Юная Мирра проиграла чемпионке ОИ битву за полуфинал Пекина. Но впервые станет 19-й в мире

В пятницу, 4 октября, на турнире WTA-1000 в Пекине закончились четвертьфинальные матчи. В восьмёрку лучших в столице Китая выбралась только одна российская теннисистка. 17-летняя Мирра Андреева, имевшая 17-й номер посева, противостояла олимпийской чемпионке Игр-2024 в Париже Чжэн Циньвэнь (5). Китаянка в 1/8 финала домашнего для себя турнира одержала волевую победу над Амандой Анисимовой — 3:6, 6:1, 6:2. А Андреева остановила польку Магду Линетт (6:1, 6:3), поквитавшись с ней за поражение в первом круге Олимпиады. И теперь может рассчитывать на собаку в подарок от мамы.

Андреева и Чжэн ранее не играли друг с другом. Фаворитом с незначительным перевесом считалась китаянка. Всё-таки в рейтинге она повыше стоит, да и максимальная поддержка публики была ей гарантирована. Мирра, которую перед матчем попросили охарактеризовать соперницу, дала понять, что не боится её. «Она часто рискует. Ищет возможности для удара, очень агрессивна. Она рано принимает мяч. С Чжэн будет сложно — болельщики-то за неё. Но у меня уже бывали такие ситуации. И я знаю, как с ними справляться», — приводит слова россиянки пресс-служба WTA.

Чжэн Циньвэнь на турнире WTA-1000 в Пекине в 2024 году Фото: Shi Tang/Getty Images

Стоит отметить, что для Андреевой это был седьмой четвертьфинал на уровне WTA. В предыдущих шести сражениях за полуфинал Мирра одержала две победы (на «Ролан Гаррос» и в Яссах) и потерпела четыре поражения.

Чжэн с первого же гейма стала агрессивно играть на приёме, но Андреева была начеку и не дала сопернице выйти на брейк-пойнты. Подача у китаянки, славящейся именно этим компонентом игры, пошла не сразу, и россиянка во втором гейме заработала тройной брейк-пойнт, который удалось реализовать с третьей попытки — 2:0. Мирра подтвердила брейк, несмотря на то что в третьем гейме не раз срывала удары. Однако Чжэн и в этот раз не добралась до брейк-пойнтов.

Андреева подтвердила и второй брейк — Чжэн изрядно помогла, допустив две двойные подряд, в том числе на брейк-пойнте. Но после этого россиянка неожиданно под ноль проиграла подачу, а китаянка в то же время прибавила и предприняла погоню, увенчавшуюся успехом. Чжэн отыграла оба брейка и сравняла счёт — 4:4. Был, правда, один скользкий момент: в шестом гейме у Мирры при 4:1 был брейк-пойнт (то есть скрытый сетбол), но она его не использовала.

В девятом гейме Чжэн в третий раз подряд взяла чужую подачу. Но закрыть сет не смогла, провалив свой гейм, — 5:5. После этого инициатива опять перешла к Андреевой, а у китаянки случился второй провал. В 11-м гейме Мирра наконец-то защитила подачу, а в 12-м на втором брейк-пойнте дождалась неточности от соперницы — 7:5 за 1 час 4 минуты. Чжэн и в последнем гейме не избежала двойной ошибки, уже шестой в матче.

Мирра Андреева в матче с Чжэн Циньвэнь на турнире WTA-1000 в Пекине в 2024 году Фото: Shi Tang/Getty Images

В паузе между сетами к Андреевой вышел физиотерапевт, перемотавший ей левое запястье. Насколько «качельным» получилась первая партия, настолько «однокалиточной» оказалась вторая. На подаче Мирра ещё как-то пыталась сражаться и ни одного своего гейма не отдала без борьбы. Однако Чжэн регулярно дожимала её. На приёме же у россиянки шансов не было, и всё закончилось обидной «баранкой» — 6:0 в пользу китаянки за 33 минуты. За весь сет у Андреевой оказалось лишь два активно выигранных очка.

Несмотря на такой провал, решающий сет Андреева начала лучше Чжэн. В первом гейме она ушла с двух брейк-пойнтов, а затем сделала брейк под ноль — 2:0. Уйти в отрыв не получилось: китаянка резко и точно заиграла на приёме и оформила обратный брейк, после чего восстановила равенство — 2:2. Следующие четыре гейма проходили по тому же сценарию: Мирра вырывается вперёд с брейком, но Чжэн тут же отыгрывает его, после чего сравнивает счёт. В восьмом гейме Андреева здорово поупиралась, но большего, чем два «ровно», не добилась, и счёт стал 4:4.

Вскоре наступила развязка. В девятом гейме Андреева снова отдала подачу. На брейк-пойнте теннисистки устроили довольно долгий розыгрыш, в конце которого россиянка, отвечая на укороченный, пробила в коридор. Подавая на матч, Чжэн использовала первый же матчбол, после того как Мирра ошиблась по длине в обмене, — 5:7, 6:0, 6:4 за 2 часа 30 минут.

Андреева не смогла выйти в свой первый полуфинал на «тысячнике». Несмотря на это, по итогам турнира Мирра впервые в карьере станет 19-й ракеткой мира.

В первом матче дня 49-я ракетка мира Каролина Мухова в драматичном противостоянии, длившемся почти три часа, выбила трёхкратную чемпионку ТБШ Арину Соболенко, посеянную первой. Применительно к Муховой в который раз стоит отметить, что в её случае рейтинг не отражает реальной силы теннисистки. В 2023 году она побывала в финале «Ролан Гаррос» и в полуфинале US Open, в этом сезоне повторила свой результат на нью-йоркском мэйджоре. А падение в рейтинге обусловлено тем, что Каролина некоторое время не играла из-за травмы.

Каролина Мухова на турнире WTA-1000 в Пекине в 2024 году Фото: Shi Tang/Getty Images

В первом сете у Соболенко в 10-м гейме были сетболы на приёме, однако она упустила оба шанса взять партию. На тай-брейке Мухова оказалась сильнее — 7:6 (7:5). Вторую партию белоруска забрала уверенно — 6:2. В решающем сете Арина дважды вела с брейком, но Каролина оба раза отыгрывалась. А после 4:4 под ноль взяла два гейма и одержала победу — 7:6 (7:5), 2:6, 6:4. Победная серия Соболенко, начавшаяся в Цинциннати и продолжившаяся на US Open, составила в итоге 15 матчей и оборвалась на 16-м поединке.

Таким образом, из верхней половины турнирной сетки в полуфинал вышли Мухова и Чжэн Циньвэнь. А в другой битве за финал примут участие Кори Гауфф (4) и Паула Бадоса (15).

Полуфиналы «тысячника» в Пекине состоятся в субботу, 5 октября, финал — в воскресенье, 6 октября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».