проиграл Аслан Карацев.

WTA-1000. Ухань (Китай). 7-13 октября

Хард, открытые корты.

Список участниц: Ига Швёнтек (1), Арина Соболенко (2), Джессика Пегула (3), Жасмин Паолини (5), Кори Гауфф (6), Чжэн Циньвэнь (7), Эмма Наварро (8), Барбора Крейчикова (9), Дарья Касаткина (13), Анна Калинская (14), Людмила Самсонова (15), Диана Шнайдер (17).

Полный заявочный лист.

«Тысячник» в Ухане – рекордсмен по ковидной паузе. Она длилась четыре года, и только сейчас турнир вернулся в календарь. Соревнования появились в 2014 году, и по два раза тут отличились Петра Квитова (2014, 2016) и Арина Соболенко (2018, 2019). Это последний серьёзный турнир в женской календаре, после чего будут видны контуры итоговой восьмёрки, которая в ближайшие три года будет разыгрываться в Эр-Рияде. Пока среди претенденток присутствуют и несколько россиянок, но им для успеха нужно приложить усилия в оставшиеся недели октября.

Арина Соболенко Фото: Getty Images

ATP-250. Стокгольм (Швеция). 14-20 октября

Хард, помещение.

Список участников: Каспер Рууд (9), Григор Димитров (10), Томми Пол (13), Алексей Попырин (24), Николас Харри (28), Таллон Грикспор (38), Брэндон Накашима (39), Лучано Дардери (41), Павел Котов (61).

Полный заявочный лист.

Турнир в Стокгольме появился в 1969 году. С момента появления серии «Мастерс» в 1990 году это соревнование пять сезонов входило в Супедевятку. По четыре титула в столице Швеции завоевали Джон Макинрой и Борис Беккер, трижды первенствовали Томас Энквист и Томаш Бердых. Чемпионом-2023 стал Гаэль Монфис, обыгравший в финале россиянина Павла Котова.

ATP-250. Антверпен (Бельгия). 14-20 октября

Хард, помещение.

Список участников: Стефанос Циципас (12), Феликс Оже-Альяссим (21), Себастьян Баэс (26), Джордан Томпсон (29), Нуну Боржеш (30), Томас Мартин Этчеверри (34), Иржи Легечка (36), Мариано Навоне (40).

Полный заявочный лист.

Турнир в Антверпене появился в 2016 году и ни разу не прерывался, несмотря на ковид. Чемпионами становились французы Ришар Гаске, Жо-Вильфрид Цонга, Уго Умбер, британцы Кайл Эдмунд, Энди Маррей, итальянец Янник Синнер, канадец Феликс Оже-Альяссим, а в 2023-м победил Александр Бублик, представляющий Казахстан. Заявку нынешнего розыгрыша возглавили всё тот же Оже-Альяссим и Стефанос Циципас.

Феликс Оже-Альяссим Фото: Getty Images

ATP-250. Алма-Ата (Казахстан). 14-20 октября

Хард, помещение.

Список участников: Себастьян Корда (15), Фрэнсис Тиафо (16), Алехандро Табило (22), Карен Хачанов (23), Артюр Фис (25), Александр Бублик (27), Флавио Коболли (32), Томаш Махач (35), Роман Сафиуллин (56).

Полный заявочный лист.

Турнир в Астане появился в ATP-туре в ковидном 2020 году, в 2022-м он сумел на год получить лицензию «пятисотника», и тогда чемпионом стал Новак Джокович, обыгравший в финале Стефаноса Циципаса. В 2023-м отличился француз Адриан Маннарино, а в этом сезоне соревнования переехали в Алма-Ату. В заявке среди прочих значатся и россияне Карен Хачанов и Роман Сафиуллин.

WTA-500. Нинбо (Китай). 14-20 октября

Хард, открытые корты.

Список участниц: Джессика Пегула (3), Жасмин Паолини (5), Чжэн Циньвэнь (7), Эмма Наварро (8), Даниэль Коллинз (10), Барбора Крейчикова (11), Дарья Касаткина (13), Беатрис Хаддад-Майя (17).

Полный заявочный лист.

Турнир в Нинбо с 2010 года относился к категории ITF-100, в 2013-м поднял свой статус до «челленджера» WTA-125. В 2015-2022 годах соревнования вообще не проводились, а в 2023-м снова появились в WTA-туре. Тогда в финале Онс Жабер обыграла юную россиянку Диану Шнайдер. В этом сезоне турнир увеличил свой статус до «пятисотника», и в число участниц попали сразу пять представительниц топ-10 рейтинга WTA.

