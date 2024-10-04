Якуб Меншик уже побеждал Андрея в этом году. А сейчас и вовсе может свести до минимума шансы россиянина на Итоговый турнир.

«Могла быть ампутация». Рублёв выбирается из ямы, но на пути в Шанхае — обидчик из Чехии

На мужском «Мастерсе» в Шанхае продолжаются матчи второго круга, где в борьбу вступит шестая ракетка мира Андрей Рублёв. Россиянин сыграет с 65-й ракеткой мира из Чехии Якубом Меншиком, который в первом круге одолел испанца Педро Мартинеса-Портеро со счётом 6:1, 5:7, 6:4.

Рублёв встречался на корте с Меншиком всего один раз, в четвертьфинале февральского турнира ATP-250 в Дохе этого года. Матч для Андрея сложился неудачно — из шести заработанных россиянином брейк-пойнтов ни один не был реализован. А вот Якуб смог воспользоваться ситуацией и в итоге выиграл со счётом 6:4, 7:6. Для молодого чеха это стало первой и пока единственной победой над представителем топ-5.

После турнира в Дохе на одной из пресс-конференций Рублёва попросили прокомментировать сильные стороны Меншика. Россиянин оценил игровые качества своего соперника из Чехии по достоинству:

«Он знает, как защищаться. Он знает, как возвращать мячи. В то же время он умеет очень сильно бить. У него есть это сочетание, которое я считаю очень важным. С такой подачей… Отдайте мне эту подачу, пожалуйста», – высказался о сопернике Андрей.

На профессиональном же уровне Якуб играет недолго — чуть меньше двух лет. За это время его любимым турниром стал Australian Open, а покрытием — хард. В качестве примера для подражания Меншик называет Новака Джоковича. Кстати, в феврале 2022-го они даже успели вместе потренироваться в теннисном центре серба. «Когда мечты сбываются. Спасибо за всё, мои друзья», – именно так чех подписал фото, которое сделал во время встречи со своим кумиром.

ЯКУБ МЕНШИК НА ТРЕНИРОВКЕ С НОВАКОМ ДЖОКОВИЧЕМ В 2022 ГОДУ Фото: Из личного архива Меншика

Из достижений можно отметить два появления в третьем круге US Open, в 2023-м и 2024-м. Ранее подобная стадия турнира покорялась в столь юном возрасте лишь французу Фабрису Санторо в 1990-м. Причём в одном из матчей этого года Якуб уверенно разобрался с Феликсом Оже-Альяссимом в трёх сетах (6:2, 6:4, 6:2) и записал на свой счёт очередную победу над бывшим топовым игроком.

Но самое яркое выступление чех продемонстрировал как раз в Катаре в начале 2024-го. Якуб провёл феноменальную неделю, а его путь к финалу по уровню больше напоминал «Большой шлем», нежели турнир категории 250.

ЯКУБ МЕНШИК И КАРЕН ХАЧАНОВ ПОСЛЕ ФИНАЛА ТУРНИРА В ДОХЕ В 2024-М Фото: Noushad Thekkayil/NurPhoto via Getty Images

После победы в первом круге над испанцем Алехандро Давидович-Фокиной (7:6, 6:4) чех буквально вырвал у Энди Маррея путёвку в четвертьфинал (7:6, 6:7, 7:6) за 3 часа 23 минуты. Там он успешно переиграл того же Рублёва, а выйдя в полуфинал, отправил домой Гаэля Монфиса (6:4, 1:6, 6:3). Однако дебютный финал юной надежде чешского тенниса не покорился. Титул завоевал Карен Хачанов, одолевший Меншика со счётом 7:6, 6:4. Несмотря на это, Якуб впервые попал в топ-100 рейтинга ATP по результатам турнира. С того момента игрок прочно обосновался в первой сотне и сейчас располагается на 65-й строчке.

Текущий «тысячник» в Шанхае — первый для Якуба, а вот на счету Андрея — обиднейшее поражение в прошлогоднем финале. Тогда наш теннисист проиграл представителю Польши Хуберту Хуркачу в трёх сетах — 3:6, 6:3, 6:7 (8:10). Причём на решающем тай-брейке Рублёв даже был впереди со счётом 5:2, но не смог сохранить преимущество и упустил титул. Хочется надеяться, что этот досадный проигрыш уже давно забыт и никак не скажется на выступлении Андрея в ближайшем матче.

АНДРЕЙ РУБЛЁВ НА ТУРНИРЕ В ШАНХАЕ В 2023-М Фото: Fred Lee/Getty Images

К сожалению, психологическое давление будет не единственным испытанием для нашего соотечественника. После «пятисотника» в Пекине Андрей признался, что мог и вовсе неожиданно закончить сезон перед азиатской серией турниров. Всё дело в том, что теннисист перенёс внеплановую операцию и по прогнозам мог не успеть восстановиться к оставшейся части сезона.

«После US Open я готовился к Китаю, и за пару дней до вылета мне понадобилась операция, которая, если не сделать, могла привести к ампутации. Повезло, что в первые три-четыре часа это всё выяснилось, потому что после пяти-шести уже идёт ампутация. В итоге всё успели сделать, и завершилось лучше, чем ожидалось. До операции были не очень приятные прогнозы: что нужно будет месяц лежать в постели, нельзя будет ничего делать. Я рад, что удалось быстро вернуться», – высказался Рублёв о своём физическом состоянии в интервью BetBoom Tennis.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Андрей продолжает борьбу за попадание на Итоговый турнир ATP, который состоится в итальянском Турине с 10 по 17 ноября. Сейчас россиянин седьмой в Чемпионской гонке ATP — у него 3580 очков. Однако его шансы на квалификацию могут значительно снизиться в случае раннего поражения в Шанхае.

Вслед за Рублёвым на восьмой позиции располагается австралиец Алекс де Минор, который пропускает последние несколько месяцев из-за травмы. Далее среди ближайших преследователей сразу четверо игроков — Новак Джокович, Григор Димитров, Томми Пол и Стефанос Циципас. Но будем верить, что Андрей справится со всеми трудностями и сумеет сохранить свою путёвку в Турин!

Предстоящая встреча Рублёва с Меншиком станет второй по счёту для теннисистов. Как уже упоминалось, в прошлый раз победа осталась за игроком из Чехии. Поэтому ближайший поединок нельзя назвать лёгкой прогулкой для россиянина, особенно на фоне восстановления после операции.

Матч Андрея и Якуба состоится в субботу, 5 октября. За расписанием и событиями турнира в Шанхае следите на «Чемпионате».