«Не было времени ни на что». Ради Алькараса и Синнера в Шанхае изменили правила

В среду испанец Карлос Алькарас стал чемпионом «пятисотника» в Пекине, обыграв в финале итальянца Янника Синнера (6:7, 6:4, 7:6). Матч продолжался 3 часа 20 минут и получился по-настоящему захватывающим.

В решающем сете Карлос вёл с брейком, однако упустил преимущество. На тай-брейке Алькарас уступал 0:3, но после этого взял семь очков подряд.

Практически сразу после финала в Пекине Алькарас и Синнер улетели в Шанхай, причём сделали это вместе на частном самолёте. С ними также были тренеры Хуан-Карлос Ферреро, Симоне Ваньоцци, Марко Паничи, Улисес Бадио, отец испанского теннисиста Карлос Алькарас-старший.

Карлос Алькарас и Янник Синнер улетели в Шанхай на одном самолёте Фото: Из личного архива Симоне Ваньоцци

Янник и Карлос получили возможность узнать друг друга получше. Они всегда хорошо ладили, хотя, как признался Алькарас, особо близкими товарищами не являются. Возможно, совместный перелёт немного изменит ситуацию.

Итальянец и испанец не от хорошей жизни фактически в авральном режиме вместе летели из Пекина в Шанхай, где уже стартовал «Мастерс». Янник и Карлос пропускают матчи первого круга, поскольку имеют первый и третий номера посева соответственно. Во втором круге в соперники им достались японец Таро Дэниэл и китаец Шан Цзюнчэн соответственно.

Синнер и Алькарас попали в одну половину сетки по итогам жеребьёвки. На корт они должны были выйти в пятницу, но их матчи перенесли на субботу. При том что остальным участникам турнира таких поблажек не делали, а ведь на «Мастерсе» играют и квалифаеры, которые провели два матча в отборочном раунде и затем начали выступление в Шанхае с первого круга.

Конечно, непросто сразу переключиться с финала Пекина на другой крупный турнир. 48 часов перерыва между матчами – не слишком большой, но вполне щадящий период. Тем не менее Алькарас считает такие паузы слишком короткими. В сентябре он жаловался, что ATP «убивает» игроков плотным календарём. Были жалобы на график с его стороны и после финала Пекина. Вероятно, именно из-за настойчивости Карлоса ему и Синнеру дали дополнительный день отдыха.

«Мы закончили трёхчасовой финал в Пекине в половину девятого или в девять. У меня не было времени ни на что. Я приехал на матч сразу со всеми вещами, потому что знал, что сразу после надо будет бежать, чтобы успеть на самолёт. Мы прилетели в четыре утра, чтобы подготовиться и немного поспать в Шанхае. Сразу после этого мне надо адаптироваться к условиям и готовиться к первому матчу. Календарь очень, очень плотный. Мы путешествуем от турнира к турниру, и промежуток между ними – один-два дня. Это тяжело, но приходится привыкать», — заявил Алькарас.

Янник Синнер и Карлос Алькарас Фото: Shi Tang/Getty Images

В каком-то смысле жалобы Алькараса можно понять, но расстояние между Пекином и Шанхаем составляет 1200 км. Это пара часов полёта или около шести часов езды на поезде. Терпимое перемещение в пределах Китая без смены часовых поясов. Карлос и Янник получили преимущество перед соперниками уже самим фактом пропуска первого круга, не говоря уж о том, что они банально сильнее Дэниэла и Цзюнчэна как игроки и должны проходить их на чистом классе. Перелёт является единственной проблемой, но в целом график в Китае ничем не плотнее двухнедельных турниров «Большого шлема». Только разница в том, что на ТБШ матчи проходят в пятисетовом формате, а на «Мастерсах» и «пятисотниках» — в трёхсетовом.

Синнер недавно реагировал на слова Алькараса о плотном графике. Янник заявил следующее: «Не хочешь – не участвуй». Топ-игроки пропускают многие «пятисотники», тот же Синнер в этом году не будет защищать титул в Вене. В этом плане позиция итальянца куда более взвешенная, чем у испанца.

В Пекине из суперзвёзд не играли Новак Джокович и Александр Зверев, которые при этом выступят на «Мастерсе» в Шанхае. Алькарас и Синнер приехали в столицу Китая во многом из-за огромной фан-базы. Они знали, что в случае выхода в финал почти сразу придётся ехать в Шанхай. С учётом этого можно было планировать свой график тренировок и не только.

Итальянцу и испанцу в виде исключения всё-таки дали сутки дополнительного отдыха в Шанхае, что выглядит как поблажка. С другой стороны, в случае выхода в третий круг Карлосу и Яннику придётся играть два дня подряд – в субботу и воскресенье. В каком-то смысле благоприятствование им на старте турнира нивелируется.