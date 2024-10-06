«Я сошёл с ума». Признания Медведева после скандала с арбитром на «Мастерсе» в Шанхае

А ещё после игры с Арнальди Даниил рассказал, что думает о своей следующей встрече, и порассуждал на тему собственных изменений с 2017 года.

В воскресенье, 6 октября, на «Мастерсе» в Шанхае стартовали поединки третьего круга. Несмотря на дождливую погоду в китайском мегаполисе, свой матч под закрытой крышей центрального корта «Ци Чжун Форестс Спортс Сити-арены» провёл сегодня первая ракетка России Даниил Медведев. Матч с итальянцем Маттео Арнальди получился непростым: нашему соотечественнику пришлось уходить с 0:1 по сетам, а в одном из эпизодов он даже поскандалил с судьёй на вышке. В начале второй партии россиянина лишили очка за то, что он протёр шорты сзади мячом, а затем обратился к арбитру, закрыв рот рукой. На послематчевой пресс-конференции чемпион US Open 2021 года пообщался с представителями СМИ и рассказал, что думает о ситуации с судьёй на вышке, поделился ожиданиями о своём следующем поединке в Шанхае, а также ответил на вопрос, как изменился Даниил Медведев с 2017 года.

— Даниил Медведев уже не в первый раз вступает в перепалку с судьями на вышке. Не беспокоитесь ли вы, что подобные ситуации могут помешать вашему теннису? Арбитры выносят вам предупреждения, вас штрафуют на очки. Что думаете об этом?

— Я пробовал многое в карьере: и старался оставаться спокойным, и делал иногда безумные вещи. Работает то, что кажется, что в этот момент сработает. Естественно, нельзя переступать черту, иначе ты получишь дисквалификацию, и это неприятно. Сегодня я такого не делал.

Что я делал, так это то, что я разозлился на первое предупреждение от Мануэля Мессины, поэтому я закрыл рот рукой и сделал вид, что что-то говорю, однако я не сказал ничего. Я пробормотал что-то вроде: «О, ты плохой, ты плохой, ты плохой».

Затем я получил второе предупреждение, которое, может быть, и было заслуженным, но я сошёл с ума. Однако я знал, что если в тот момент использую это в свою пользу, то у меня всё получится. И у меня получилось сделать это, так что иногда мне это нужно. Мне просто нужно не переступать черту и после встречи оставаться друзьями, ведь спорт работает в том числе и так.

— Сегодня вы провели долгий матч. Вам больше нравится выигрывать долгие матчи или вы предпочитаете побеждать быстро?

— Я люблю быстрые матчи. Честно говоря, победа над противником со счётом 6:2, 6:2 за 50 минут — лучший исход для меня. Извиняюсь, что говорю это снова, но мне интересно, прав ли я. Думаю, что последние два-три года поединки в ATP-туре в целом являются более затяжными, чем это было ранее. Мячи летят не так быстро, поэтому возникает больше длинных розыгрышей, больше долгих игр, потому что нельзя подавать эйсы. Мне интересно, прав ли я или говорю какую-то чушь.

— В следующем круге вы сыграете либо со Стефаносом Циципасом, либо с Александром Мюллером? Ваши мысли в преддверии матча 1/8 финала на «Мастерсе» в Шанхае?

— Не думаю, что Циципас и Мюллер ранее встречались друг с другом. Считаю, что Александр может играть хорошо. Что касается самого матча, не думаю, что Мюллеру будет просто во встрече с греком. Стефанос любит наносить удары с форхенда и ходить к сетке.

Давно не встречался с Циципасом. Мне нравится играть с ним. Он очень сильный теннисист. Это серьёзный соперник для четвёртого круга.

В этом году я встречался с Александром на Уимблдоне. Мюллер играл великолепно. Это не было следствием удачи. Я боролся изо всех сил и тоже играл неплохо, но он сыграл очень хорошо на Уимблдоне. Посмотрю матч Циципаса и Мюллера, думаю, что они наконец-то смогут провести его, ведь им ранее помешал дождь. Буду готовиться к встрече с победителем этой пары.

— Есть один необычный факт в вашей карьере. У Даниила Медведева 20 титулов – и все разные.

— Да, да, это забавно.

— У вас есть в голова мысль: «Ого, я побеждал во многих разных городах» или вы думаете: «Я хочу выиграть тот же турнир»?

— Хочу выиграть один и тот же турнир. Мне уже 28 лет, а не 22 года. В этом году у меня пока нет титула, поэтому я хочу завоевать титул где-нибудь в городе, где я побеждал ранее, на турнире, который я выигрывал ранее.

В то же время, если быть честным на 100%, если я выиграю 21-й титул, например, в Мельбурне, или даже в Пекине, или в другом месте, это тоже приятно. Но я бы предпочёл завоевать титул здесь, на этой неделе, и забыть об этом.

Медведев с трофеем. Шанхай, 2019 год Фото: Lintao Zhang/Getty Images

— Вы приезжаете в Шанхай с 2017 года. Как вы думаете, насколько вы изменились как личность с тех пор?

— Все мы как личности действительно верим, что рождаемся с определёнными качествами. Какие-то качества прививают нам наши родители, а какие-то качества мы приобретаем, взрослея.

Конечно, у меня остались какие-то качества с 2017 года, и в какие-то моменты я изменился. Сейчас у меня есть дочь. Я по-другому мыслю на корте и за его пределами. Но некоторые вещи не меняются. Это сложный вопрос, и я не смогу ответить вам лучше, чем я ответил прямо сейчас (смеётся).