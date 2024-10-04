Медведеву не понравились мячи в Шанхае. Даниил два часа сражался с неудобным бразильцем

В первую неделю октября в Шанхае начался престижный «Мастерс». Он появился в календаре 15 лет назад, получив лицензию у Гамбурга. Первым чемпионом стал россиянин Николай Давыденко (2009). Четыре раза отличился Новак Джокович (2012, 2013, 2015, 2018), трижды – Энди Маррей (2010, 2011, 2016), ещё дважды – Роджер Федерер (2014, 2017).

Последним доковидным чемпионом в 2019-м стал ещё один представитель России – Даниил Медведев. После трёхлетнего перерыва турнир выиграл Хуберт Хуркач (2023), но защищать титул в этом году он не приехал. Сетку возглавил Янник Синнер. Появится на турнире и Новак Джокович, который после поражения в третьем круге US Open брал месячную паузу в выступлениях.

Победитель китайского «Мастерса» пятилетней давности Даниил Медведев в преддверии старта очередного розыгрыша турнира не мог не высказаться о нём.

«Здесь турнир, на самом деле, в очень многих маленьких деталях отличается от всего остального, что мы видим в туре, и статуи в том числе. Не уверен, что есть другой турнир, который делает статуи всех победителей. Поэтому я лично обожаю этот турнир, для меня он лучший в сезоне, — рассказал россиянин в эфире YouTube-канала «Больше!»

Даниил Медведев Фото: VCG/VCG via Getty Images

А ещё наш соотечественник признался, что нормальной практикой для местных фанатов является атака на игроков.

«Особенно для Шанхая это является нормальной практикой, и на самом деле это круто, но очень опасно, поэтому нам, игрокам, приходится как бы выбирать, когда мы можем давать автографы, когда нет. Потому что, если ты начинаешь подписывать, возникает давка, впереди дети, и их начинают толкать. Потому стараемся больше подписывать в специальных зонах. Не получается там всем дать автограф, но так менее опасно для людей. Но здесь Шанхай, да, здесь всегда так было, здесь куча народу.

И мне кажется, у меня такое ощущение от этого турнира, что и зрителям круто, и игрокам круто, поэтому я лично всегда рад сюда возвращаться и играть здесь, — добавил Даниил.

В Шанхае Медведев получил пятый номер посева, поэтому пропускал стартовый круг. Первым оппонентом чемпиона US Open 2021 года в одиночном разряде стал бразилец Тьяго Уайлд, занимающий сейчас 88-е место в рейтинге ATP. В 1/64 финала южноамериканец на тай-брейке решающей партии вырвал победу у Даниэля Эванса из Великобритании — 6:2, 4:6 7:6 (7:3).

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Уайлда. Тьяго выиграл в прошлом году в первом круге «Ролан Гаррос» — 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:4.

Первая партия новой очной битвы россиянина и бразильца получилась очень равной и интересной. Стартовый гейм встречи на подаче Уайлда продолжался более 12 минут. В нём у отечественного спортсмена было сразу пять (!) брейк-пойнтов, но реализовать их у Даниила не получилось — 1:0 в пользу Уайлда. В следующем гейме на приёме у пятой ракетки мира снова возник брейк-пойнт. И снова его противник отвёл все угрозы и сохранил подачу — 2:1. «Не брейкуешь ты – брейкуют тебя» – правило, которое плавно перетекло из футбола в теннис. Уже в следующем гейме бразилец наглядно показал, как нужно грамотно пользоваться своими шансами, и с первой же попытки забрал чужую подачу — 3:1. Правда, далеко оторваться в счёте у Тьяго не получилось. Он тут же позволил оппоненту сделать обратный брейк — 3:2 в пользу 88-й ракетки мира. Медведев, несмотря на то что сумел вернуться в сет, по-прежнему чувствовал себя не в своей тарелке. В середине партии россиянин даже общался с супервайзером, высказывая своё недовольство по поводу мячей в Шанхае. Далее спортсмены брали геймы на своей подаче. И всё же в концовке сета южноамериканец провалился. Он отдал под ноль 11-й гейм, а победитель американского мэйджора следом оставил стартовую партию за собой со счётом 7:5. Её продолжительность составила 62 минуты. Статистика: 20 — 18 по ударам навылет и ошибкам у Тьяго, 10 — 8 — у Даниила. Бразилец играл намного активнее, больше выигрывал и, естественно, больше ошибался.

В первом гейме нового сета Медведев заработал сразу двойной брейк-пойнт. Правда, вырваться в лидеры у нашего теннисиста не получилось. Представитель Бразилии выстоял в непростой ситуации, а следом оформил брейк — 2:0 в пользу Уайлда. И снова, как и в стартовой партии, сценарий повторился. После сделанного брейка Тьяго вновь не удержал свою подачу. Даниил вернул упущенный гейм, затем сравняв цифры на табло — 2:2. Далее игроки держали подачи, а при счёте 5:5 россиянин вновь оформил ключевой брейк, как это было в стартовой партии. Даниил спокойно подал на матч, одолев Уайлда со счётом 7:5, 7:5 за 1 час 57 минут. Таким образом, россиянин взял у противника реванш за поражение на «Ролан Гаррос» 2023 года. Далее Медведев сразится с Маттео Арнальди.