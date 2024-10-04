Швёнтек внезапно рассталась с тренером. Ига присоединилась к топ-игрокам без наставников

Полька прекратила сотрудничество с Томашем Викторовски. Он привёл её к четырём титулам ТБШ и званию первой ракетки мира.

Большие изменения происходят с первой ракеткой мира под конец сезона. Сначала Ига Швёнтек уступает в четвертьфинале US Open, после чего снимается с трёх турниров подряд, два из которых оказываются «тысячниками», а один – «пятисотником».

Вдобавок к этому приходит новость: Ига рассталась с тренером Томашем Викторовски после почти трёх лет сотрудничества. А ведь именно с ним полька выиграла четыре мэйджора и забралась на лидирующую строчку рейтинга WTA.

Ига Швёнтек и Томаш Викторовски Фото: Robert Prange/Getty Images

В последний раз Швёнтек выходила на корт месяц назад, в матче 1/4 финала с Джессикой Пегулой (2:6, 4:6). После этого Ига отказалась от участия в Сеуле и Пекине – в столице Китая польке предстояло защищать 1000 очков за прошлогодний титул.

Виной всем снятиям стали личные обстоятельства. Вполне вероятно, изменения в команде Иги дали о себе знать сразу после Открытого чемпионата США.

Сегодня стало известно, что Швёнтек снялась и с «тысячника» в Ухане, который стартует на следующей неделе. Причина – смена тренера и перестановки в команде.

В социальных сетях первая ракетка мира опубликовала пост, в котором объяснила расставание с Викторовски и рассказала о поисках нового специалиста.

«Тренер, СПАСИБО, я желаю тебе всего наилучшего. Я знаю, что ты хотел бы отдохнуть после этих трёх лет напряжённой работы, много путешествовать и провести заслуженное время со своими близкими, и я надеюсь, что ты получишь то, что тебе нужно.

В связи с этим важным изменением в моей команде даю себе пару недель, чтобы начать сотрудничество с новым тренером. Сейчас я веду первые переговоры со специалистами из-за рубежа (не из Польши), потому что я готова сделать следующий шаг в своей карьере. Сообщу вам, когда приму решение», — поделилась Швёнтек.

Полька продолжила череду расставаний топовых теннисисток с наставниками. Сначала, за неделю до Олимпийских игр в Париже, о прекращении сотрудничества с Рамоном Слюйтером объявила 27-я ракетка мира Элина Свитолина.

Следом, в августе, изменения произошли в команде четвёртого номера рейтинга WTA Елены Рыбакиной. Представительница Казахстана разошлась со Стефано Вуковым, вокруг чего стали разрастаться слухи и догадки: что же случилось в истории Елены и Стефано. Ведь не просто так после новостей о прекращении сотрудничества Вукова удалили из официального списка тренеров женского тура.

Работу со своим наставником прекратила и шестая теннисистка в мире Кори Гауфф. В сентябре она разошлась с американцем Брэдом Гилбертом. Профессиональная история завершилась и у Наоми Осаки: ей пришлось расстаться с Вимом Фиссеттом. Однако долго ходить без тренера четырёхкратная чемпионка ТБШ не стала и начала сотрудничество с Патриком Муратоглу.

В топе мужского тура за последнее время тоже случилось несколько громких расставаний. Муратоглу присоединился к Осаке после завершения очередного, второго за год сотрудничества с Хольгером Руне.

Перестановки в команде произошли также у Хуберта Хуркача и Стефаноса Циципаса: польский теннисист разошёлся с Крейгом Бойнтоном после пяти лет работы, а грек убрал с поста тренера своего отца Апостолоса.

Вполне возможно, что один из освободившихся и продолжающих работу специалистов может присоединиться к команде Швёнтек. Например, Вим Фиссетт, тренировавший Анжелику Кербер, Симону Халеп, Ким Клейстерс, Чжэн Циньвэнь, Викторию Азаренко, Йоханну Конту и Сабину Лисицки вполне способен посотрудничать с первой ракеткой мира. А может, Ига пойдёт нетривиальным путём и выберет себе более неочевидного наставника? Тем более у неё есть на это достаточно времени.