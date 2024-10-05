«Оставшиеся цели на год — попытаться взять титул». Признания Медведева в Шанхае

В Шанхае уже стартовал «Мастерс», а первая ракетка России Даниил Медведев вступил в борьбу за титул со второго круга благодаря посеву. На старте китайского «тысячника» чемпион US Open 2021 года в одиночном разряде одержал трудовую победу над непростым бразильцем Тьяго Уайлдом. Напомним, именно этому теннисисту Даниил сенсационно уступил в первом раунде «Ролан Гаррос» — 2023. После выигранного матча в Шанхае наш соотечественник ответил на вопросы журналистов и рассказал, как чувствует себя после победы над южноамериканцем, какие цели ставит на остаток сезона и порассуждал, сможет ли ещё выиграть титул в этом году.

— Вы проиграли Тьяго в прошлом году на Открытом чемпионате Франции, а сейчас взяли реванш за то поражение, одолев противника в двух сетах. Как вы себя чувствуете после своего первого матча в Шанхае?

— Это был тяжёлый матч. Тьяго играет хорошо, очень хорошо против меня. Чувствовал, что на самом деле провёл неплохой матч, допустив всего пару грубых ошибок, но это нормально, такое случается. Я держался стойко, поэтому мне и удалось победить Уайлда. Я дважды оформил брейк в сетах при счёте 5:5. К тому же сторона корта, на которой находился, помогла мне справиться с ветром.

— Насколько приятно вернуться в место, где вы добились такого огромного успеха в прошлом? В 2019 году вы завоевали титул на этом турнире.

— Мне здесь нравится. Полюбил этот город с тех пор, как впервые приехал сюда на «челленджер». Мне нравится это место. Думаю, что это лучший турнир на сегодняшний день, за исключением ТБШ. Шанхайский «Мастерс» великолепен как для игроков, так и для болельщиков. Это взаимное удовольствие. Чувствую, что все местные стадионы переполнены, даже на тренировках. Это просто безумие. У меня отличная энергия, я рад победить здесь и сделаю всё возможное, чтобы остаться в Шанхае как можно дольше.

Александр Зверев и Даниил Медведев Фото: Lintao Zhang/Getty Images

— Как вы подведёте итоги своего сезона в целом и какие цели ставите перед собой ещё в этом году?

— Было немного взлётов и падений, но в целом я бы сказал, что всё неплохо, но не идеально. Пока у меня в активе 0 титулов в нынешнем сезоне, так что определённо всё не идеально. Я одержал несколько хороших побед. У меня было несколько хороших продвижений по сеткам на турнирах. Против Янника и Карлоса тяжело играть, но мне удалось победить Синнера в четвертьфинале Уимблдона-2024, я провёл отличный поединок. Во всех трёх встречах с Алькарасом в этом году чувствовал, что играю, может быть, даже лучше, чем раньше, но всё равно я уступил ему. Чувствую, что мне ещё есть куда совершенствоваться. Но в то же время это не так уж и плохо! Я всё ещё в Гонке на Итоговый чемпионат ATP, и я буду рад попытаться закончить сезон на хорошей ноте. Оставшиеся цели на год — попытаться выиграть титул.

— Есть ли какие-то показатели, которые выходят за рамки титулов, являющиеся для вас небольшими показателями успеха?

— Думаю, что в теннисе всё ещё есть. Например, выход в 10 финалов на турнирах? Если вы пробьётесь в четыре финала или четыре финала на ТБШ, возможно, вы даже сможете стать первой ракеткой мира, не выиграв титул. Но да, завоевание титула — это лучшее чувство. На каком бы ты турнире ни играл — ATP-250, «челленджер», «Мастерс», «Шлем» — завоевание титула является лучшим чувством.

Я проводил хорошие турниры, и поэтому я не говорю, что мой турнир или мой год плохие. Но завоевание титула — это всегда приятное чувство. У меня всё ещё есть некоторые шансы сделать это.

— Как вы думаете, у вас есть возможность выиграть титул в Шанхае в этот раз?

— Выиграть титул? О да, конечно. На каком бы турнире я ни играл, я могу выйти в финал. Доказывал это много раз. Это нелегко, но я буду стараться изо всех сил, чтобы попытаться сделать это, играть здесь всё лучше и лучше с каждым матчем, подавать всё лучше и лучше и в итоге попытаться завоевать титул.