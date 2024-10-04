Синнер сделал крутой подарок брату Калинской. Скоро Анна привезёт в Россию самого Янника?

Итальянец Янник Синнер и россиянка Анна Калинская объявили о своём романе в мае этого года на «Ролан Гаррос». С тех пор отношения Синнера и Калинской только крепнут.

Синнер постепенно знакомится с близкими людьми для Анны. В частности, Янник неплохо общается с Николаем Калинским – братом своей девушки.

Синнер в соцсети имеет 2,9 млн подписчиков, но сам следит только за 99 людьми. Бо́льшая часть из них – коллеги-теннисисты, включая принципиальных соперников Карлоса Алькараса, Новака Джоковича, Даниила Медведева. Есть там и представители других видов спорта – футболисты, баскетболисты, гонщики Формулы-1 и не только.

Среди всех тех, за кем следит Янник, примечательным является имя Николая Калинского. У полузащитника «Нижнего Новгорода» всего 2694 подписчика в соцсети. Вероятно, он является наименее знаменитым из всех друзей Синнера, но наверняка одним из самых важных для теннисиста.

Янник сделал для Николая ценный подарок, который футболист оценил. Речь о подписанной футболке разыгрывающего клуба НБА «Голден Стэйт Уорриорз» и олимпийского чемпиона в составе сборной США Стефена Карри.

«Спасибо за подарок», — написал Калинский в соцсети, тегнув Синнера, Карри и свою сестру.

Николай Калинский в футболке, которую подписал Стефен Карри Фото: Из личного архива Николая Калинского

Конечно, в первую очередь благодарить за футболку нужно Янника. Именно он достал её для Николая, который, очевидно, является фанатом Карри. Синнер пообщался со Стефеном после победного финала US Open и попросил подписать одежду.

Видео встречи звёзд тенниса и баскетбола публиковали официальные аккаунты US Open в соцсетях. Мало кто обратил внимание, что именно от Синнера исходила инициатива обменяться сувенирными футболками. Причём Янник попросил у Стефена оставить особую подпись на той, что досталась ему.

И ещё меньше людей заметили, что именно Карри написал на одежде. Там был его автограф и надпись: «Калине от Стефа». Именно этой футболкой похвастался Николай Калинский в своём свежем посте в соцсетях.

Янник Синнер и Стефен Карри после финала US Open Фото: Пресс-служба US Open

Очевидно, Анна Калинская должна оценить поступок Янника. Анна очень близка со своим братом.

В перерыве между US Open и серией турниров в Азии Калинская ненадолго заехала в Москву. Там она встретилась с Николаем.

«Время с семьёй», — подписала фото Калинская.

Анна и Николай Калинские Фото: Из личного архива Анны Калинской

Теперь большая интрига заключается в том, когда Анна привезёт самого Синнера в Россию, чтобы поближе познакомить с братом, а также со своими родителями Николаем и Еленой. Они наверняка найдут много тем для обсуждения, поскольку все связаны со спортом. Отец Анны — начальник сборной России по бадминтону, в прошлом бадминтонист, мастер спорта СССР. Мать теннисистки также была бадминтонисткой, а впоследствии работала детским тренером.

Хотя нельзя исключать, что Синнер уже посещал Россию, но решил этого не афишировать. В любом случае отношения Анны и Янника выглядят достаточно прочными, несмотря на периодические спекуляции СМИ по данному поводу (особенно активно слухи о разладе пары циркулировали во время Олимпиады).

Синнер стал более медийным и открытым после того, как начал встречаться с Калинской. Он стал фотографироваться с фанатами, появляется со своей девушкой в публичных местах, а теперь сделал крутой подарок её брату. Россиянка однозначно оказывает на итальянца положительное влияние.