Кудерметова не сломила чемпионок ОИ в финале Пекина. Но сейчас ей важен каждый парный матч

У Вероники Кудерметовой не лучшим образом складывается этот сезон в одиночке: ни одного финала, поражения в первом круге всех ТБШ и падение в рейтинге. Зато в паре у российской теннисистки год получается куда удачнее. Всех успехов на корте Вероника добивается вместе со своей напарницей Чань Хаочин.

Россиянка и представительница Китайского Тайбэя встали в дуэт этой весной. Девушкам понадобилось время, чтобы адаптироваться друг к другу, но сыгранность пришла в их пару довольно скоро. Всё благодаря тому, что и Вероника, и Чань всегда здорово выступали в парном разряде – обе входили в топ-5, играли в финале Уимблдона – и уже с солидным опытом пришли к совместной работе.

Пока у Кудерметовой не складывались дела в одиночке, стали приходить успехи в паре. В апреле она в дуэте с Хаочин выиграла грунтовый турнир в Штутгарте, а летом сначала дошла до финалов в Берлине и Бад-Хомбурге, а следом добралась до полуфинала на US Open. В Нью-Йорке девушки показали отличную игру, на стадии 1/4 финала в тяжёлой битве одолели первых сеяных Габриэлу Дабровски/Эрин Рутлифф (4:6, 7:5, 6:3), но в шаге от решающего матча уступили будущим чемпионкам Людмиле Киченок/Елене Остапенко (1:6, 2:6).

В Сеуле Вероника и Чань продолжили классное выступление, но снялись перед полуфиналом после четырёх непростых матчей россиянки в одиночке. В Пекине же она завершила борьбу во втором круге, поэтому смогла отдать много сил паре.

По ходу турнира Кудерметова и Хаочин не проиграли ни одного сета. Сложный матч мог ожидать их во втором круге с Паулой Бадосой и Каролиной Муховой, но мощные одиночницы снялись, пропустив пару россиянки вперёд. Три другие встречи на пути к финалу – в том числе полуфинальный поединок против Людмилы Самсоновой и Элизабетты Коччаретто – не доставили больших трудностей Веронике и Чань.

В финале Пекина перед российско-тайбэйской парой встала самая сложная задача: одолеть олимпийских чемпионок Сару Эррани и Жасмин Паолини. Начали Кудерметова и Хаочин непростительно мягко, отдали первую же свою подачу, но затем зацепились за игру, сделали обратный брейк и стали действовать слаженно, активно. До последнего девушки боролись, даже при счёте 4:5, 40:40 на подаче Вероники, но противопоставить что-то агрессивности Эррани у сетки не смогли. Стартовая партия ушла итальянскому дуэту.

Во втором сете пары обменивались брейками: подача доставляла проблемы как Эррани/Паолини, так и Кудерметовой/Хаочин. Чуть больше трудностей с этим сегодня возникало у россиянки, но, даже несмотря на это, они с Чань продолжали давать соперницам отпор. Классную выдержку проявляли девушки, особенно на решающих очках. Благодаря терпению российско-тайбэйская пара отыгралась со счёта 15:30, 3:4 на приёме, а затем при 3:5 не дала итальянкам подать на матч и осталась в игре.

Кудерметова при 4:5 была близка к тому, чтобы взять первый свой гейм в этом сете. Они с Хаочин вели 30:0, после чего сами допустили три невынужденные ошибки. Хоть девушки и сравняли счёт до 40:40, Веронику сильно подвела подача. В решающем розыгрыше пробралась двойная и отдала победу в руки Эррани и Паолини (6:4, 6:4).

В любом случае каждое выступление в паре идёт Кудерметовой только на пользу. Ей нужно возвращать былую уверенность и высокие результаты в одиночке. А игра в дуэте – даже такая неидеальная, как в битве с итальянками – может этому здорово посодействовать.

Благодаря выходу в финал китайского «тысячника» Вероника в парном рейтинге вернётся в топ-20. Россиянка вместе с Хаочин также получит шанс отобраться на Итоговый турнир: в гонке Кудерметова и Чань займут седьмую строчку.