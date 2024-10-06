Медведев подтёрся мячами и получил предупреждение. Но выдал зрелищный камбэк в Шанхае

В воскресенье, 6 октября, на «Мастерсе» в Шанхае начались поединки третьего круга. Программу игрового дня пришлось уплотнять по той причине, что в субботу из-за дождя удалось провести далеко не все встречи. Из трёх россиян, которые должны были играть вчера, свой матч закончил только Андрей Рублёв. Роман Сафиуллин успел отыграть лишь три гейма с Александром Бубликом, а Карен Хачанов и вовсе не дождался выхода на корт. Рублёв же неожиданно уступил чешскому теннисисту Якубу Меншику, занимающему лишь 65-е место в рейтинге ATP. Подробнее об этой встрече читайте в отдельном материале.

Но и сегодня дождь вмешался в расписание. Утром по московскому времени удалось открыть программу лишь на главной арене, где имеется крыша. Чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев, имевший пятый номер посева, сегодня играл с итальянцем Маттео Арнальди (29). Это был матч третьего круга — на расписании игр Медведева на этом турнире погода не сказалась. Ранее россиянин трижды побеждал Арнальди, не потерпев ни одного поражения. Во всех этих встречах Даниил проиграл лишь один сет. На «Мастерсе» в Мадриде в этом году он одержал волевую победу — 2:6, 6:4, 6:4. Сегодня Медведев тоже выиграл, но не без проблем.

В начале матча Медведев играл точнее, а Арнальди то и дело сыпал ошибками. Итальянец уже в первом гейме упустил свою подачу, допустив двойную на брейк-пойнте. После этого россиянин подтвердил брейк — 2:0. Маттео прибавил и, несмотря на проблемы на подаче, отыграл все четыре брейк-пойнта, а сам регулярно навязывал Даниилу борьбу на приёме. Вообще, на протяжении партии Арнальди часто ходил к сетке, взяв там 10 очков из 14. И в шестом гейме отыграл брейк — 3:3.

В следующих четырёх геймах брейк-пойнтов не было. При этом Арнальди держал подачу увереннее, нежели Медведев. Так, в девятом гейме итальянец дважды подал навылет и взял его под ноль. В 11-м гейме Даниил вышел на брейк-пойнт, но Маттео отыграл его эйсом. Расплата наступила незамедлительно: в 12-м гейме Медведев подарил сопернику двойной брейк-пойнт, один отыграл, а вот второй не смог, допустив ошибку по длине в сравнительно спокойном обмене, — 7:5 в пользу Арнальди за 1 час 1 минуту.

Даниил Медведев в матче с Маттео Арнальди на «Мастерсе» в Шанхае в 2024 году Фото: Zhe Ji/Getty Images

В начале второго сета игроки обменялись брейками — 1:1. Медведев, проиграв подачу во втором гейме, получил предупреждение за неспортивное поведение — за то, что подтёрся мячом. На этом россиянин не успокоился и ещё долго общался с судьёй на вышке, прикрывая рот рукой, чтобы не прочитали по губам. Судья за это выписал ему второе предупреждение, которое автоматически превратилось в штрафное очко — следующий гейм начался с 15:0 на подаче Арнальди.

После третьего гейма на корт спустился и супервайзер, пообщавшийся с судьёй и с Медведевым. На сей раз санкций не последовало.

Медведев общается с супервайзером Фото: Кадр из трансляции

Что же касается самой игры, то перелом произошёл в седьмом гейме, когда Медведев смог зацепиться на приёме и со второго брейк-пойнта сделал брейк — 4:3. Это позволило россиянину подавать на сет при 5:4. Тут тоже не обошлось без проблем: Даниилу пришлось отыгрывать три брейк-пойнта, в том числе двойной. Но он выпутался из этой ситуации и реализовал первый же сетбол — 6:4 за 56 минут.

В первом гейме решающего сета Медведев, допустив ошибку в одном из розыгрышей, не сдержался и стукнул ракеткой по корту. Однако острых моментов с точки зрения счёта до поры до времени не было. Оба теннисиста сосредоточились на удержании своей подачи и, в принципе, преуспели в этом. «Ровно» впервые случилось в восьмом гейме, но и в этом случае Медведев не дал Арнальди помечтать о брейке.

В девятом гейме Даниил сделал решающий шаг к победе. Он отдал лишь одно очко на подаче Арнальди. На брейк-пойнте итальянец вышел к сетке, а россиянин обвёл его ударом в угол корта. Подавая на матч при 5:4, Медведев использовал третий матчбол — 5:7, 6:4, 6:4 за 2 часа 45 минут. И написал на камере: «Прекрасные мячи».

В 1/8 финала Медведев может сыграть со своим давним соперником Стефаносом Циципасом. Это произойдёт в том случае, если грек пройдёт Александра Мюллера.

На момент публикации материала Роман Сафиуллин по-прежнему ожидает возможности выйти на корт, чтобы доиграть встречу с Александром Бубликом.

А Карен Хачанов и Маркос Гирон ещё даже не начинали встречу. Как и в случае с Сафиуллиным, Хачанову предстоит сыграть поединок второго круга, в то время как Медведев уже закончил третий раунд. Всего подвисло девять встреч второго круга, да и расписание третьего раунда также будет изменено, когда прояснится ситуация с погодой.

«Мастерс» в Шанхае завершится 13 октября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».