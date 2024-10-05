Какой матч упустил Рублёв! Андрей не смог взять реванш у юного чеха на «Мастерсе» в Шанхае

Утром в субботу, 5 октября, свой матч второго круга на «Мастерсе» в Шанхае провёл Андрей Рублёв (6). Россиянин поборолся с молодым чехом Якубом Меншиком (65).

Для теннисистов эта встреча стала второй. Первый их поединок состоялся в феврале на турнире серии ATP-250 в Дохе. Тогда Андрей стал набирать хороший ход, выиграл титул в Гонконге, добрался до четвертьфинала на Australian Open и в Роттердаме, но на той же стадии прекратил борьбу в столице Катара. Тогда россиянина остановил 19-летний чех: Меншик в двух непростых сетах одолел Рублёва (6:4, 7:6 (8:6)), после чего дошёл до финала соревнований.

В Шанхае Андрею пришлось сразиться за реванш в противостоянии с Якубом. Россиянин также борется за защиту прошлогоднего финала (600 очков) и за сохранение позиций в рейтинге и гонке на Итоговый.

Рублёв столкнулся с трудностями в матче с Меншиком с первых минут. Чех первым вышел подавать, сразу поддавил соперника, тут же заставил россиянина понервничать, отдать свою подачу и на эмоциях пнуть рекламный щит. Андрей, к счастью, вовремя собрался, сделал обратный брейк и начал для себя встречу с чистого листа.

Всё на старте матча залетало у Меншика. Он держал мяч на задней, рисковал только в надёжных ситуациях, читал игру Рублёва, и этого было достаточно, чтобы уверенно брать свои подачи и в каждом гейме доставлять проблемы россиянину.

Классную выдержку проявил Андрей во второй половине этого сета – особенно когда ему пришлось отыгрываться со счёта 3:4, 0:40 и удерживать свою подачу при 4:5, 40:40. Он не стал гонять чеха укороченными вперёд, но сам выходил к хафкорту и напрягал соперника.

Исход этого сложного сета решился на таком же непростом тай-брейке. 3:5 уступал Рублёв, затем сравнял счёт, отыграл сетбол Меншика и сам со второй попытки закрыл партию в свою пользу (7:6 (9:7)).

Второй сет, как и первый, стартовал со счёта 2:0 в пользу Меншика. Немного просел Рублёв в начале партии, но вернулся, оформил три эйса подряд, и затем при 1:2 поборолся за обратный брейк, хоть и не хватило ему для этого немного точности и везения.

После упущенной возможности сравнять счёт Андрей вновь встретился с трудностями и упустил ещё одну свою подачу. Здорово выглядел чех в этом сете: играл уверенно, выдерживал обмены на задней, не боялся выходить вперёд. Повёл Якуб со счётом 5:1 и расслабился, что против Рублёва, находящегося в спокойном состоянии, делать просто запрещено. Меншик потерял три гейма подряд, но при счёте 5:4 всё же подал на сет.

Якуб Меншик Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Решающая партия по сценарию двух предыдущих началась со счёта 2:0, но на этот раз в пользу Рублёва! Правда, как и Меншик в прошлых сетах, Андрей подтвердить брейк не смог, а затем и вовсе упустил четыре гейма подряд.

Классный отрезок случился у Андрея на приёме при счёте 3:4. Он отыгрался с 0:30, добрался до брейк-пойнта, но не смог ничего противопоставить напору Якуба. Чех на протяжении почти всей встречи был сконцентрирован, серьёзен и активен. Играл он чуть чище и стабильнее россиянина.

Рублёв сделал совершенно неожиданную ошибку: при счёте 3:5, 30:30 допустил двойную и исправиться не смог. За 2,5 часа эту напряжённую встречу забрал 19-летний чех (6:7, 6:4, 6:3). Россиянин при этом продолжит борьбу на турнире в парном разряде с Кареном Хачановым.

Второй раз в этом году Рублёв уступает Меншику. В рейтинге ATP Андрей рискует опуститься в конец первой десятки. Произойдёт это в случае удачного выступления Тейлора Фрица, Григора Димитрова или Стефаноса Циципаса. В борьбе за Итоговый россиянин тоже может оказаться за пределами топ-8.

«Мастерс» в Шанхае продлится до следующего воскресенья, 13 октября. За всеми событиями из Китая следите на «Чемпионате».