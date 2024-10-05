Синнер и Калинская женятся? Итальянские СМИ пишут, что свадьба состоится уже в этом году!

Первая ракетка мира Янник Синнер сделал предложение своей девушке Анне Калинской на вечеринке после победы на US Open. Российская теннисистка ответила согласием. Об этом сообщает Corriere dello Sport со ссылкой на еженедельник DiPiu.

Очень громкая новость, которую Синнер и Калинская пока никак не подтверждали, но и не опровергали. Ровно такую же линию поведения они выбрали ещё весной, когда СМИ только приписывали им отношения.

Роман между Синнером и Калинской развивался достаточно стремительно. Янник и Анна подтвердили, что являются парой, на «Ролан Гаррос» — примерно через месяц после того как медиа начали приписывать им связь.

Янник Синнер и Анна Калинская во время «Ролан Гаррос» Фото: кадр из видео

Синнер отличался необычайной скрытностью во время отношений со своими предыдущими девушками – моделями Лаурой Маргезин и Марией Браччини. Они не поддерживали его на трибунах, и вообще теннисист практически не появлялся с подругами на людях. Есть лишь немногочисленные совместные снимки Синнера и Маргезин и Браччини, в основном сделанные папарацци исподтишка.

Отношения с Калинской изменили Янника. Итальянец стал более открытым. Уже во время Уимблдона он тренировался с Анной и позволял себя фотографировать, не отказывал в фото даже случайному болельщику на улице. Затем Синнер и Калинская вместе провели отпуск на Сардинии, кадры каникул пары были широко растиражированы в СМИ.

После победы на US Open Синнер поцеловал Калинскую, поднявшись на трибуны в ложе своей команды. А чуть позже Янник и Анна посетили музыкальную вечеринку в Нью-Йорке в рамках Недели моды в этом городе. Именно там, по данным источников DiPiu, Синнер сделал Калинской предложение. Приводятся даже детали, а именно разговор в процессе помолвки, который состоялся у пары на рынке Челси во время выступления девушки-диджея Young Wavy Fox и других исполнителей в стиле афро.

«Янник Синнер и Анна Калинская — главная пара года, но им трудно найти настоящие моменты близости. В тот вечер Янник сказал Анне по-английски: «А что, если я попрошу тебя выйти за меня замуж?». Калинская ответила: «Я бы сказала тебе, что хочу этого», — отмечается в публикации.

Итальянское издание Leggo сообщает, что свадьба Синнера и Калинской, вполне вероятно, состоится уже в этом году. Это якобы даст Яннику «некоторое спокойствие» в ожидании окончательного решения Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), которое подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) и требует отстранить его на год или два за обнаружение в организме клостебола во время мартовского «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

Свадьба через полгода после начала отношений может кому-то показаться поспешным решением, но если чувства крепки, то зачем медлить? За красивую пару можно только порадоваться, как сделала двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» Светлана Кузнецова.

Янник и Анна влюблены, это прекрасно видно даже со стороны. Итальянец постепенно узнаёт близких россиянки, недавно он сделал подарок её брату Николаю – достал футболку с автографом суперзвезды НБА Стефена Карри.

Конечно, Синнер и Калинская ещё должны подтвердить бракосочетание. Не исключено, что они могут передумать или отложить этот важный для себя момент. Но ясно одно – Янник и Анна стали очень близки. Они прекрасно понимают друг друга, поскольку играют в теннис на профессиональном уровне. Именно поэтому Синнер в отношениях с Калинской ведёт себя совершенно иначе по сравнению с периодом, когда он встречался с другими девушками.