WTA-250. Осака (Япония). 14-20 октября

Хард, открытые корты.

Список участниц: Лейла Фернандес (26), Магдалена Френх (32), Элисе Мертенс (33), Лулу Сун (39), Мари Боузкова (41), Вероника Кудерметова (44), Аманда Анисимова (46), Элина Аванесян (49).

Полный заявочный лист.

Турнир в Осаке появился в 2009 году, переместившись туда из Токио (проводился с 1970-го по 2008-й), потом он снова переехал в Токио (2015-2017), затем в Хиросиму (2018-2019), затем был трёхлетний перерыв из-за ковида и финансового кризиса, а в 2023-м снова вернулся в Осаку. Дважды тут отличалась россиянка Мария Шарапова (2003, 2004), а рекордсменкой по количеству титулов является японка Кимико Датэ-Крумм – у неё их четыре. Чемпионкой-2023 стала американка Эшлин Крюгер, обыгравшая в финале китаянку Чжу Линь.

ATP-500. Вена (Австрия). 21-27 октября

Хард, помещение.

Список участников: Александр Зверев (2), Даниил Медведев (5), Тейлор Фриц (7), Григор Димитров (10), Алекс де Минор (11), Томми Пол (13), Фрэнсис Тиафо (15), Себастьян Корда (16), Карен Хачанов (27).

Полный заявочный лист.

Турнир в Вене разыгрывается с 1974-го. Он несколько раз менял свою категорию между 250 и 500. Последний раз статус «пятисотника» соревнование получило в 2015 году. Рекордсменом по количеству титулов тут является американец Брайан Готтфрид – у него их четыре. Отличались тут и такие звёзды как Горан Иванишевич, Андре Агасси, Борис Беккер, Пит Сампрас, Роджер Федерер и Новак Джокович. Чемпионами также становились россияне Андрей Рублёв (2020) и Даниил Медведев (2022). А в 2023 итальянец Янник Синнер обыграл в финале всё того же Медведева. Даниил заявлен на турнире и в этом году вместе с Кареном Хачановым.

ATP-500. Базель (Швейцария). 21-27 октября

Хард, помещение.

Список участников: Андрей Рублёв (6), Хуберт Хуркач (8), Каспер Рууд (9), Стефанос Циципас (12), Хольгер Руне (14), Бен Шелтон (17), Уго Умбер (19), Феликс Оже-Альяссим (21).

Полный заявочный лист.

Турнир в Базеле проводится с 1970 года. Рекордсменом по количеству титулов здесь является Роджер Федерер. Он 10 раз завоёвывал почётный трофей и ещё четырежды играл в финале. Два последних титула достались канадцу Феликсу Оже-Альяссиму (2022, 2023), который заявился и в этом году, как и россиянин Андрей Рублёв.

Андрей Рублёв Фото: Getty Images

WTA-500. Токио (Япония). 21-27 октября

Хард, открытые корты.

Список участниц: Джессика Пегула (3), Чжэн Циньвэнь (7), Эмма Наварро (8), Даниэль Коллинз (9), Барбора Крейчикова (10), Дарья Касаткина (11), Беатрис Хаддад-Майя (12), Анна Калинская (14).

Полный заявочный лист.

Турнир Pan Pacific Open разыгрывается с 1973 года практически постоянно в Токио. Лишь на один сезон он переехал в Осаку (2019), и тогда по совпадению чемпионкой стала японка Наоми Осака. С 1993-го турнир стал относиться к наивысшей категории I, а с 2009-го передал эту лицензию Уханю, понизив свой статус до аналога WTA-500. Рекордсменкой по количеству титулов тут является швейцарка Мартина Хингис – у неё их пять. Отличались в Токио и россиянки – Мария Шарапова (2005, 2009), Елена Дементьева (2006), Динара Сафина (2008), Надежда Петрова (2012), Людмила Самсонова (2022) и Вероника Кудерметова (2023).

WTA-250. Гуанчжоу (Китай). 21-27 октября

Хард, открытые корты.

Список участниц: Юлия Путинцева (32), Даяна Ястремская (35), Катержина Синякова (37), Анастасия Потапова (38), Юань Юэ (41), Мари Боузкова (42), Магда Линетт (45), Элина Аванесян (49).

Полный заявочный лист.

Турнир в Гуанчжоу появился в календаре WTA-тура в 2004-м. Первой чемпионкой стала легенда китайского тенниса Ли На. Отличались тут также россиянки Анна Чакветадзе (2006), Вера Звонарёва (2008), финалисткой была Алла Кудрявцева (2010). В финале-2023 китаянка Ван Сиюй обыграла Магду Линетт из Польши.